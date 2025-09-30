Salchendorf baut Tabellenführung aus – Langscheid beendet Durststrecke

Durchwachsenes Wochenende für die ambitionierten Teams der Landesliga Staffel 2: Nur drei der ersten sechs Mannschaften waren am Wochenende siegreich. Spitzenreiter Germania Salchendorf entschied das Duell beim SC Drolshagen in aller letzter Sekunde für sich und konnte sich dabei einmal mehr auf Spielmacher Tim Zimpel verlassen, der einen Foulelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Siegtreffer verwandelte.
Ansonsten gewann in der oberen Tabellenregion der SV Hohenlimburg, der den FC Lennestadt letztlich deutlich mit 4:1 besiegen konnte. Lange stand es im Erich-Berlet-Stadion 1:1, ehe Berkant Canbulut mit dem zweiten Führungstreffer vom Punkt aus für den bekannten Dosenöffner sorgte. Hinzu kam der 6:0-Kantersieg von Borussia Dröschede, der seiner Favoritenrolle gegen einen überforderten TuS Sundern absolut gerecht wurde.
Überraschende Niederlagen kassierten der SuS Bad Westerkotten, der im eigenen Stadion am Zehnthof erstmals ohne Punkte ausging und sich dem SV Schmallenberg/Fredeburg mit 1:2 geschlagen geben musste, der TSV Weißtal, der trotz 2:1-Führung durch zwei späte Treffer noch mit 2:4 gegen den BSV Menden verlor, und der SC Neheim, der beim SV 04 Attendorn die dritte Niederlage in Serie kassierte. Dabei hatte sich die Elf vom Binnerfeld nach 0:2-Rückstand noch zum Ausgleich gekämpft, musste aufgrund individueller Fehler wieder Lehrgeld zahlen.
Erleichterung herrscht hingegen beim Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen, der als letztes verbleibendes Team endlich seinen ersten Saisonsieg in der Tasche hat. Gegen Mitaufsteiger und Schlusslicht USC Altenautal sah es am Samstagnachmittag im Sportpark Langscheid lange nach einer Nullnummer aus, ehe Kastriot Veseli den SuS in der 76. Minute auf die Siegerstraße brachte und Patrick Nettesheim in der 89. Minute alles klar machte. "Wir waren zu Saisonbeginn noch nicht in der Verfassung, dass man 100-prozentig sagen konnte: Okay, so gewinnen wir auch Spiele. Aber es ist gut, dass die Durststrecke vorbei ist. Das tut auf jeden Fall wahnsinnig gut. Und deshalb wollen wir jetzt einfach nach vorne gucken, es kann nur noch besser werden", sagte Nettesheim nach Abpfiff der "Westfalenpost". Für Langscheid/Enkhausen war es der erste Pflichtspielsieg seit 117 Tagen.
Nach den Siegen über Dröschede und Sundern ist RW Erlinghausen wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht worden. Gegen die SpVg Olpe war RWE chancenlos und verlor im eigenen Stadion deutlich mit 1:5. Die Olper setzen damit ihren Aufwind fort, es ist der dritte Sieg aus den letzten vier Ligaspielen.
9. Spieltag
So., 05.10.25 15:00 Uhr Germania Salchendorf - RW Erlinghausen
So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVg Olpe - Borussia Dröschede
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 05.10.25 15:00 Uhr USC Altenautal - TSV Weißtal
So., 05.10.25 15:00 Uhr BSV Menden - SuS Bad Westernkotten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SV 04 Attendorn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Neheim - SC Drolshagen
So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Lennestadt - TuS Sundern
SuS Bad Westernkotten – SV Schmallenberg/Fredeburg 1:2
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Henning Klebolte (73. Jan Penner), Philipp Köster, Lennart Belda (81. Lukas Braun), Marvin Schumacher (60. Daniel Bertels) - Trainer: Christian Nolte
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Emil Mersovski, Mathis Lüttecke, Fabio Gorges (58. Kevin Kloske), Visar Rama (90. Andreas Schütte), Dario Petrovic, Fabian Mazrekaj, Nils Marek (90. Josemar Manuel), Mirko Piechaczek (90. Paul Rickert), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (83. Michael Lichtenwald) - Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Soest) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Merlin Philip Sonntag (16. Eigentor), 1:1 Lukas Traufetter (34.), 1:2 Mirko Piechaczek (49. Foulelfmeter)
TSV Weißtal – BSV Menden 2:4
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Ben Lennox Peter, Daniel Berger, Felix Broska (32. Felix Kloos), Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko, Felix Schwunk, Lukas Plaum, Jasin Abdellaoui (32. Philipp Sänger), Mats von der Linde (66. Louis Reinelt) (74. Yannik Plachner) - Trainer: Manuel Jung - Trainer: Dennis Honig
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer, Robin Haase (46. Nico Hallmanns), Jan Hendrik Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (88. Tim Alexander Kießler), Marc Andre Roszak (85. Leon Hauser), Paul-Johan Schmöle (93. Marcel Hoffmann), Fabio Huckschlag (74. Sizan Sadi Haji) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jan Hendrik Kießler (14.), 1:1 Louis Zmitko (34. Foulelfmeter), 2:1 Mats von der Linde (38.), 2:2 Marek Kulczycki (53.), 2:3 Sizan Sadi Haji (90.), 2:4 Marek Kulczycki (90.)
SuS Langscheid/Enkhausen – USC Altenautal 2:0
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka (76. Bartek Maik Dybiec), Jan Apolinarski (62. Davin-Jay Emde), Marcelo Costa Rebelo, Patrick Nettesheim, Max Schamoni (90. Henry Heinemann), Georgios Kyriakidis (83. Orcun Akpinar), Lukas Kessler, Valdrin Kelmendi - Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Kevin Bielefeld (71. Tom van Bebber), Lennart Nicolas Schmidt, Andre Mader, Lukas Agethen (46. Lukas Salmen), Hasan Kololli, Niklas Dunst, Tim Atorf (86. Ahmad Borhan), Paboy Fanneh, Viktor Maier (62. Timo Becker) - Trainer: Simon Brake - Trainer: Nils Becker - Trainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Mehmet Ercan - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Kastriot Veseli (76.), 2:0 Patrick Nettesheim (89.)
SV Hohenlimburg – FC Lennestadt 4:1
SV Hohenlimburg: Tim Fuchs, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner, Olando Shrouder (86. Alessandro Silvestro), Denys Masalskyi, Danilo Labarile (56. Fabian Palczewski), Antonio Porrello (64. Joel Schikora), Imad Aweimer, Berkant Canbulut, Ibrahim Lahchaychi (86. Anri Jaiani) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Till Quast, Yunus Emre Kocabas, Peter Vente, Lukas Stemmer (78. Moritz Mecklenbrauck), Moritz Färber, Silas Duwe (78. Lennart Mester), Luke Droste, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid) - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Denys Masalskyi (19.), 1:1 Alim Bilim Belge (32. Foulelfmeter), 2:1 Berkant Canbulut (79.), 3:1 Ibrahim Lahchaychi (80.), 4:1 Joel Schikora (85.)
Borussia Dröschede – TuS Sundern 6:0
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Bruno Falcone, Akin Acikgöz (53. Szymon Jaroslaw Utrata), Bircan Calik, Nikolas Friedberg (71. Muhammet Köstereli), David Antunes Gouveia Fernandes (77. Robin Wodniok), Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo, Emre Atuk, Dominik Urumis (63. Talha Özkan), Dency Ebagua (71. Lennard Merz) - Trainer: Ercan Linke
TuS Sundern: Jonas Bauerdick, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Erijon Kryezin (46. Max Tillmann), Ilkay Ibrahim Nagis (78. Marko Nedinic), Maximilian Mertin, Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (46. Claas Tolle), Arne Siewers (65. Moritz Papendick), Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
Schiedsrichter: Daniel Riedel - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Dominik Urumis (12.), 2:0 Dominik Urumis (16.), 3:0 Dominik Urumis (32.), 4:0 Nikolas Friedberg (68.), 5:0 Szymon Jaroslaw Utrata (80.), 6:0 Lennard Merz (88.)
RW Erlinghausen – SpVg Olpe 1:5
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci (80. Rahman Cakmakci), Malte Kriesche, Valton Kodra, Fynn Meyer, Ümral Bahceci, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Frederik Schlüter (46. Kevin Kraemer), Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf (56. Dren Gashi) - Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
SpVg Olpe: Niklas Luksch, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Ömer Yilmaz (75. Laurin Joel Knieper), Fuad Mulic, Linus Witzel, Hasan Yildiz, Jannik Buchen, Tom-Michel Pohl (66. Kevin Krämer) - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Ömer Yilmaz (6.), 0:2 Jannik Buchen (8.), 0:3 Jannik Buchen (52.), 0:4 Jannik Buchen (65.), 1:4 Ümral Bahceci (77. Foulelfmeter), 1:5 Jannik Buchen (90.+3)
SC Drolshagen – Germania Salchendorf 1:2
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Ben Alexander Krämer, Kaan-Hasan Yilmaz, Oliver Weuste, Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce (80. Simon Pfeifer), Raul Bauer, Eike Pfeiffer, Maksim Marinkovic (70. Volkan Yilmaz) - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Thomas Klöckner (56. Fynn Werthenbach), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio (88. Mourice Grohs), Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Gezim Berisha, Leon Palaj (96. Jonathan von Fugler), Tim Luca Zimpel, Moritz Klass (66. Enrico Nuo) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Tobias Koll - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Thomas Klöckner (20.), 1:1 Raul Bauer (52.), 1:2 Tim Luca Zimpel (90.+4 Foulelfmeter)
SV 04 Attendorn – SC Neheim 4:2
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Albin Matoshi, Christian Hagedorn, Jannik Lenninger (87. Ramon Meudt), Nick Heimes, Christopher Selter, Alen Kandic, Jerome König (84. Timo Gaertner), Levin Arens (81. Nico Tobias Jeschke), Vedat Vural (61. Riccardo Giuseppe Giamporcaro), Lejf Kaden - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Francesco Caruso (46. Janik Hülsmann), Hakim Benalou, Youssef Anhari, Samet Coskun, Ivan Tsurkan (58. Marvin Figueira Candido), Noah Tolle, Merlin Zweimann (73. Yannik Reinsch), Niklas Große-Benne (65. Jannis Ritter), Anas Boukidar - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte - Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Lejf Kaden (25.), 2:0 Christian Hagedorn (36.), 2:1 Merlin Zweimann (48.), 2:2 Anas Boukidar (59.), 3:2 Christopher Selter (81.), 4:2 Ramon Meudt (90.+1)