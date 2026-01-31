Salah El Halimi zur Baller League: „Uns wurde der Stecker gezogen“

Absage nach dem Draft sehr enttäuschend

Der Chefcoach des Oberligisten Sportfreunde Baumberg, dessen Rückrunden-Auftakt am Samstag gegen den KFC Uerdingen am Donnerstagabend von der Stadt Monheim aufgrund der Witterungsbedingungen kurzfristig abgesagt worden war, sagt: „Das war schon cool. Die Baller League hat immer echt Spaß gemacht.“ Denn neben den Baumbergen trainierte El Halimi in den bisherigen drei Saisons die VfR Zimbos, das Team der Content Creatoren Gamerbrother und den Tisis. „Wir sind alle sehr enttäuscht. Spieler, Manager, aber auch mich hat das Aus sehr getroffen.“ El Halimi selbst wurde am Mittwoch über Whatsapp über das Ende informiert. „Wir hatten gerade erst den Draft gemacht. Wir haben viel an Zeit und Kraft reingesteckt und waren auf den Saisonbeginn gespannt. Die Enttäuschung ist dann jetzt umso größer.“

Zumal die Zimbos nach drei Platzierungen im hinteren Feld in der eigentlich-anstehenden Saison zum Favoritenkreis gezählt hätten. El Halimis Team hatte den einen oder andere hoch angesehenen Namen aus der hiesigen Region in seinen Reihen wie Emre Demircan von Ratingen 04/19, Yasin-Cemal Kaya und Anthony Oscasindas vom KFC Uerdingen oder eben Ben Harneid aus seiner eigenen Mannschaft. „Wir hatten wirklich eine geile Truppe zusammen, und ich glaube, dass einiges drin gewesen wäre.

Nicht nur monetäre Geschichte

Zumal die Baller League für die meisten nicht nur eine monetäre Geschichte gewesen sei. Schließlich hätten sich alle Spieler auch am Hallenfußball selbst erfreut, nachdem in den vergangenen Jahren viele Turniere nach und nach eingestampft wurden. „Die Halle ist etwas, das leider ausgestorben ist, an dem wir aber alle mega Spaß hatten. Natürlich fällt das Taschengeld auch weg, aber es ist das Drumherum, dessen Fehlen mehr wehtut.“