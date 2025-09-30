Salchendorf baut Tabellenführung aus – Langscheid beendet Durststrecke

Tim Zimpel ist und bleibt die Lebensversicherung des SV Germania Salchendorf. – Foto: Matthias Reinhardt

Durchwachsenes Wochenende für die ambitionierten Teams der Landesliga Staffel 2: Nur drei der ersten sechs Mannschaften waren am Wochenende siegreich. Spitzenreiter Germania Salchendorf entschied das Duell beim SC Drolshagen in aller letzter Sekunde für sich und konnte sich dabei einmal mehr auf Spielmacher Tim Zimpel verlassen, der einen Foulelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Siegtreffer verwandelte.

Ansonsten gewann in der oberen Tabellenregion der SV Hohenlimburg, der den FC Lennestadt letztlich deutlich mit 4:1 besiegen konnte. Lange stand es im Erich-Berlet-Stadion 1:1, ehe Berkant Canbulut mit dem zweiten Führungstreffer vom Punkt aus für den bekannten Dosenöffner sorgte. Hinzu kam der 6:0-Kantersieg von Borussia Dröschede, der seiner Favoritenrolle gegen einen überforderten TuS Sundern absolut gerecht wurde. Überraschende Niederlagen kassierten der SuS Bad Westerkotten, der im eigenen Stadion am Zehnthof erstmals ohne Punkte ausging und sich dem SV Schmallenberg/Fredeburg mit 1:2 geschlagen geben musste, der TSV Weißtal, der trotz 2:1-Führung durch zwei späte Treffer noch mit 2:4 gegen den BSV Menden verlor, und der SC Neheim, der beim SV 04 Attendorn die dritte Niederlage in Serie kassierte. Dabei hatte sich die Elf vom Binnerfeld nach 0:2-Rückstand noch zum Ausgleich gekämpft, musste aufgrund individueller Fehler wieder Lehrgeld zahlen.