„Saisonziel ist der Aufstieg“ ‒ Antdorf/Iffeldorf angriffslustig vor Saisonauftakt

Fußball Saison 2025/26 Kreisklasse SG Antdorf/Iffeldorf Neuzugänge Juli 2025 – Foto: Oliver Rabuser

Die SG Antdorf/Iffeldorf setzt sich nach dem knappen Scheitern letzte Saison heuer den Aufstieg in die Kreisliga als Saisonziel.

Um Haaresbreite und letztlich auf dramatische Art und Weise schlitterte die SG Antdorf/Iffeldorf vergangene Saison am Aufstieg in die Kreisliga vorbei. Ein neuer Anlauf soll nunmehr zum erhofften Erfolg führen. Als schlagende Argumente führt die Spielgemeinschaft eine um ein Jahr an Erfahrung gereifte Mannschaft ins Feld, in erster Linie aber eine quantitative Aufstockung des Kaders. Weil die Kreisklasse 3 in dieser Saison 15 Teams umfasst, steht für die SG bereits am ersten August-Wochenende der Punktspielstart bei Aufsteiger Oberau/Farchant auf dem Programm. Nur ein Abgang, aber viele Zugänge

Bei der Nachbetrachtung des Scheiterns herrschte bei den Verantwortlichen allenthalben große Einigkeit. Es war eine Melange aus Bedauern und der rhetorischen Frage, ob die Kreisliga dem aktuellen Entwicklungsstand der Mannschaft tatsächlich zuträglich gewesen wäre. Ein wenig differenter fallen die Meinungen über die Erfolgsaussichten für den zweiten Anlauf unter Trainer Hannes Huber aus. „Saisonziel ist ganz klar der Aufstieg“, stellt Thomas Link klar. „Wir haben nur einen Abgang, aber einige Neuzugänge, bei denen viel Qualität mit dabei ist“, erläutert der Vorsitzende des TSV Iffeldorf seine Sicht der Dinge. Der Kader wurde laut Link gezielt verstärkt und breiter aufgestellt. Distanzierter betrachtet die Antdorfer Seite die Aussichten. Man wolle „wieder vorne mitspielen“, betont Georg Auer, der Sportliche Leiter. Gleichwohl mit der Einschränkung, dass er sein Team „nicht als Top-Favorit“ sieht. Schließlich müsse das Konstrukt aus entwachsenen Jugendspielern und Neuzugänge erst in Form gebracht werden. Den Status der vergangenen Saison, so Auer, müsse man sich erst wieder erarbeiten. Das sieht der Coach ähnlich: „Der Kader ist stärker als letztes Jahr“, so die Einschätzung von Hannes Huber. Aber: Viele Neue müssten erst ihren Weg ins Team finden.