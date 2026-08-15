Salder will Saisonstart wiedergtumachen: „Ein Spiel auf Augenhöhe“

Besonders bitter fiel der Auftakt aus Sicht von Salder aus. Beim SV Wendessen führte die Partie zu einer 3:4-Niederlage, nachdem man zwei Gegentore in der Nachspielzeit kassiert hatte und über weite Strecken das bessere Team war. Trainer Sascha Wiegleb will daraus die richtigen Schlüsse ziehen, sieht gegen Union aber eine Partie die keinen klaren Favoriten herovorgibt. „Ein Spiel auf Augenhöhe erwarte ich gegen Union“, sagt Wiegleb. Für ihn und sein Team ist dies aber auch eine direkte Chance das Ergebnis schnell wieder zu vergessen und mit einem Erfolgserlebnis in die nächsten Spiele zu gehen: "Wir wollen die bittere Niederlage im Heimspiel gegen Union wieder wett machen."

Für Wiegleb liegt der Schlüssel vor allem darin, die Fehler aus dem Auftaktspiel abzustellen. „Wenn wir die Fehler abstellen, die wir gegen Wendessen gemacht haben, bin ich optimistisch, dass es für einen Heimsieg klappen könnte“, erklärt der Trainer. Dabei denkt der Coach an beide Seiten des Spielfelds: „Eigene Chancen konsequent nutzen und defensiv wenig zulassen.“

Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Für Salder geht es darum, die Niederlage aus Wendessen hinter sich zu lassen und im ersten Heimspiel zu punkten. Wiegleb erwartet dafür ein enges Duell und ist überzeugt, dass seine Mannschaft die Voraussetzungen für einen Erfolg schaffen kann, wenn sie an ein paar Stellschrauben arbeiten.