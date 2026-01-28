Sallach: Es geht in ein viertes Jahr mit Biersack

Es ist eine Liaison, die passt. Markus Biersack leitet seit 2023 den SV Sallach an und unter der Regie des ehemaligen Nachwuchsspielers des FC Bayern München hat sich der Dorfklub aus dem Geiselhöringer Stadtgebiet prächtig entwickelt. Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga im vergangenen Sommer glückte Weiß, Herreiner & Co. der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. In der vierthöchsten Amateurklasse schlägt sich der Neuling bislang mehr als wacker und ist auf einem guten Weg, den anvisierten Klassenerhalt zu schaffen. Deshalb ist es keine große Überraschung, dass Chefanweiser Biersack auch in der nächsten Spielzeit das Vertrauen geschenkt wird.
"Es ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit, mit einem Trainer in eine vierte Saison zu gehen, da auch der Amateurfußball mittlerweile sehr schnelllebig geworden ist", weiß Christian Scherzer, der zum sportlichen Führungsgremium des SV Sallach gehört. "Markus ist nicht nur sportlich ein hervorragender Trainer, sondern er lebt die Werte, die uns als kleiner Dorfverein wichtig sind. Sacke haut sich voll rein, schiebt viele Dinge außerhalb des Platzes an, ist bei jeder Veranstaltung präsent und identifiziert sich voll und ganz mit dem SVS. Daher sind wir sehr froh, dass er uns erhalten bleibt", betont der Funktionär.