Saisonziel übertroffen: Empor beendet Saison 2024/2025 auf Platz 7

Mit insgesamt 42 Punkten (22 in der Hinrunde / 20 in der Rückrunde) hat das Team eine überzeugende Saison gespielt – und sich am Ende verdient im gesicherten Mittelfeld etabliert. Bemerkenswert: Empor beendet die Saison zudem als bestes Team aus Weimar und dem Weimarer Land – vor den Ligakonkurrenten Schöndorf, Blankenhain, Zottelstedt und Kromsdorf.

Das Pflichtspieljahr begann mit der Teilnahme an den KFA-Hallenkreismeisterschaften. Dort erreichte Empor das Finalturnier, schied aber in der Gruppenphase aus. In der Wintervorbereitung gelangen Siege gegen den SV Ollendorf und Post Jena – ein gutes Omen für den Rückrundenstart, der mit einem 2:1-Auswärtssieg in Schwarza begann. Gegen den späteren Meister FC Einheit Rudolstadt II (Aufsteiger in die Landesklasse) zeigte die Mannschaft eine engagierte Leistung, musste sich aber knapp geschlagen geben. Anschließend feierte Empor zwei weitere Siege: 2:1 in Blankenhain und 3:2 gegen das Spitzenteam Traktor Teichel.

Es folgten wechselhafte Wochen: Auf die Niederlage beim in der Rückrunde stark aufspielenden FSV Martinroda (1:3) und ein durchwachsenes 1:1 gegen Kromsdorf setzte es eine knappe 0:1-Niederlage in Elgersburg. Im Pokal sorgte das Halbfinale gegen den späteren Titelträger Germania Ilmenau dennoch für Gänsehautatmosphäre – 300 Zuschauer sahen ein starkes Heimspiel, das knapp mit 0:1 verloren ging.