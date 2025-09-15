Salchendorf unterliegt Westernkotten deutlich – Weißtal düpiert Neheim

Gleich zwei Topteams der Landesliga Staffel 2 mussten am Sonntag deutliche Niederlagen hinnehmen. Im Spitzenspiel des 6. Spieltags erteilte der SuS Bad Westernkotten dem bisherigen Tabellenführer und noch verlustpunktfreien SV Germania Salchendorf eine Lehrstunde und schoss die Gäste aus Netphen mit 4:0 vom Zehnthof. Faustdicker erwischte es noch den Tabellenzweiten vom SC Neheim, der vom Aufsteiger TSV Weißtal mit 6:1 nach Hause geschickt wurde.
Neheim empfängt am nächsten Spieltag zum nächsten Gipfeltreffen den SuS Bad Westernkotten. Neheims Trainer Ibrahima Mbaye zog nach der Klatsche in Gernsdorf ein hartes Fazit. "Mir fehlen die Worte, denn diese Leistung passt überhaupt nicht zu dem Bild, dass meine Mannschaft an den ersten fünf Spieltagen abgegeben hat. Wir haben ganz vieles vermissen lassen und müssen dieses Spiel unter der Woche analysieren. Vor allem in Bezug auf die Körperlichkeit und Zweikampfführung müssen wir uns ganz schnell wieder ganz anders präsentieren, denn ansonsten kann das auch in der kommenden Woche gegen Bad Westernkotten ein böses Erwachen geben", so Mbaye bei "match-day.de".
Nach ihren ersten Saisonsiegen am vergangenen Wochenende sind auch der TuS Sundern und der USC Altenautal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Sundern kassierte beim SC Drolshagen (1:5) die zweithöchste Klatsche des Spieltags, während Altenautal trotz früherer Führung (6.) mit 1:3 gegen den FC Lennestadt verlor. Die zweite Niederlage in Serie setzte es für den BSV Menden, der mit 1:4 beim Absteiger SV Hohenlimburg 10 die Segel streichen musste. Sieglos bleibt immer noch der Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen, der im HSK-Derby gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg (1:1) schon das dritte Unentschieden der Saison holte. Im Tabellenkeller steckt auch weiterhin der SV 04 Attendorn, der ein spannendes Derby gegen die SpVg Olpe mit 1:2 verlor.
Bei RW Erlinghausen hat der Trainerwechsel im zweiten Anlauf gefruchtet. Die Marsberger ließen zuhause gegen Vizemeister Borussia Dröschede nichts anbrennen, setzten sich deutlich mit 3:0 durch und fuhren so den lang ersehnten zweiten Saisonsieg ein.
7. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Germania Salchendorf - SV 04 Attendorn
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr USC Altenautal - SV Hohenlimburg
So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVg Olpe - SC Drolshagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr BSV Menden - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - TSV Weißtal
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Neheim - SuS Bad Westernkotten
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Lennestadt - Borussia Dröschede
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Sundern - RW Erlinghausen
SuS Bad Westernkotten – Germania Salchendorf 4:0
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Louis Sprick (81. Leandro Elias Brandenburg), Daniel Bertels (66. Philipp Köster), David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn (78. Caspar Wilhelm Brune), Michael Köller (55. Jan Penner), Henning Klebolte, Lennart Belda (74. Marvin Schumacher) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Tim Langenbach, Thomas Klöckner (74. Mourice Grohs), Marcel Rigau Badenas (85. Gezim Berisha), Oliver Sanchez Tenorio, Fynn Werthenbach, Leon Palaj (65. Moritz Klass), Tim Luca Zimpel, Fabian Kolb (46. Eliezer Ngyombo) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Lennart Belda (8.), 2:0 Lennart Belda (19.), 3:0 David Wallmeier (68.), 4:0 Marvin Schumacher (88.)
TSV Weißtal – SC Neheim 6:1
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Manuel Jung (20. Mats von der Linde), Richard Moh (79. Felix Broska), Daniel Berger, Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon (72. Jordie-Maximilian Koch), Louis Zmitko, Felix Schwunk (75. Louis Reinelt), Lukas Plaum, Mats von der Linde, Paul Merbold (72. Ben Lennox Peter) - Trainer: Manuel Jung - Trainer: Dennis Honig
SC Neheim: Niklas Tepe, Daniel Bald, Francesco Caruso, Christopher Ngali (55. Niklas Große-Benne), Julian Trudewind (23. Ivan Tsurkan), Youssef Anhari, Julian Kellermann (79. Merlin Zweimann), Noah Tolle (73. Marvin Figueira Candido), Yatma Wade, Anas Boukidar, Yannik Reinsch (52. Evan Suchy) - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte - Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Tobias Koll - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Mats von der Linde (20.), 2:0 Phil Mueller-Lechtenfeld (42.), 3:0 Louis Zmitko (58.), 4:0 Mats von der Linde (65.), 5:0 Louis Zmitko (82.), 5:1 Yatma Wade (85.), 6:1 Louis Reinelt (87.)
SuS Langscheid/Enkhausen – SV Schmallenberg/Fredeburg 1:1
SuS Langscheid/Enkhausen: Adrian Dybiec, Marcus Brüll, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Pasquale Curcio, Orcun Akpinar (45. Georgios Kyriakidis), Marcelo Costa Rebelo (70. Bartek Maik Dybiec), Patrick Nettesheim, Max Schamoni (85. Davin-Jay Emde), Lukas Kessler (85. Till Hagen) - Trainer: Alexander Bruchhage
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Luca Schoermann, Emil Mersovski, Mathis Lüttecke, Dario Petrovic (88. Josemar Manuel), Nils Marek, Kevin Kloske (57. Fabio Gorges), Visar Rama (81. Michael Lichtenwald), Alessio Schmidt, Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (57. Fabian Mazrekaj) - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Visar Rama (9.), 1:1 Lukas Kessler (10.)
SV Hohenlimburg – BSV Menden 4:1
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Olando Shrouder (80. Alessandro Silvestro), Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Imad Aweimer (75. David Roszak), Emre Yücel, Berkant Canbulut (84. Antonio Porrello), Sam Armandeh (72. Max Zimmermann), Fabian Palczewski (58. Joel Schikora) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, Christian Eckert (75. Nico Hallmanns), David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer, Robin Haase (46. Jan Hendrik Kießler), Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (80. Marcel Hoffmann), Leon Hauser (60. Marc Andre Roszak), Paul-Johan Schmöle, Fabio Huckschlag (75. Sizan Sadi Haji) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Imad Aweimer (9.), 1:1 Leonardo De Nardo (14.), 2:1 Berkant Canbulut (54.), 3:1 Danilo Labarile (71.), 4:1 Olando Shrouder (77. Foulelfmeter)
USC Altenautal – FC Lennestadt 1:3
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Niklas Kahmen (46. Kai Schumacher), Lennart Nicolas Schmidt, Simon Schmidts (73. Kevin Bielefeld), Timo Becker, Andre Mader, Hasan Kololli (46. Lukas Agethen), Niklas Dunst, Lukas Salmen, Paboy Fanneh - Trainer: Simon Brake - Trainer: Nils Becker - Trainer: Viktor Maier
FC Lennestadt: Niklas Droste, Till Quast (90. Eliot Zeqiraj), Peter Vente, Moritz Mecklenbrauck (78. Labinot Shabani), Moritz Färber, Silas Duwe, Louis Häner, Luke Droste, Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Wissam Awada - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Lukas Salmen (6.), 1:1 Alim Bilim Belge (15.), 1:2 Marius Habel (21.), 1:3 Alim Bilim Belge (80.)
RW Erlinghausen – Borussia Dröschede 3:0
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Philipp Karl Hachmann, Valton Kodra, Fynn Meyer, Ümral Bahceci, Fatjon Ademaj, Frederik Schlüter (80. Aleksandar Stoimenov), Bilal Akgüvercin (86. Rahman Cakmakci), Pascal Raulf (60. Dren Gashi) - Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Akin Acikgöz (86. Jacob Henryk Flakowski), Bircan Calik, Nikolas Friedberg, David Antunes Gouveia Fernandes, Okan Öztürk, Joao Filipe da Silva Macedo (80. Tim Finkhaus), Talha Özkan (76. Erik Otto), Szymon Jaroslaw Utrata (58. Muhammet Köstereli), Dency Ebagua (64. Dominik Urumis) - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Bilal Akgüvercin (28.), 2:0 Pascal Raulf (49.), 3:0 Frederik Schlüter (77.)
SC Drolshagen – TuS Sundern 5:1
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Ben Alexander Krämer (64. Oliver Weuste), Kaan-Hasan Yilmaz (79. Kjell Finn Stephan van der Steen), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce (64. Maksim Marinkovic), Raul Bauer, Eike Pfeiffer (64. Pascal Neumann), Simon Pfeifer (73. Volkan Yilmaz) - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Erijon Kryezin (46. Niels Klüter), Kai Julian Mizel (46. Maximilian Mertin), Moritz Papendick (67. Claas Tolle), Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte, Louis Orlando (46. Arne Siewers), Kerim Sam Kahraman (46. Max Tillmann), Fynn Hoheiser - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 179
Tore: 1:0 Simon Pfeifer (22.), 2:0 Philipp Glasbrenner (40.), 3:0 Eike Pfeiffer (59.), 3:1 Arne Siewers (78.), 4:1 Kjell Finn Stephan van der Steen (90.+1), 5:1 Volkan Yilmaz (90.+3)
SV 04 Attendorn – SpVg Olpe 1:2
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro (83. Sead Balic), Albin Matoshi, Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Nick Heimes, Christopher Selter, Alen Kandic (83. Levin Arens), Jerome König, Lejf Kaden, Phil Langer (68. Marvin Annen) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
SpVg Olpe: Senol-Enver Kablan, Pascal Dimoulas (27. Christian Runkel), Steffen Freitag (4. Tom-Michel Pohl), Kerim Yilmaz, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Ömer Yilmaz (83. Christian Griffel), Fuad Mulic, Linus Witzel, Hasan Yildiz, Jannik Buchen - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Jonathan Rupert - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Lejf Kaden (34.), 1:1 Ömer Yilmaz (36.), 1:2 Jannik Buchen (70. Foulelfmeter)