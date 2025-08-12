„Saisonziele sind wichtig und richtig, aber sie werden beeinflusst“

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Maik Hänel vom SV Motor Cottbus-Saspow über eine intensive und fordernde Vorbereitung, die Bedeutung neuer Spieler und die Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten im Kader. Dabei schildert er, welche Stärken die Mannschaft auszeichnen, welche Spieler neu dazukamen und warum die Zielsetzung für die kommende Saison in der Landesklasse Süd bewusst intern bleibt. Zudem erklärt Hänel, weshalb er SG Groß Gaglow als Meisterschaftsfavoriten sieht und was seinen Kapitän Marvin Riedel auszeichnet.

Intensive Vorbereitung mit klaren Lerneffekten Die Wochen der Vorbereitung hatten es in sich. Für Trainer Maik Hänel war es wichtig, dass seine Mannschaft nicht nur konditionell, sondern auch taktisch auf die neue Saison eingestellt wird. „Insgesamt bin ich schon zufrieden, gerade die Trainingsleistungen und die Eindrücke aus dem Trainingslager waren gut“, betont der Coach. Das Trainingslager habe den Teamgeist gestärkt und gezeigt, dass sich die Spieler auch unter hoher Belastung voll reinhängen. „Die Vorbereitung war schon durchaus intensiv, aber alle haben sich ordentlich reingehauen.“

Erfahrener Neuzugang aus Lauchhammer Einer der spannendsten Neuzugänge ist Tom Geißler, der vom FC Lauchhammer nach Saspow wechselte. Hänel hebt seine Qualitäten deutlich hervor: „Tom hat schon sehr viel Erfahrungen im Land sammeln können und ist mit seiner Ruhe und Klarheit am Ball eine große Verstärkung für Saspow.“

Trotz dieser positiven Eindrücke gab es auch kritische Momente. In Testspielen und besonders in der Vorrunde des Landespokals gegen Dynamo Eisenhüttenstadt wurden Schwächen aufgedeckt. „Gerade in diesem Spiel sind uns einige Defizite klar geworden, die wir noch dringend beheben müssen“, so Hänel. Diese Erkenntnisse seien wichtig, um in den verbleibenden Einheiten gezielt daran zu arbeiten.

Physische Präsenz vom VfB Cottbus

Auch Calvin Hendel schloss sich dem SV Motor Cottbus-Saspow an. Er bringt körperliche Stärke mit, konnte diese jedoch aufgrund einer Verletzung noch nicht voll einbringen. „Er kämpft sich gerade im Training zurück und kann mit seiner Physis ein sehr wichtiger Spieler werden“, sagt Hänel. Der Trainer ist überzeugt, dass Hendel nach seiner vollständigen Genesung eine prägende Rolle spielen kann.

Technisch versierter Rückkehrer

Mit Sami Rashkaj hat der Verein zudem einen Spieler gewonnen, der zuletzt nicht im Vereinsfußball aktiv war. „Man sieht allerdings seine gute fußballerische Ausbildung bereits im Training immer wieder aufblitzen“, erklärt Hänel. Der Neue soll behutsam aufgebaut werden, um seine Qualitäten mit der Zeit vollständig ins Teamspiel einzubringen.

Eigengewächse mit Potenzial

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Talenten aus der eigenen A-Junioren-Mannschaft. Jeremy Soyd und Mustafa Kanbar sammelten bereits in der Rückrunde der letzten Saison erste Einsatzminuten im Männerbereich und konnten dabei „einige gute Momente kreieren“. Torhüter Ian Brotzmann wird ebenfalls erste Einsätze erhalten und soll sich schrittweise weiterentwickeln. „Alle haben sich bereits super in die Mannschaft eingefügt und haben große Lust auf den Verein und die bevorstehende Saison“, lobt Hänel.

Kader steht fest – keine weiteren Veränderungen

Die Personalplanung ist abgeschlossen. „Nein“, antwortet Hänel klar auf die Frage nach weiteren Zugängen oder Abgängen. Damit kann sich die Mannschaft in kompletter Besetzung auf die kommenden Aufgaben konzentrieren und den Fokus voll auf den Saisonstart legen.

Teamgeist als Schlüssel

Für den Trainer ist klar, dass die Mannschaft nicht nur von der individuellen Qualität lebt, sondern von ihrer Struktur. „Die Mischung aus Erfahrung, gestandenen Spielern und jungen willigen Spielern, sowie unserer Teamgeist kann uns aus schwierigen Spielphasen rausholen und positiv auf das Spiel einwirken.“ Dieser Zusammenhalt soll gerade in engen Partien der entscheidende Faktor sein.

Saisonziel bewusst intern

Hänel verzichtet auf eine öffentliche Platzierungsprognose. „Saisonziele sind wichtig und richtig, aber sie werden sehr beeinflusst von Faktoren wie Ausbildung, beruflichen und familiären Entwicklungen und natürlich Verletzungen.“ Deshalb habe man die Zielsetzung intern festgelegt, um flexibel auf Entwicklungen reagieren zu können.

Klarer Favorit in der Liga

Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten hat Hänel eine eindeutige Meinung: „Die SG Groß Gaglow ist seit Jahren oben dabei.“ Die Konstanz dieses Vereins sei beeindruckend und ein Maßstab für alle anderen Teams der Landesklasse Süd.

Kapitän mit Vorbildfunktion

Angeführt wird die Mannschaft von Marvin Riedel. Für den Coach ist er der ideale Kapitän: „extrem ehrgeiziger, angesehener und meinungsstarker Spieler mit klaren Führungsqualitäten ausgestattet.“ Seine Rolle geht weit über die 90 Minuten hinaus – er ist Ansprechpartner, Motivator und Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam.