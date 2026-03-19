Salah El Halimi: "Truppe hatte sich Punkt verdient"

Die Uerdinger verkürzten als Dritter durch den zwölften Saisonsieg den Rückstand zum punktgleichen Duo an der Tabellenspitze, Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden, auf drei Zähler mit nun 41 Punkten. Die SFB hingegen haben nach der neunten Niederlage mit 30 Punkten ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz. „Der KFC hatte ein Chancenplus, doch wir hatten auch unsere Möglichkeiten. Allerdings fehlten uns ein Vollstrecker und die nötige Durchschlagskraft. Die Jungs haben leidenschaftlich gekämpft und jede Menge Kilometer gefressen. Schade, dass wir letztendlich durch einen Standard verloren haben, denn die Truppe hatte sich einen Punkt verdient“, resümierte El Halimi nach einer abwechslungsreichen Partie. Weiter geht es für seine SFB am Samstag daheim gegen den VfB 03 Hilden (16 Uhr).