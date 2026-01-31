Salah El Halimi zur Baller League: „Uns wurde der Stecker gezogen“

Für viele Amateurfußballer endete am Mittwochabend ein spektakuläres Kapitel: Die Baller League zieht sich aus Deutschland zurück und verstärkt zukünftig den Fokus auf das United Kingdom und die USA. In Deutschland fällt also eine der drei großen Hallenligen erst einmal weg. Eine Nachricht, die auch Salah El Halimi traurig stimmte.
Der Chefcoach des Oberligisten Sportfreunde Baumberg, dessen Rückrunden-Auftakt am Samstag gegen den KFC Uerdingen am Donnerstagabend von der Stadt Monheim aufgrund der Witterungsbedingungen kurzfristig abgesagt worden war, sagt: „Das war schon cool. Die Baller League hat immer echt Spaß gemacht.“ Denn neben den Baumbergen trainierte El Halimi in den bisherigen drei Saisons die VfR Zimbos, das Team der Content Creatoren Gamerbrother und den Tisis. „Wir sind alle sehr enttäuscht. Spieler, Manager, aber auch mich hat das Aus sehr getroffen.“ El Halimi selbst wurde am Mittwoch über Whatsapp über das Ende informiert. „Wir hatten gerade erst den Draft gemacht. Wir haben viel an Zeit und Kraft reingesteckt und waren auf den Saisonbeginn gespannt. Die Enttäuschung ist dann jetzt umso größer.“
Zumal die Baller League für die meisten nicht nur eine monetäre Geschichte gewesen sei. Schließlich hätten sich alle Spieler auch am Hallenfußball selbst erfreut, nachdem in den vergangenen Jahren viele Turniere nach und nach eingestampft wurden. „Die Halle ist etwas, das leider ausgestorben ist, an dem wir aber alle mega Spaß hatten. Natürlich fällt das Taschengeld auch weg, aber es ist das Drumherum, dessen Fehlen mehr wehtut.“
Wie es für ihn nun weitergehen wird, was Hallenfußball angeht, weiß El Halimi noch nicht. Die Plätze in den Konkurrenz-Formaten „Kings League“ und „Icon League“ sind auch schon vergeben und begehrt. „Ich glaube, dass einige Blut geleckt haben. Ob man eventuell woanders landet, wird man dann in ein paar Monaten wissen. Die Leute sind so infiziert, dass man gucken wird, ob es anders weitergehen wird“, sagt der Baumberger Trainer.