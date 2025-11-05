Salem El Foukhari neuer Swift-Trainer

Wie der FC Swift Hesperingen soeben mitteilt (s.u.), hat der Verein einen Nachfolger des entlassenen Hakim Menaï gefunden. Es handelt sich um den fünfzigjährigen Salem El Foukhari, Inhaber des UEFA-A-Scheins.

El Foukhari hat einen Vertrag bis Saisonende erhalten und wird bereits das Training am Mittwochabend leiten. Sein Vorgänger Menaï musste bekanntlich wegen einer Auseinandersetzung mit Sportdirektor Ebrahim Bouazzati zusammen mit diesem seinen Hut nehmen.