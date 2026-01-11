Sait Altan und der Winter der Wahrheit beim TSV Eschenbach

Der TSV Eschenbach überwintert in der Kreisliga A3 Neckar/Fils auf Platz sieben. Es ist ein solider Rang im Mittelfeld, aber keiner, der zufrieden macht. Trainer Sait Altan spricht über eine kräftezehrende Hinrunde, verpasste Punkte, Verletzungssorgen und eine Rückrunde, die zur Standortbestimmung werden soll. Die Winterpause ist kurz, die Aufgaben sind klar.

Vermutlich ja, aber sei ihnen auch gegönnt – die Hinrunde war sehr kräftezehrend.

Es ist Winterpause, befindet sich ihre Mannschaft noch im Winterschlaf?

Wir starten diese und nächste Woche mit insgesamt vier Athletikeinheiten, bevor es am 20.01. auf den Platz geht.

Haben Sie bereits Testspiele vereinbart?

Ja, insgesamt fünf. Wobei wir eines wieder absagen mussten, da unser Nachholspiel in Süßen am 22.02. stattfindet.

Ihren Abteilungsleiter Jens Geul kenne ich persönlich, kommen Sie klar mit ihm?

Jens hat zum Ende der letzten Saison sein Amt niedergelegt.

In Deggingen habe ich ihre Mannschaft beobachtet. Es fiel mir auf, dass ihr trotz Überlegenheit in der 2. Halbzeit keinen Punkt erreicht hat, warum?

Das war nur eines von vielen Spielen in der Hinrunde, die wir nicht hätten verlieren dürfen. Aber gut zu spielen bringt dir leider keine Punkte. Daran gilt es zu arbeiten, um in Spielen mit Überlegenheit auch Zählbares mitzunehmen!

Auch ihren Neuzugang Marius Kottke kenne ich gut. Ist er mittlerweile fit für 90 Minuten?

Ich kenne Marius sehr lange und weiß, was er unserer Mannschaft geben kann, wenn er topfit ist. Er hat sich im Team hervorragend integriert, was nicht anders zu erwarten war. Allerdings hatte er auch mit seiner Wade zu kämpfen. Wenn er das in den Griff bekommt, ist er immer eine Option für 90 Minuten. In Deggingen wurde er eingewechselt und gab dem Spiel sofort Impulse, er ist ein "Freigeist" und hat durchaus Qualität, wie natürlich auch ihre anderen Spieler.

Wie ist ihre Spielphilosophie?

Im Fußball sollte man variabel sein. Sich auf eine Philosophie zu versteifen, finde ich nicht richtig, weil es dafür viel zu viele Faktoren gibt. Aber natürlich bevorzuge ich es, den Ball zu haben, anstatt dem Ball hinterherzurennen.

Der TSV Eschenbach steht im Mittelfeld, besteht noch Gefahr, in Abstiegsgefahr zu kommen?

Es liegt an uns: 21 Punkte in der Hinrunde waren zu wenig! Das müssen wir uns ganz klar ankreiden. Jetzt heißt es erst einmal, unsere verletzten Spieler wieder auf den Platz zu bekommen. Die Vorbereitung wird ein wichtiger Faktor für die Rückrunde sein!

Seit wann sind sie Trainer beim TSV?

Seit Juli 2022, wobei ich die erste Saison als Co-Trainer von Lukasz Soberka fungiert habe.

Warum ist ihr Stadionsprecher Andreas Wetzel nicht mehr dabei? Er hat seine Sache doch immer hervorragend gemacht.

Ich kenne „Helm“ noch aus meiner aktiven Zeit – das war damals echt überragend. Warum er nicht mehr da ist, weiß ich leider nicht, das war vor meiner Zeit.