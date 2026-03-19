 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Salah El Halimi: "Truppe hatte sich Punkt verdient"

Die Sportfreunde Baumberg verlieren das Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen nach einem Standard mit 0:1. Trainer Salah El Halimi hadert mit dem Ergebnis. Dadurch ist die Spitze der Oberliga noch enger beisammen und der KFC wieder im Titelkampf.rn

von RP / Thomas Schmitz · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: David Zimmer

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Salah El Halimi
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Zur Premiere im neuen Baumberger Stadion „Am Kielsgraben“ fanden sich zum Oberliga-Nachholspiel etwa 600 Zuschauer ein, die einen verdienten 1:0 (0:0)-Sieg des Aufstiegsaspiranten KFC Uerdingen bei den Sportfreunden Baumberg (SFB) am späten Mittwochabend sahen. SFB-Cheftrainer Salah El Halimi änderte seine Startelf gegenüber dem 1:1 beim Stadtrivalen 1. FC Monheim notgedrungen auf einer Position – den gesperrten Louis Klotz (Gelb-Rote Karte) ersetzte Enis Vila in der Defensive. Für die personell arg gebeutelten Hausherren agierte Robin Hömig in Anbetracht der verletzten Stürmer als hängende Spitze.

Gestern, 19:30 Uhr
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KFC-Coach Julian Stöhr brachte nach dem 2:0-Erfolg beim ETB Schwarz-Weiß Essen Maximilian Dimitrijevski für Dave Fotso Youmssi. Auf dem einwandfrei bespielbaren Rasen fanden die stark aufspielenden Gäste sofort ins Spiel und schnürten die Blau-Weißen in deren eigener Hälfte ein. Bereits in der sechsten Minute wehrte der erneut herausragende SFB-Keeper Daniel Schwabke eine Hereingabe von Nedzhib Hadzha über die starke linke Angriffsseite vor dem einschussbereiten Adam Tolba zur Ecke ab, ehe Yasin-Cemal Kaya in Alexander Lipinski einen Abnehmer fand – der Versuch aus zentraler Position strich über das SFB-Gehäuse (9. Minute).

Holzum pariert stark gegen Mandt

Nach einer Viertelstunde kamen die SFB nach einem schnellen Umschaltspiel zur bis dahin größten Chance: Haruto Idoguchi flankte von links auf André Mandt, doch dessen Einschuss verhinderte der fehlerfreie KFC-Torwart Jonas Holzum per Reflex (15.). Drei Minuten später flipperte der Ball durch den Baumberger Strafraum, ehe er von Schwabke und Abwehrchef Sertan Yigenoglu gemeinsam im letzten Moment aus der Gefahrenzone befördert wurde (18.). In der 25. Minute kamen die Sportfreunde nach einem überfallartigen Konter über die linke Seite zu ihrer zweiten Möglichkeit – Mandt spielte diagonal auf Idoguchi, der das Spielgerät vom rechten Strafraumeck am linken Pfosten knapp vorbei zirkelte.

Nach unterhaltsamen 45 Minuten pfiff der umsichtige Schiedsrichter Okan Uyma zur Halbzeitpause – er ließ auf beiden Seiten gleichermaßen viel durchgehen, sodass die ansehnliche Partie selten unterbrochen wurde. Fünf Minuten nach dem Wechsel kombinierten sich der stark auftrumpfende SFB-Sechser Milan Burovac und Hömig in den Uerdinger Strafraum, wo Burak Gencel aus spitzem Winkel an Holzum scheiterte (50.). Dann war wieder Schwabke zur Stelle, als er einen abgefälschten Schuss von Jan Bachmann entschärfte (55.).

Lipinski verfehlt das Tor um Haaresbreite

Nach einer Stunde bediente Mohamed Yassin Benslaiman Benktib den durchgestarteten Lipinski, der die Kugel mit der Fußspitze um Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei setzte (60.). In der 67. Minute versuchte es Ibuki Noguchi aus der Distanz – den trockenen Schuss wehrte Schwabke zur Ecke ab, die schließlich zum Tor des Tages führte: Lipinskis Eckball landete bei Jesse-Garon Sierck, der per Kopf seinen ersten Saisontreffer erzielte – 0:1 (68.). In der 77. Minute bewahrte Schwabke seine Kameraden vor dem zweiten Gegentreffer, als er im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Etienne-Noel Reck Sieger blieb. Zwei Minuten vor Spielende traf Baris Sarikaya den Ball von der Strafraumgrenze nicht voll, sodass selbiger als Aufsetzer über die Querlatte sprang (88.). Dann war Schluss.

Die Uerdinger verkürzten als Dritter durch den zwölften Saisonsieg den Rückstand zum punktgleichen Duo an der Tabellenspitze, Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden, auf drei Zähler mit nun 41 Punkten. Die SFB hingegen haben nach der neunten Niederlage mit 30 Punkten ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz. „Der KFC hatte ein Chancenplus, doch wir hatten auch unsere Möglichkeiten. Allerdings fehlten uns ein Vollstrecker und die nötige Durchschlagskraft. Die Jungs haben leidenschaftlich gekämpft und jede Menge Kilometer gefressen. Schade, dass wir letztendlich durch einen Standard verloren haben, denn die Truppe hatte sich einen Punkt verdient“, resümierte El Halimi nach einer abwechslungsreichen Partie. Weiter geht es für seine SFB am Samstag daheim gegen den VfB 03 Hilden (16 Uhr).