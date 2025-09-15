Salchendorf unterliegt Westernkotten deutlich – Weißtal düpiert Neheim

Gleich zwei Topteams der Landesliga Staffel 2 mussten am Sonntag deutliche Niederlagen hinnehmen. Im Spitzenspiel des 6. Spieltags erteilte der SuS Bad Westernkotten dem bisherigen Tabellenführer und noch verlustpunktfreien SV Germania Salchendorf eine Lehrstunde und schoss die Gäste aus Netphen mit 4:0 vom Zehnthof. Faustdicker erwischte es noch den Tabellenzweiten vom SC Neheim, der vom Aufsteiger TSV Weißtal mit 6:1 nach Hause geschickt wurde.

Neheim empfängt am nächsten Spieltag zum nächsten Gipfeltreffen den SuS Bad Westernkotten. Neheims Trainer Ibrahima Mbaye zog nach der Klatsche in Gernsdorf ein hartes Fazit. "Mir fehlen die Worte, denn diese Leistung passt überhaupt nicht zu dem Bild, dass meine Mannschaft an den ersten fünf Spieltagen abgegeben hat. Wir haben ganz vieles vermissen lassen und müssen dieses Spiel unter der Woche analysieren. Vor allem in Bezug auf die Körperlichkeit und Zweikampfführung müssen wir uns ganz schnell wieder ganz anders präsentieren, denn ansonsten kann das auch in der kommenden Woche gegen Bad Westernkotten ein böses Erwachen geben", so Mbaye bei "match-day.de".

Nach ihren ersten Saisonsiegen am vergangenen Wochenende sind auch der TuS Sundern und der USC Altenautal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Sundern kassierte beim SC Drolshagen (1:5) die zweithöchste Klatsche des Spieltags, während Altenautal trotz früherer Führung (6.) mit 1:3 gegen den FC Lennestadt verlor. Die zweite Niederlage in Serie setzte es für den BSV Menden, der mit 1:4 beim Absteiger SV Hohenlimburg 10 die Segel streichen musste. Sieglos bleibt immer noch der Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen, der im HSK-Derby gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg (1:1) schon das dritte Unentschieden der Saison holte. Im Tabellenkeller steckt auch weiterhin der SV 04 Attendorn, der ein spannendes Derby gegen die SpVg Olpe mit 1:2 verlor.