Saleh gibt Amt in Waldniel auf Dem Sportliche Leiter fehlt die Zeit, um seine Position weiter vollumfänglich auszuüben. In der Vorsaison sprang er kurzzeitig sogar als Trainer ein, um den Verein vor dem Abstieg zu retten.

Der SC Waldniel muss zukünftig ohne seinen Sportlichen Leiter Daniel Saleh auskommen. Saleh legte in der vergangenen Woche nach einem Gespräch mit dem Vorsitzenden Christian Reiners sein Amt nieder. Sein Entschluss habe keine sportlichen Gründe, erläutert Saleh:

„Es ist immer blöd, wenn man den Aufgaben zeitlich nicht gerecht werden kann. Es macht zeitlich aber keinen Sinn mehr. So macht es keinen Spaß und bedeutet immer Stress. Wenn man so ein Amt ausübt, muss es immer Spaß machen und man muss dieser Aufgabe gerecht werden. Das sind für mich zwei Dinge, die mir wichtig sind.“

Bereits beim 1. FC Viersen musste Saleh vor drei Jahren sein Amt aus zeitlichen Gründen niederlegen und war froh, dass er nach langjähriger Tätigkeit eine Pause einlegen konnte. Doch dann kam die Anfrage seines Heimatvereins aus Waldniel, den Saleh selbst als Herzensverein bezeichnet. „Die Aufgabe habe ich dann gerne angenommen“, so Saleh, der in der vergangenen Saison ab April für die letzten Spiele selbst an der Seitenlinie stand und die Mannschaft vor dem Abstieg bewahrte.

Der Umbruch ist gelungen