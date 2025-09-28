 2025-09-26T13:47:28.965Z

Der KFC Uerdingen gewinnt im Derby.
Der KFC Uerdingen gewinnt im Derby. – Foto: Jens Terhardt

Salihu im Fokus, Bocholt geht unter, KFC Uerdingen gewinnt Lokalduell

U19-Niederrheinliga: Der ETB SW Essen gewinnt auch dank Joker Adrian Salihu. Der 1. FC Bocholt geht gegen die SG Unterrath unter, der KFC Uerdingen siegt im Lokalduell gegen den SC St. Tönis und der FSV Duisburg verspielt ein 2:0 beim TSV Meerbusch.

5. Spieltag in der U19-Niederrheinliga: Der ETB SW Essen ist mit Tabellenführer SG Unterrath am Samstag gleichgezogen, allerdings erlebte Joker Adrian Salihu beim VfB Homberg ein besonderes Spiel. Der 1. FC Bocholt ging gegen die SG Unterrath unter, der KFC Uerdingen siegte im Lokalduell gegen den SC St. Tönis und der FSV Duisburg verspielte ein 2:0 beim TSV Meerbusch.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

ETB gewinnt in wilder Schlussphase

Gestern, 17:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
3
Abpfiff
Der VfB Homberg hätte mit einem Sieg gegen den ETB SW Essen gleichziehen ziehen können, doch die Gäste führten zur Pause mit 2:0, weil zunächst Semih Göcmen jubelte (26.), dann Tom Behle einen Strafstoß verwandelte (43.). Dass die Partie vor allem Adrian Salihu nicht so schnell vergessen wird, dafür sorgte der Verteidiger nach seiner Einwechslung in der 80. Minute selbst. In der 92. Minute fabrizierte er nämlich ein Eigentor, weshalb Homberg plötzlich wieder im Spiel war, aber zwei Zeigerumdrehungen später wurde er dann doch noch zum Match-Helden: Der ETB-Kicker erzielte mit dem 3:1 den Endstand (94.), weshalb die Uhlenkrug-Elf zumindest über Nacht mit Tabellenführer SG Unterrath gleichzieht. Die Homberger können dagegen in das untere Drittel fallen.

VfB Homberg – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:3
VfB Homberg: Benedikt Julian Wegerhof, Louis Laroche, Tim Becker (46. Cavit Seyit Tükel), Mentor Gashi (74. Ali Krasniqi), Cristiano Roth Bruno, Nuri Wiesner (46. David Gedeon), Maxim Schäfer, Harun Ramic, Arlind Zeneli (46. Qasem Esper), Agon Qajani, Nellio Fröse (46. Timo Korytowski) - Trainer: Marcel Laroche
ETB Schwarz-Weiß Essen: Jonas Oligmüller, Jonathan Heix, Ben Bittscheidt, Jayden Paul, Maurice Krall (45. Theo Matzel), Filip Sapeta (62. Franjo Rajic), Joey Dacanay Schwarz (75. Borys Robert Smolis), Semih Göcmen (80. Adrian Salihu), Tom Behle, Elyesa Yamac, Samuel Emmerich (66. Jarne Julian Henseler) - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 59
Tore: 0:1 Semih Göcmen (26.), 0:2 Tom Behle (43. Foulelfmeter), 1:2 Adrian Salihu (90.+2 Eigentor), 1:3 Adrian Salihu (90.+4)

________________

SGU überrollt Bocholt

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
5
Abpfiff
Eine deutliche Heimniederlage musste der 1. FC Bocholt hinnehmen. Die Gäste der SG Unterrath setzten sich mit 5:0 durch, wobei die Tore durch die Eintragung im offiziellen Spielbericht nicht aufgeführt sind. Die SGU bleibt souveräner Tabellenführer.

1. FC Bocholt – SG Unterrath 0:5
1. FC Bocholt: Felix Hahn, Linus Olthoff, Ensar Celebi, Temitope Opeyemi Ajiniran, Sam Jansen, Amar Jalil, Bennet Buscholl, Samuel Nordmann, Linus Jost, Maurice Epping, Hadi Salman - Trainer: Udo Geidies
SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven
Schiedsrichter: Max Breddemann
Tore: keine Tore

________________

Wuppertal schlägt Baumbergim ersten Durchgang

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
3
1
Abpfiff
Bereits nach vier Minuten brachte Giulio Federico den Wuppertaler SV in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte ein Eigentor von Julian Busek auf 2:0 (41.), ehe Georgios Bozouris noch vor dem Seitenwechsel den WSV das nächste Mal jubeln ließ (45.). Baumberg kam im zweiten Abschnitt zum Torerfolg, aber nicht zum Comeback, weshalb der WSV ungeschlagener Zweiter bleibt.

Wuppertaler SV – Sportfreunde Baumberg 3:1
Wuppertaler SV: Max Glogau, Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki (84. Anil Kaan Ayaz), Leonas Geier, Arlind Bajrami, Giuseppe Palilla (84. Maxim Lepsy), Nick Scharwächter (60. Jean-Luca Gaa), Roberto Scolaro (80. Diego-Alessandro Micha), Giulio Federico, Linus Lillebror Fröhlich, Branislav Veselinovic (60. Jan-Maximilian Scharf) - Trainer: Marc Bach - Trainer: Oliver Knop
Sportfreunde Baumberg: Julian Busek, Adriano Catalano - Trainer: Mustafa Kalkan
Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf)
Tore: 1:0 Giulio Federico (4.), 2:0 Julian Busek (41. Eigentor), 3:0 Georgios Bozouris (45.), 3:1 Adriano Catalano (55. Handelfmeter)

________________

Späte Erlösung der SGS

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
4
2
Abpfiff

Die SG Essen-Schönebeck setzte sich mit 4:2 gegen Ratingen 04/19 durch. Die Gastgeber führten zur Pause schon mit 2:0, bauten den Vorsprung in der Folge auf 3:1 aus, kassierten aber nach einer guten Stunde die Ampelkarte. Ratingen erzielte den Anschluss und war dran, allerdings erlöste Ibrahim Yilmaz in der Schlussphase die SGS (86.), die mit dem Sieg mit Ratingen gleichzieht und auf die Fünf klettert.

SG Essen-Schönebeck – Ratingen 04/19 4:2
SG Essen-Schönebeck: Moritz Baumert, Wiktor Stolc, Shadi Mohamed Salim, Albijon Aljiu, Wendpanga Dan Quedraogo, Samuel Pozniak, Berzan Alkan, Melvin Omeragic, Bilal Tairovski, Ali Yildiz, Luca Marte - Trainer: Nikolas Soufian Swehla
Ratingen 04/19: Niko Lazzara Tsanis, Adam Yakhyaev, Fouad Denis Jaber, Marino Moreira Tomljanovic, Albert Johannes Feller, Duhan Kücük, Artur Strada, Noah Bouassaria, Hinata Saeki, Noel Nowak, Julian Reich - Trainer: Samir Hanna
Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten
Tore: keine Tore

________________

Rhede geht unter

Heute, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
5
1
Abpfiff
Der VfL Rhede erwischte in Hilden den besseren Start, denn Sidan Güngor traf in der 20. Minute zur Gästeführung. Der VfB 03 Hilden antwortete jedoch noch vor der Pause mit einem Doppelschlag: Erst glich Leo Behrmann nach 34 Minuten aus, dann verwandelte Tristan Lanzke einen Handelfmeter zur 2:1-Führung (39.). Nach der Pause sorgte der eingewechselte Wolfgang Osei Otchere mit dem 3:1 (75.) für eine Vorentscheidung. In der Schlussphase baute Hilden das Ergebnis durch Behrmann (81.) und Nathanel Severin (83.) zum 5:1-Endstand aus. Rhede bleibt damit die einzige Mannschaft ohne eigenen Punkt, während Hilden den zweiten Sieg feiert.

VfB 03 Hilden – VfL Rhede 5:1
VfB 03 Hilden: Luke Sacks, Luca Quintero, Florian Conen, Leo Behrmann (81. Nathanel Severin), Tristan Lanzke, Kevin Patten (57. Davide Sacco), Chibuike Lawrence Ezeakor, Lennart Furthmüller (72. Wolfgang Osei Otchere), Kilian Simon (67. Yigit Akten), Linus Ogulo, Yassin Bousmayou (83. Avi Mahmud) - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Sven Otto - Trainer: Moritz Fischer
VfL Rhede: Leland Speck, Mohamed Seni Worogo, Joel Dina (75. Jan Stenneken), Jamie Lux, Jannis Lamhardt, Tom Jahn (49. Nico Belting), Sidan Güngor (75. Matti Söder), Niklas Baumeister, Felix Keller (73. Dennis Dina), Triumf Imri Ademi (46. Burak Ayaz), Tom Betting - Trainer: Amir Mesic - Trainer: Niko Laukötter
Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Sidan Güngor (20.), 1:1 Leo Behrmann (34.), 2:1 Tristan Lanzke (39. Handelfmeter), 3:1 Wolfgang Osei Otchere (75.), 4:1 Leo Behrmann (81.), 5:1 Nathanel Severin (83.)

________________

KFC Uerdingen gewinnt Lokalduell

Heute, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
2
1
Vor 150 Zuschauern brachte Luis Balke den KFC Uerdingen 05 in der 8. Minute in Führung, die Nikita Slavytskyi in der Folge noch ausbaute (37.) Das Lokalduell endete zu Gunsten des KFC, obwohl Steve Wafo in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer erzielte. Damit bleibt St. Tönis im Keller und der KFC feiert den zweiten Sieg.

KFC Uerdingen 05 – SC St. Tönis 1911/20 2:1
KFC Uerdingen 05: Ilhan Rahmanovic, Nicolas Pullara, Abdoulaye Balde, Luis Balke, Andrey Voronin, Muhammed Altinbas, Timo Schüren, Kaan Kocak, Collin Burczyk, Mustafa Doganci, Nikita Slavytskyi - Trainer: Yannik Nawrocki
SC St. Tönis 1911/20: Eric Ulrich, Lenni Castrop (46. Antoni Jan Kolodziej), Arda-Emin Metin, Maximilian Mertens, Noah Canel Yilmaz (70. Steve Wafo), Phil Wanninger (46. Oumar Sangare), Emre Metin, Josiah Opoku Donkor, Julian Klingen, Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (46. Henryk Dudek), Sam Hobert (46. Eugene Jeon) - Trainer: Jonas Schüler
Schiedsrichter: Malte Behrend - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luis Balke (8.), 2:0 Nikita Slavytskyi (39.), 2:1 Steve Wafo (90.+6 Foulelfmeter)

________________

FSV Duisburg verspielt ein 2:0

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
2
2
Abpfiff
Die Gäste vom FSV Duisburg starteten stark und lagen nach Toren von Caner Yalcindag (2.) und Sami Hoeke (45.) zur Pause mit 2:0 vorn. Erst spät meldete sich der TSV Meerbusch zurück: Gustav Johan Novoszel erzielte in der 82. Minute den Anschlusstreffer und glich in der Nachspielzeit (90.+1) sogar noch zum 2:2 aus. Damit sicherte sich das Team von Trainer Enes Yesin einen Punkt, die Duisburger verlieren dagegen zwei. Das Remis bedeutet allerdings auch den ersten Zähler der laufenden Spielzeit.

TSV Meerbusch – FSV Duisburg 2:2
TSV Meerbusch: Paul Möller, Leart Lahi, Terisconi Asoh Jatoh Ebanja, Bastian Wittwer, Nils Lucas, Bojan Stjepanovic, Pierre Messerschmid, Dian Bilali, Elija Maertin, Luca Puhl, Gustav Johan Novoszel - Trainer: Enes Yesin - Trainer: Marco Wellmann - Trainer: Jörg Wittwer
FSV Duisburg: Calvin Busch, Furkan Akkoc, Pope Tinkorang, Elgün Alishov, Rayan Rezgi, Halil Ibrahim Ünlü, Diego Agustin Fritz-Sanchez, Daniel Storch, Sami Hoeke, Caner Yalcindag - Trainer: Tayfun Korap - Trainer: Burak Feyizoglu
Schiedsrichter: Mats Gaerber
Tore: 0:1 Caner Yalcindag (2.), 0:2 Sami Hoeke (45.), 1:2 Gustav Johan Novoszel (82.), 2:2 Gustav Johan Novoszel (90.+1)

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB Homberg
So., 05.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen 05
So., 05.10.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Bocholt
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Essen-Schönebeck
So., 05.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
So., 05.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

7. Spieltag
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

_______________

