Salingia Barmen holt sich den ersten Saisonsieg Kreisliga A Düren Burgwart Barmen

In der Kreisliga A Düren feiert Salingia Barmen beim 5:2 gegen Burgwart den ersten Dreier. Das Spiel wird in der Schlussphase entschieden.

Ruhig und entspannt sei die Nacht gewesen, erklärte Barmens Trainer David Rosenbaum, nachdem seine Mannschaft mit dem 5:2 gegen Germania Burgwart den ersten Saisonsieg und damit die ersten drei Punkte „am Stück“ eingefahren hatte. Dies geschah vor einer ordentlichen Zuschauerkulisse, die den Erfolg entsprechend lautstark feierte. Dreierpack von Mykhallo Torkot

Jubel gab es schon nach gut zehn Spielminuten. Da traf Mykhallo Torkot nach einem Eckball – das Leder fiel ihm sozusagen auf die Füße – aus zehn Metern zum 1:0. „Natürlich hat uns dieser frühe Treffer in die Karten gespielt, aber wir hatten solch ein Gefühl schon zuvor in vielen Spielen, am Ende waren wir immer der Verlierer“, sagte Rosenbaum. Barmen versuchte nachzulegen, doch mit Fortdauer der Partie kam der Gast aus der Eifel immer besser ins Spiel. „Ab der 20. Minute hat mir unser Spiel absolut nicht gefallen, es häuften sich die Fehlpässe“, erinnerte sich Rosenbaum, der oft lautstark von der Seitenlinie aus Zugriff auf das Spiel nehmen wollte. Weil ein Schuss von Burgwarts Kapitän Jan Thomas Schuss nur den Außenpfosten touchierte, hatte das 1:0 bis zum Pausenpfiff Bestand. „Ich weiß nicht ob das Spiel anderes verlaufen wäre, wenn wir schon vor der Pause den Ausgleich markiert hätten“, sagte Burgwarts Coach Max Weinberger, der mit dem Verlauf der ersten 45 Minuten nicht zufrieden war. „Es lief wenig zusammen bei uns, zudem gab es eine Häufung von Fehlpässen, ein vernünftiges Zusammenspiel stelle ich mir anderes vor. Aber im Moment befinden wir uns in einer schwierigen Phase, da müssen wir durch, denn am spielerischen Vermögen fehlt es absolut nicht.“