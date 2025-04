Salihamidzic forder Luca Denk bei Profis: "Besser als gewisser 6er"

Nick Salihamidzic erregt Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Dieses Mal richtet er seine Kritik an einen Mittelfeldspieler des FC Bayern.

Sportlich ist die Karriere des Youngsters ordentlich ins Stocken geraten. Seit einem Gastspiel bei Cosenza Calcio in der zweiten italienischen Liga ist der Rechtsverteidiger vereinslos – und das, obwohl er zuvor die Jugendakademie des deutschen Rekordmeisters durchlaufen hatte. Was Brazzo-Junior jedoch nie abhandenzukommen scheint, ist seine Redseligkeit im Internet. Nach früheren Vorfällen schießt er nun erneut gegen einen Mittelfeldspieler seines ehemaligen Vereins.

So lässt sich Salihamidzic auf seinem X-Profil dazu hinreißen, Luca Denk als bessere Option auf der Sechser-Position gegenüber einem aktuellen Spieler zu erklären.

Luca Denk ist besser als ein gewisser 6er in der ersten Mannschaft… — Nick Salihamidzic (@nickdiegosc) April 6, 2025

Damit macht er sich zunächst für einen alten Kollegen stark. Denk steht seit 2022 bei der U23 des FC Bayern in der Regionalliga Bayern unter Vertrag und kennt Salihamidzic daher aus dem gemeinsamen Trainingsbetrieb.

Bei der zweiten Mannschaft ist Denk mittlerweile eine feste Größe: In dieser Saison absolvierte er 22 Partien, erzielte fünf Tore und bereitete sieben weitere vor. Gelegentlich trägt er sogar die Kapitänsbinde. Bei den Profis darf er jedoch nur selten mittrainieren – zuletzt jedoch im Vorfeld des wichtigen Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Leverkusen. Ein Umstand, der Salihamidzic offenbar zu stören scheint.

Denk statt Palhinha? Nick Salihamdzic spricht in Rätseln

Doch wen könnte er mit seiner Kritik gemeint haben? Joshua Kimmich und Leon Goretzka erscheinen als Zielscheiben zunächst unlogisch. Noch im April lobte Brazzo-Junior den Bayern-Chef in höchsten Tönen. Auch Leon Goretzka zollte er nach seinem Formhoch und Comeback bei Julian Nagelsmann via X Respekt. Somit fällt der Verdacht auf Joao Palhinha. Der Portugiese wechselte im Juli 2024 für 49,5 Millionen Euro vom FC Fulham nach München. Zuvor hatte „Papa“ Hasan vergeblich versucht, den Wunschspieler von Thomas Tuchel an die Säbener Straße zu holen. Dass seine erste Saison in München bisher sehr unglücklich verlief, dürfte unstrittig sein. Würde Nick also lieber Denk anstelle des Portugiesen im Profi-Kader sehen? Ob Vincent Kompany und Max Eberl die Belehrung annehmen, bleibt fraglich.

Nach Brazzo-Entlassung beim FC Bayern: Sohn Nick sprang ihm zur Seite

Bereits in der Vergangenheit fiel Salihamidzic mit Social-Media-Posts im Zusammenhang mit der Entlassung seines Vaters beim FC Bayern auf. Brazzo selbst rügte seinen Sohn dafür: „Ich habe Nick damals auch klar gesagt, dass seine Posts meine Situation nicht gerade einfacher machen würden. Ich wollte nicht, dass er diese Posts absetzt, verstehe aber, warum er das tat.“

Von nun an können Vater und Sohn konstruktiv zusammenarbeiten – als Team bei der „Kings League“-Mannschaft No Rules FC. Ungefragte Ratschläge der sportlichen Leitung des FC Bayern werden sie dabei wohl kaum zu befürchten haben. (nki)