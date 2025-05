Saki Vassiliadis sichert Punkt für SC Meso-Nassau 2

Vor einer guten Kulisse entwickelte sich ein umkaempftes Spiel was am Ende mit einem gerechten Unentschieden endete. Saki Vassiliadis war mit einem Hattrick und seinem verwandelten Strafstoß in letzter Minute Mann des Abends aus Meso Sicht. Die Gaeste gingen früh durch Park in Führung. Das Spiel für Meso besserte sich erst mit der Einwechslung von Saki und kurz vor der Pause erzielte Masha Daudi in Torjaegermanier das 1:1.Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Saki Vassiliadis die Halbzeitfuehrung. Als selbiger nach einer Stunde auf 3:1erhoehte fühlten sich die Hausherren schon auf der Siegesstrasse und stellten die Defensivarbeit vollständig ein. Lennart Baumann verkürzte auf 2:3 in der 65min.Jaewon Park nur 1min.spaeter mit dem Ausgleichstreffer. Wiederum Baumann in der 67min und ganz Westend jubelte. Das Spiel in nur 3Minuten gedreht. Die Gastgeber in Schockstarre. Gabriel Yacoub mit völlig unnoetigem Foulspiel erhielt die Zeitstrafe. Aber in Unterzahl kämpfte man und in besagter 90+1 ein berechtigter Strafstoß den Saki eiskalt verwandelte und den 4:4 Endstand erzielte. FAZIT:Ein unterhaltsames Spiel das Trainer Tony Sousa wohl noch ein paar graue Haare bescherte was auch in der hektischen Schlußphase von Schiedsrichter Sachse gut geleitet wurde und mit einem Remis endete.