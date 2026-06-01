Salih Ramo kommt zum PSV Neumünster

Salih Ramo und PSV-Fußballobmann Volker Bernaschek. © 2026 PSV Neumünster. – Foto: Salih Ramo und PSV-Fußba

Dem Flens-Oberligisten PSV Neumünster ist ein echter Transfercoup gelungen. Salih Ramo hat seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und wechselt von der SpVg Eidertal Molfsee an PSV Neumünster die Stettiner Straße.

„Wir haben schon länger Kontakt zu Salih und in diesem Jahr viele tolle Gespräche geführt, die sich über einen längeren Zeitraum entwickelt haben. Beide Seiten haben sich in diesem Austausch sehr wohlgefühlt“, erklärt der Verein. „Umso glücklicher sind wir, dass sich Salih dazu entschieden hat, in der kommenden Saison für uns aufzulaufen.“

Mit Salih gewinnt der Verein einen Spieler, der aufgrund seiner Qualität und Erfahrung als wichtige Verstärkung angesehen wird. Seine Flexibilität wird ihn zu einem wichtigen Baustein in der Mannschaft machen. Die Verantwortlichen sind überzeugt davon, dass er der Mannschaft sportlich wie menschlich enorm weiterhelfen wird.