Sallach: Es geht in ein viertes Jahr mit Biersack Der Spieler- und Aufstiegstrainer hält dem Bezirksliga-Neuling eine weitere Saison die Treue von Thomas Seidl · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Markus Biersack bleibt dem SV Sallach erhalten – Foto: Charly Becherer

Es ist eine Liaison, die passt. Markus Biersack leitet seit 2023 den SV Sallach an und unter der Regie des ehemaligen Nachwuchsspielers des FC Bayern München hat sich der Dorfklub aus dem Geiselhöringer Stadtgebiet prächtig entwickelt. Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga im vergangenen Sommer glückte Weiß, Herreiner & Co. der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. In der vierthöchsten Amateurklasse schlägt sich der Neuling bislang mehr als wacker und ist auf einem guten Weg, den anvisierten Klassenerhalt zu schaffen. Deshalb ist es keine große Überraschung, dass Chefanweiser Biersack auch in der nächsten Spielzeit das Vertrauen geschenkt wird.

"Es ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit, mit einem Trainer in eine vierte Saison zu gehen, da auch der Amateurfußball mittlerweile sehr schnelllebig geworden ist", weiß Christian Scherzer, der zum sportlichen Führungsgremium des SV Sallach gehört. "Markus ist nicht nur sportlich ein hervorragender Trainer, sondern er lebt die Werte, die uns als kleiner Dorfverein wichtig sind. Sacke haut sich voll rein, schiebt viele Dinge außerhalb des Platzes an, ist bei jeder Veranstaltung präsent und identifiziert sich voll und ganz mit dem SVS. Daher sind wir sehr froh, dass er uns erhalten bleibt", betont der Funktionär.







Für den 30-Jährigen war die Verlängerung reine Formsache: "Ich fühle mich beim SV Sallach immer noch absolut wohl. Die Mannschaft, die Verantwortlichen und das ganze Umfeld sind einfach top. Wir konnten mit dem Aufstieg Vereinsgeschichte schreiben und wollen nun auch die Bezirksliga halten, was uns im Vorfeld wohl niemand zugetraut hätte. Es ist schön zu sehen, wie die Jungs voller Leidenschaft mitziehen, die neuen Spieler sich super integrieren und uns - sowohl auf als auch neben dem Platz - bereichern. Aber auch von den etablierten Spielern hat nochmal jeder einen Riesenschritt gemacht in seiner Entwicklung. Deshalb war für mich schnell klar, weiterzumachen, weil es mir unheimlich viel Spaß macht und das Gesamtpaket für mich momentan einfach optimal passt."





