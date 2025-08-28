Saki Nakos glaubt fest an SVW-Aufschwung

Wiesbaden . Erst vier Punkte aus fünf Spielen – in der Saison des Umbruchs im Kader ist beim Verbandsligisten SV Wiesbaden Geduld angesagt. Athanasios „Saki“ Nakos, Torjäger und Vorlagengeber des Teams, reflektiert die Lage vor dem Heimspiel gegen Limburg 07 (So., 15 Uhr) und dem Derby-Rückspiel beim Türkischen SV (Mi., 19.30 Uhr) mit der ihm eigenen Offenheit.

„Am Anfang der Vorbereitung konnte ich die Entwicklung nicht einordnen. Aber mit der Zeit bin ich positiv angetan. Die Zugänge haben sich super integriert und sind sehr lernwillig“, zeigt sich der 29-Jährige ungeachtet der derzeitigen Ausfälle aufgrund von Verletzungen und Sperren zuversichtlich. Wobei der ein oder andere Sommer-Abgang aus seiner Sicht unerwartet gekommen sei, die Kaderumschichtung dadurch größere Dimension angenommen habe.

Doch der Stürmer, in der Aufstiegssaison 2023/24 in der Gruppenliga 49 Mal erfolgreich und in der darauffolgenden ersten Verbandsliga-Runde 25 Mal, hat seine frühe Zusage für die nun laufende Spielzeit nicht bereut. „Die Verantwortlichen haben mir das Vertrauen gegeben“, fühlt sich Nakos dem Sportverein verbunden, bei dem er im Sog der vielen jungen Zugänge mit Tim Maurer und Jan Rodwald als erfahrener Spieler Führungs- und Vorbildqualitäten einbringen will. Außerdem, bekennt er freimütig, habe er „als alter Hase“ auch aus früheren Zeiten gelernt, als er Biebrich 02 einmal zu Rundenbeginn als Vertragsamateur zu Hellas Schierstein verlassen hatte.

Daneben übt er Selbstkritik mit Blick auf das packende erste Duell mit dem Türkischen SV, in dem der SVW 3:1 führte, ehe der TSV verkürzte und kurz vor Schluss noch zum 3:3-Endstand kam. „Da muss ich mir an die eigene Nase fassen“, sagt Saki Nakos angesichts seines Schnitzers, der dem 3:3 vorausgegangen war. Auch das ist eine Qualität des Torjägers, der oft trifft, aber nie zu Eigensinn neigt. Gerade im Heimspiel gegen den TSV „sind schon viele Dinge gut gelaufen. Man muss dem Umbruch noch etwas Zeit geben“, sieht er allemal Perspektiven, dass sich schrittweise ein stabiles Gefüge formiert.

SVWler Liam Kornmesser mit schwerer Knieverletzung

Auch wenn Ruven Bertel (Gelb-Rot-Sperre) und Dillon Fosuhene (Rot-Sperre) zu ersetzen sind. Und langfristig auch Liam Kornmesser. Der Sommer-Zugang von der SG Walluf hat sich in der Partie beim FC Ederbergland (0:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen, fällt damit lange aus, bestätigt Daniel Löbelt die schwerwiegende Diagnose. Angesichts des breiten Kaders sieht der Chefcoach aber keinen Bedarf, noch aktiv nach Spielern Ausschau zu halten. Verpflichtungen als Vertragsamateur seien ohnehin keine Option. „Wenn uns ein Spieler, der nach einer Pause oder Verletzung sofort frei wäre, zulaufen würde, würden wir schauen, ob das passen kann“, sagt der Coach. Im Training die Spannung halten, gleichzeitig aber auch Lockerheit bewahren und „den Weg weitergehen“, sieht auch er allemal das Potenzial, um sich aus der unteren Hälfte in höhere Gefilde zu bewegen.