Salingia Barmen gegen Koslar, Golzheim empfängt Frenz

Kreisliga A Düren: Salingia Barmen und Viktoria Koslar eröffnen am Samstag den 4. Spieltag. Aufsteiger JSV Frenz muss zum Top-Team FC Golzheim. So läuft der Spieltag!
5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim
6. Spieltag
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart
So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar
So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier