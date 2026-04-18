Salgin plant Zukunft: Neue Rolle beim VfB Korschenbroich Erst seit dieser Saison ist Ali Salgin als Spieler für den VfB Korschenbroich in der Kreisliga A aktiv. Für die kommende Spielzeit soll der 43-Jährige allerdings eine große Rolle im Verein einnehmen - der Angreifer wird sportlicher Leiter beim A-Ligisten. von Tristan Benten · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

Salgin wird ab der kommenden Saison sportlicher Leiter in Korschenbroich – Foto: Sven Frank

Im vergangenen Sommer wechselte Ali Salgin von Türkiyemspor Mönchengladbach zum VfB Korschenbroich. Gleich in seiner ersten Saison beim A-Ligisten ist er mit 17 Scorern (neun Treffer, acht Vorlagen) ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs beim Aufsteiger, der aktuell auf dem dritten Platz steht. Zur kommenden Spielzeit soll der 43-Jährige zudem eine wichtige Rolle im Verein übernehmen, denn der Angreifer wird sportlicher Leiter beim VfB.

Positive Gespräche Nach sieben Jahren als Spieler von Türkiyemspor Mönchengladbach entschied sich Salgin vor Beginn der aktuellen Saison für einen Wechsel nach Korschenbroich. Mit 17 Scorern in 17 Spielen entwickelte sich der Angreifer zu einem wichtigen Bestandteil des Vereins. Nun soll er eine höhere Aufgabe übernehmen. "Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ich bin nebenbei noch Trainer beim RSV in der E-Jugend und es war für mich schon immer interessant gewesen, so eine Führungsposition zu übernehmen", verriet Salgin. Weiter führte er aus: "Es kam zu einem Gespräch mit dem Verein und ich wurde gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Die Gespräche haben sich schnell zum Positiven entwickelt."

Trotz seiner kurzen Zeit im Verein nahm der 43-Jährige frühzeitig ein gewisses Vertrauen des Teams wahr. Infolgedessen freute sich Salgin über die neue Herausforderung. "Die Rolle als sportlicher Leiter reizt mich besonders, weil ich hier die Möglichkeit habe die jungen Spieler aktiv zu integrieren und zu fördern", sagte er. Im Bezug auf den Verein erweiterte der Angreifer: "Die Mannschaft, die aktuell da ist, reizt mich - die Jungs schätzen einen. Unsere Trainer kenn ich auch schon lange. Mit Bouba hab ich damals zusammen gespielt." Salgin will auch weiter aktiv spielen Der 43-Jährige will auch in der kommenden Spielzeit noch nicht mit dem Fußball aufhören. Mit 17 Scorerpunkten stellt Salgin in der aktuellen Saison erneut unter Beweis, dass er auf dem Platz weiterhin eine wichtige Rolle spielen kann. Um allerdings auch nach seiner Karriere im Fußballgeschäft bleiben zu können, wählte er frühzeitig den Sprung zum sportlichen Leiter.