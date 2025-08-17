Salingia-Reserve will sich in Kreisliga B behaupten

Als bester Zweiter aller C-Ligen stieg der SC Salingia Barmen II in die Kreisliga B auf. Trainer Dominik Pelzer blickt zufrieden auf die Entwicklung – und will mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt schaffen.

Mit 54 Punkten aus 22 Spielen und nur vier Zählern Rückstand auf Meister Viktoria Gevenich schaffte der SC Salingia Barmen II in der vergangenen Saison als Vizemeister der Kreisliga C1 den Sprung in die Kreisliga B. Trainer Dominik Pelzer ist stolz auf sein Team: „Mit der vergangenen Saison sind wir sehr zufrieden. Wir haben als bester Zweiter aller C-Ligen den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft und zusätzlich seit April 2025 unsere A-Jugendspieler in die Zweite eingebaut.“

Seit dem 19. Juli bereitet sich die Mannschaft auf die neue Spielzeit vor. „Mit der bisherigen Vorbereitung bin ich zufrieden. Leider konnte unser erstes Testspiel nicht stattfinden, aber auch bei allen körperlich anstrengenden Trainingseinheiten ziehen alle Spieler mit“, berichtet Pelzer. Ein Lob für einzelne Akteure will er nicht herausheben: „Loben kann ich in diesem Fall nur die ganze Mannschaft. Die Entwicklung in den letzten zwei Jahren, in denen wir zwei Mal ‚bester Zweiter‘ aller C-Ligen wurden, war schon enorm.“

Als Aufsteiger ist das Ziel keine Überraschung. „Für uns als Aufsteiger geht es darum, die Klasse zu halten und uns an die Kreisliga B anzupassen. Gerade die jüngeren Spieler haben noch einiges an Entwicklungspotenzial und müssen auch körperlich noch im Herrenfußball ankommen“, erklärt Pelzer. Den SC Stetternich sieht er im Titelrennen vorne: „Sie haben einen starken Mix aus individueller Klasse und einem passenden Teamgefüge.“

Kader bleibt zusammen – zwei Neuzugänge

Personell hat sich im Sommer wenig verändert. „Bislang haben wir zwei Neuzugänge. Max Leipertz von Rasensport Tetz und Gerrit Münstermann von Fortuna Linnich II schließen sich uns an. Prinzipiell sind wir für die Saison gut aufgestellt, da uns kein Spieler verlassen hat.“