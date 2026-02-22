Saki Politis ist nicht mehr Trainer in Klarenthal

Saki Politis steht nicht mehr beim SC Klarenthal an der Seitenlinie. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Wiesbaden. Eineinhalb Wochen vor dem Start in die Restrunde muss der SC Klarenthal einen personellen Rückschlag verkraften: Trainer Athanasios "Saki" Politis ist von seinem Amt als Trainer zurückgetreten. Er verlegt damit seinen Rücktritt um vier Monate nach vorne.

"Ich habe bereits im Oktober den Vorstand informiert, dass ich zum Saisonende aufhören wollte. Nun hat sich in der Vorbereitung herauskristallisiert, dass es wenig Sinn macht, ein Amt auszuüben, das ich nicht voll ausfüllen kann. Ich muss nicht auf Biegen und Brechen auf meinem Posten sitzen", sagt Politis.

Beim 44-Jährigen sei aus berufliche und privaten Gründen die Zeit für Fußball nur noch begrenzt. "Der Aufwand wurde immer größer, die Zeit immer weniger", sagt Politis.

Politis hatte das Traineramt in Klarenthal zur Rückrunde 2024 übernommen und schaffte mit dem SCK gerade noch die Rettung vor dem Abstieg. Nach personellen Engpässen zog sich Klarenthal dann aber in der frühen Phase der Vorsaison vom Spielbetrieb zurück und wagte nun in der A-Liga mit zahlreichen Verstärkungen den Neuanfang. Als einer der Topfavoriten gehandelt, rangiert der SC zur Winterpause auf Platz vier. "Wir haben das Haus vor einem Jahr eingerissen, um es neu aufzubauen. Das ist uns allen sehr gut geglückt. Ich hinterlasse keinen Trümmerhaufen, wünsche dem Verein nur das Beste und hoffe, dass der Aufstieg gelingt. Das Potenzial dafür ist da", sagt Politis.

In die Rückrunde, die mit dem Auswärtsspiel beim FC Albania beginnt, geht der SCK mit Vereinsurgestein Asmellash Woldemicael als verantwortlichem Coach. Beim Verein gebe es Gedanken, noch jemanden ins Trainerteam mit dazuzunehmen, bestätigt SC-Vorsitzender Nico Hahl und ergänzt: "Wir bedauern Sakis Abschied sehr, es war eine sehr gute Zusammenarbeit".