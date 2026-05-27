Salah El Halimi: „Manchmal sind es Kleinigkeiten“

Salah El Halimi hat die schwierige Situation in Baumberg in den Griff bekommen. – Foto: Jens Terhardt

Die Sportfreunde Baumberg stehen zwei Spiele vor Schluss in einer guten Ausgangsposition. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, vor allem dank der Serie von fünf Spielen ohne Niederlage. Wir haben mit dem Trainer Salah El Halimi gesprochen.

EL HALIMI So ein Ergebnis tut weh, aber manchmal hält es einer Mannschaft auch den Spiegel vor. Wir mussten uns ehrlich hinterfragen, Dinge klar ansprechen und wieder auf das konzentrieren, was uns ausmacht. Es war die Erkenntnis, von unserem Hurra-Stil zu einer anderen taktischen Ausrichtung zu wechseln und das hat am Ende auch gefruchtet. Die Reaktion danach mit fünf ungeschlagenen Spielen, davon vier zu null, zeigt schon, dass die Mannschaft aus diesem Rückschlag die richtigen Schlüsse gezogen hat.

EL HALIMI Vor allem mit Ruhe, Klarheit und Überzeugung. In solchen Phasen bringt es nichts, in Aktionismus zu verfallen. Wir haben viel mit der Mannschaft, vor allem den Kapitänen gesprochen, die Dinge sauber analysiert und den Fokus wieder auf einfache, verlässliche Abläufe gelegt. Entscheidend war, dass die Jungs das angenommen haben und weiter an sich geglaubt haben und bereit waren, die Extra-Meter zu gehen und taktisch diszipliniert zu bleiben. So wächst Schritt für Schritt wieder Vertrauen in das eigene Spiel.

Wie haben Sie die Kurve bekommen trotz der großen Verletztenmisere, die weiterhin anhält?

EL HALIMIIndem wir als Gruppe enger zusammengerückt sind. Natürlich kannst du Ausfälle von wichtigen Spielern wie Robin Schnadt, André Mandt, Timo Hölscher, Batuhan Özden, Bilal Sezer oder Denis Sitter nicht eins zu eins ersetzen, aber du kannst sie als Mannschaft auffangen. Wir haben die Belastung besser gesteuert, Rollen klarer verteilt und von jedem einzelnen absolute Bereitschaft eingefordert. Gerade in solchen Phasen zeigt sich der Charakter eines Teams. Die Mannschaft hat Verantwortung übernommen und das hat man in den letzten Wochen deutlich gesehen. Anscheinend hatten die Jungs auch Hunger auf Pizza, die ich ihnen für jeden Zu-Null-Sieg versprochen hatte. Manchmal sind es Kleinigkeiten (lacht).

Wer waren die großen Säulen?

EL HALIMIVor allem die taktische Anpassung unseres Spiels und die Jungs, die dieses perfekt umgesetzt haben. Ich würde das ungern an ein, zwei Namen festmachen, weil die Entwicklung wirklich ein Gemeinschaftserfolg war, angeführt von den noch verbliebenen erfahrenen Führungsspielern, die in dieser Phase vorangegangen sind. Dazu ein Torwartspiel mit Ruhe und Präsenz und eine Mannschaft, die wieder konsequenter gegen den Ball gearbeitet hat. Wenn du in fünf Spielen viermal zu null spielst und insgesamt fünf Spiele ungeschlagen bleibst, dann ist das kein Zufall, sondern Ausdruck von Geschlossenheit, taktischer Disziplin und gegenseitigem Vertrauen.

Wie gehen Sie in die letzten beiden Spiele und wie bereiten Sie sich diese Woche darauf vor?

EL HALIMI In der vergangenen Woche galt es die Wehwehchen auszukurieren und dann mit voller Konzentration, und ohne irgendein Nachlassen, in die letzte Phase zu gehen. Wir haben uns in den vergangenen Wochen etwas erarbeitet, aber entschieden ist erst dann etwas, wenn es rechnerisch durch ist. Deshalb bleiben wir bei uns, arbeiten sauber auf das nächste Spiel hin und bereiten die Jungs wie immer sehr fokussiert vor. Es geht jetzt darum, die Spannung hochzuhalten, stabil zu bleiben und mit maximaler Entschlossenheit in diese letzten beiden Spiele zu gehen.

Andere Lösungen gefunden

Wie haben Sie das Problem gelöst, dass Sie in der Rückrunde keinen gelernten Stürmer hatten?

EL HALIMIIndem wir unsere Spielweise angepasst haben. Wenn dir vorne ein klassischer Neuner fehlt, musst du andere Lösungen finden. Wir haben ohne Neuner trotzdem mit die beste Offensive der zweiten Tabellenhälfte (50 Tore, Anm. d. Red.). Wir haben versucht, Tore mehr über die mannschaftliche Struktur, über Tiefenläufe aus dem Mittelfeld und über gute Besetzung der gefährlichen Räume zu erzwingen. Natürlich macht es das nicht einfacher, aber die Mannschaft hat das gut angenommen und sich in vielen Situationen flexibel darauf eingestellt.

Wie weit ist der Kader für die kommende Saison?

EL HALIMIMit Blick auf die neue Saison laufen natürlich im Hintergrund Gespräche, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch nichts, was ich im Detail öffentlich machen könnte und möchte. Wichtig ist für uns aktuell, dass wir den Klassenerhalt perfekt machen und uns voll auf die letzten Spiele konzentrieren. Alles Weitere wird der Verein in Ruhe kommunizieren, wenn die Zeit dafür reif ist.