Saisonziel verfehlt: So geht Aufsteiger Deutz II die Bezirksliga an

Trainer Leonard Barth hat die Reserve der SV Deutz 05 in zwei Jahren von der Kreisliga B in die Bezirksliga geführt. – Foto: SV Deutz 05

Der Klassenerhalt in der Kreisliga A - das war das gleichzeitig klare wie zurückhaltende Ziel der SV Deutz 05 II im vergangenen Jahr. Der gelb-schwarzen Reserve, die gerade erst in die A-Liga aufgestiegen war, wird relativ schnell klar geworden sein, dass mehr geht. Unter dem Strich hat das Team von Trainer Leonard Barth das Saisonziel verfehlt: Die 05er starten in dieser Spielzeit nämlich nicht in der Kreisliga A, sondern eine Etage höher in der Bezirksliga. "Ich wünsche mir für meine Mannschaft, dass sie die Bezirksliga genießen kann. Das haben sich die Jungs verdient. Viele spielen das erste Mal in ihrem Leben auf diesem Niveau - das ist Klasse", betont Barth.

Es wird eine spezielle Saison für den gesamten Verein, schließlich spielen - nach dem Abstieg der ersten Mannschaft und dem Aufstieg der zweiten Mannschaft - zwei Teams in der gleichen Liga - nicht in der selben Staffel, versteht sich. Weil die erste Mannschaft in der gewohnten Staffel 1 spielt, muss die Reserve in Staffel 2 an den Start gehen und trifft dort auf Mannschaften aus den Kreisen Bonn und Sieg. Der Vorfreude beim Überraschungsaufsteiger tut das aber keinen Abbruch. "Mit der bisherigen Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Wir sind sehr gut in die ersten Einheiten gestartet und mussten bisher keine Verletzung hinnehmen. Das ist das wichtigste", sagt Cheftrainer Barth, der den Fokus vor allem auf das Spiel mit dem Ball legt: "Hier haben wir in der Rückrunde leider nicht an unsere Abläufe der Hinrunde anknüpfen können." Die starke Defensive soll auch eine Spielklasse höher das Steckenpferd der Deutzer Reserve werden.

Deutliche Veränderungen im Kader Ganz zusammen bleibt der Aufstiegskader indes nicht. Luca Gabriel Sanaylan König (Germania Mülheim), Maximilian Lorenz (Borussia Köln-Kalk), Jonathan Karl Emonds-pool, Stefan Pires, Stefan Niehues (alle Ziel unbekannt), Robin Wolff, Justin Peter Halm und Tim Weinrich (alle Karriereende) werden dem Aufsteiger nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig hat der Neu-Bezirksligist personell nachgelegt. Mikail Karagöz (eigene Jugend), Francesco Costarella (SC Leverkusen), Aboul Alassani (SC Meschenich), Mahdi Ziyar (3. Mannschaft) und Emre Kilinc spielen in Zukunft für die Deutzer Reserve, dazu ergänzt Helmut Schönbein das Trainerteam. "Die Jungs verstärken uns spielerisch und passen menschlich sehr gut in unsere Truppe. Dass Helmut uns im Trainerteam erweitert ist Weltklasse. Er wird uns auf ein neues Niveau heben", sagt Barth über seine Neuzugänge.