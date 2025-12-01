"Salamander aus Rasenkante föhnen": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.
In der 79.Minute beim Spiel SG Sonnenhof Großaspach vs. FC-Astoria Walldorf – Endstand: 6:0
Und dann Freunde lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster aber würde sagen, dass wir uns auf der Weihnachtsfeier unserer SG mal verdientermaßen alle zusammen den Salamander aus der Rasenkante föhnen können. Was für ein Jahr für unseren Klub, irre!
Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach
---
In der 66. Minute beim Spiel TSV Hüttlingen vs. SGM Tannhausen/Stödtlen – Endstand: 0:3
Heute wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn der Greenkeeper den Platz gesperrt hätte.
Liveticker von Dominik Wiedenhöfer
---
In der 42. Minute beim Spiel FV Asch-Sonderbuch vs. SGM Senden-Ay – Endstand: 4:0
Das grenzt an Unvermögen. Freistehend über das Tor.
Liveticker vom Verein
