Saisonziel ist klar: Aufsteiger SVA Palzing will nach holpriger Vorbereitung die Klasse halten

Hauptsache drinbleiben, egal wie – der SVA Palzing hat das Saisonziel nach seiner Rückkehr in die Bezirksliga Nord klar formuliert.

Palzing – Zum Start des Projektes Klassenerhalt wartet gleich ein echter Prüfstein. Am Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt der Aufsteiger den SE Freising , den SVA-Trainer Enes Mehmedovic auf seiner Liste der Meisterschaftskandidaten führt. Palzing will dem Favoriten ein Bein stellen – nach einer holprigen Vorbereitung.

Trotzdem ist die Vorfreude auf die Rückkehr in die Bezirksliga nach zwei Jahren Kreisliga groß. Dort wollen sich die Palzinger etablieren. Mehmedovic betont: „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt – egal wie.“ Punkte gegen starke Gegner, wie der SE Freising zweifelsfrei einer ist, wären dabei ein willkommener Bonus. Denn der SEF gehört für den Palzinger Übungsleiter – ebenso wie Moosinning, der ASV Dachau, Langengeisling und Gaimersheim – zum Favoritenkreis. Ihnen traut er einen der ganz vorderen Plätze zu, vielleicht sogar die Meisterschaft. „Ich bin überzeugt, dass diese fünf Teams den Aufstieg unter sich ausmachen“, legt sich Mehmedovic fest.

„Es lief nicht optimal“, räumt Trainer Mehmedovic offen ein. „Wir hatten wenig Zeit, aber viele verletzungs- und beruflich bedingte Ausfälle. Dazu kam die Mannschaftsfahrt nach Mallorca.“ Mit dieser Mischung war ein geregelter Ablauf kaum möglich. Sowohl taktisch als auch konditionell hinken die Palzinger noch hinter ihren eigenen Erwartungen her. „Wir sind nicht da, wo wir sein sollten“, so der Coach. Die Folge: „Wir müssen irgendwie den August überbrücken.“ Danach sollte seine Mannschaft das Defizit aufgeholt haben.

Auch personell steht das Team vor Veränderungen. Fabian Radlmaier übernimmt das Kapitänsamt von seinem Bruder Marcel. Vizekapitän ist Tobias Wirth, dritter Spielführer Mathias Reinbacher. „Das sind gute Jungs“, sagt Mehmedovic über sein neues Führungs-Trio.

Über seine Startelf möchte Mehmedovic noch nichts verraten

Bei den Neuzugängen setzt der SVA Palzing vor allem auf junge Spieler – doch die brauchen noch ihre Zeit. „Sie haben gemerkt, dass A-Jugend- und Bezirksliga-Fußball etwas anderes sind“, beschreibt Mehmedovic seinen Eindruck aus der Saisonvorbereitung. „Einige haben sich den Sprung vielleicht etwas einfacher vorgestellt.“ Gut möglich also, dass zum Auftakt am Freitagabend kein einziger Neuzugang in der Startelf stehen wird.

Auch der neue Co-Kapitän Wirth wird die Saisonpremiere verpassen. Er ist im Urlaub. Andrej Valdivia, einer der Neuzugänge mit SEF-Vergangenheit, hat noch Trainingsrückstand und ist für den Saisonauftakt ebenfalls keine Option. Liam Russo ist da einen Schritt weiter, sein Einsatz ist nicht unwahrscheinlich. Hinweise auf seine erste Elf will Mehmedovic aber nicht geben. Ab Freitag heißt es: Ankommen, kämpfen – und nach dem vielumjubelten Aufstieg irgendwie drinbleiben. Dazu gehört in der Bezirksliga auch, sich nicht in die Karten schauen zu lassen.