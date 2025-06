Saisonziel erreicht: TSV Eching knackt 40-Punkte-Marke - Emily Grund trifft in ihrem letzten Spiel

Mit einem klaren 4:0 (2:0)-Sieg beim TSV Gilching verabschieden sich die Fußballerinnen des TSV Eching in die Sommerpause. Dabei krönte die Elf von Coach Marvin Frehe ihre ohnehin „sehr gelungene Saison“ mit einem weiteren Erfolgserlebnis und durchbrach die von den Zebras in der Bezirksoberliga zuvor noch nie geknackte 40-Punkte-Marke.

Gleich zu Beginn versenkte Julia Hauptkorn die Kugel nach einer schönen Hereingabe von Marlene Ritzmann zum 1:0 (3.) und ebnete so den Weg zum nächsten Dreier. Jedoch sprach der Headcoach von einem eher zerfahrenen Spiel, in dem Gilching einzig durch Kontersituationen für Gefahr sorgen konnte. Aber auch die Echingerinnen verpassten es lange Zeit, den Sack zuzumachen. So scheiterte Ritzmann unter anderem im eins gegen eins an der gegnerischen Keeperin, ehe sie kurz vor der Pause im Anschluss an einen Sololauf endlich das 2:0 nachlegte (40.).

„In der zweiten Halbzeit waren wir dann fast nur in Gilchings Hälfte“, berichtet der Echinger Trainer, der besonders die „herausragende Leistung“ von Emily Grund sowie Larissa Chudicek lobte. Beide bestritten am Wochenende ihr letztes Match im Trikot des TSV, in dem Erstere sogar noch einmal jubeln durfte. Im Zuge eines Steckpasses von Anna Zieglmeier erzielte Grund nämlich kurz nach ihrer Einwechslung das 3:0 (67.).