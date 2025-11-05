Salem El Foukhari neuer Swift-Trainer

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie der FC Swift Hesperingen soeben mitteilt (s.u.), hat der Verein einen Nachfolger des entlassenen Hakim Menaï gefunden. Es handelt sich um den fünfzigjährigen Salem El Foukhari, Inhaber des UEFA-A-Scheins.
El Foukhari hat einen Vertrag bis Saisonende erhalten und wird bereits das Training am Mittwochabend leiten. Sein Vorgänger Menaï musste bekanntlich wegen einer Auseinandersetzung mit Sportdirektor Ebrahim Bouazzati zusammen mit diesem seinen Hut nehmen.
Laut transfermarkt.de war El Foukhari in den vergangenen Jahren in der Großregion u.a. für die lothringischen Vereine Freyming, Saargemünd und Forbach, wo er bis 2009 auch selbst spielte, als Trainer aktiv.
Le FC Swift Hesper asbl est au plaisir d’informer le public qu’il vient d’engager un nouvel entraineur principal en la personne de M. Salem El Foukhari (50 ans).
Le FC Swift et M. El Foukhari, détenteur du diplôme UEFA A, se sont liés jusqu’à la fin de la saison en cours.
Le nouveau coach reprendra l’équipe dès ce soir.