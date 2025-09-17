 2025-09-17T06:39:26.826Z

Barmen gefordert.
Barmen gefordert. – Foto: Meiki Graff

Salingia Barmen gegen Koslar, Golzheim empfängt Frenz

Kreisliga A Düren: Salingia Barmen und Viktoria Koslar eröffnen am Samstag den 4. Spieltag. Aufsteiger JSV Frenz muss zum Top-Team FC Golzheim.

Kreisliga A Düren: Salingia Barmen und Viktoria Koslar eröffnen am Samstag den 4. Spieltag. Aufsteiger JSV Frenz muss zum Top-Team FC Golzheim. So läuft der Spieltag!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Sa., 20.09.2025, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
16:30
Spieltext Barmen - Koslar

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - F´aldenhoven

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
15:00
Spieltext Golzheim - Frenz

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
15:00
Spieltext Düren 77 - Lohn

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:30live
Spieltext SW Düren - Welldorf

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
15:00
Spieltext Burgwart - Oberzier

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Spieltext Winden - H.-Stammeln

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00
Spieltext Nörvenich - Wenau

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim

6. Spieltag
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart
So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar
So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier

