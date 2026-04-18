Salgin plant Zukunft: Neue Rolle beim VfB Korschenbroich

Im vergangenen Sommer wechselte Ali Salgin von Türkiyemspor Mönchengladbach zum VfB Korschenbroich. Gleich in seiner ersten Saison beim A-Ligisten ist er mit 17 Scorern (neun Treffer, acht Vorlagen) ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs beim Aufsteiger, der aktuell auf dem dritten Platz steht. Zur kommenden Spielzeit soll der 43-Jährige zudem eine wichtige Rolle im Verein übernehmen, denn der Angreifer wird sportlicher Leiter beim VfB.
Nach sieben Jahren als Spieler von Türkiyemspor Mönchengladbach entschied sich Salgin vor Beginn der aktuellen Saison für einen Wechsel nach Korschenbroich. Mit 17 Scorern in 17 Spielen entwickelte sich der Angreifer zu einem wichtigen Bestandteil des Vereins. Nun soll er eine höhere Aufgabe übernehmen.
"Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ich bin nebenbei noch Trainer beim RSV in der E-Jugend und es war für mich schon immer interessant gewesen, so eine Führungsposition zu übernehmen", verriet Salgin. Weiter führte er aus: "Es kam zu einem Gespräch mit dem Verein und ich wurde gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Die Gespräche haben sich schnell zum Positiven entwickelt."
Trotz seiner kurzen Zeit im Verein nahm der 43-Jährige frühzeitig ein gewisses Vertrauen des Teams wahr. Infolgedessen freute sich Salgin über die neue Herausforderung. "Die Rolle als sportlicher Leiter reizt mich besonders, weil ich hier die Möglichkeit habe die jungen Spieler aktiv zu integrieren und zu fördern", sagte er. Im Bezug auf den Verein erweiterte der Angreifer: "Die Mannschaft, die aktuell da ist, reizt mich - die Jungs schätzen einen. Unsere Trainer kenn ich auch schon lange. Mit Bouba hab ich damals zusammen gespielt."
Der 43-Jährige will auch in der kommenden Spielzeit noch nicht mit dem Fußball aufhören. Mit 17 Scorerpunkten stellt Salgin in der aktuellen Saison erneut unter Beweis, dass er auf dem Platz weiterhin eine wichtige Rolle spielen kann. Um allerdings auch nach seiner Karriere im Fußballgeschäft bleiben zu können, wählte er frühzeitig den Sprung zum sportlichen Leiter.
Erste Ziele und Visionen nannte der ehemalige Bezirksliga-Spieler ebenfalls: "Ich werde dafür sorgen, gute junge Talente zu holen und auch ein, zwei erfahrene Spieler, damit wir auch im nächsten Jahr weiterhin oben mitspielen können." Er ergänzte noch: "Mein Ziel ist es um den Aufstieg zu spielen." Mögliche Transfers nannte Salgin allerdings noch nicht.
Nach 22 absolvierten Spielen steht der VfB Korschenbroich als Aufsteiger auf dem dritten Platz. Somit dürfte das Interesse anderer Vereine an den Leistungsträgern wachsen. Im Winter verlies mit Anastasios Koutras schon ein wichtiger Spieler die Mannschaft in Richtung Landesliga.
"Im großen und ganzen bleiben alle. Bei ein, zwei Spielern ist es noch nicht sicher", verriet der kommende sportliche Leiter. Gleichzeitig räumte er mit einem Gerücht ein, dass in den vergangenen Wochen im Kreis Mönchengladbach im Umlauf war: "Die Gerüchte mit Lürrip sind aus der Welt geschafft. Es kam eine Anfrage aus Lürrip an unsere Spieler, ob sie nicht Lust hätten mit sieben, acht Leuten nach Lürrip zu wechseln." Allerdings konnte der VfB den Spielern Zugeständnisse in Form von Ausstattung und Prämie machen - schlussendlich entschieden sich die Akteure für den Verbleib in Korschenbroich.
Am gestrigen Freitag trennte sich der Drittplatzierte mit einem 2:2 von den Sportfreunden Neuwerk. Dabei verwandelte der VfB einen 0:2-Rückstand spät in ein 2:2-Remis und zeigte somit wieder Moral. Wie es für den VfB unter der Führung von Salgin weiter gehen wird, bleibt abzuwarten.