Saisonziel des SSV Jan Wellem? "Kann sich jeder ausrechnen"

Nur drei Punkte fehlten dem SSV Jan Wellem in der vergangenen Saison zum Aufstieg. Trainer Alexander Voigt will sein Team nun noch enger zusammenschweißen – und hat mit Milo McCormick einen erfahrenen Leistungsträger an Bord.

Mit 68 Punkten spielte der SSV Jan Wellem eine starke Saison – der Aufstieg in die Landesliga blieb dennoch verwehrt. Drei Zähler fehlten auf Meister Eintracht Hohkeppel II. Alexander Voigt, der mit dem Team in seine dritte Saison geht, zieht ein knappes, aber klares Fazit: „Wir haben eine gute Saison gespielt. Mit der Punktzahl wärst du normalerweise alle Jahre vorher locker aufgestiegen und da können wir uns wirklich wenig vorwerfen, außer dass man auch in der Hinrunde nichts liegen lassen darf. Und das haben wir leider in dem einen oder anderen Spiel. Das hat uns am Ende dann gefehlt. Sonst wäre da mit Sicherheit noch mehr möglich gewesen.“

Die Basis für eine weitere Top-Saison soll in der laufenden Vorbereitung gelegt werden. „Mit der Vorbereitung bin ich bis jetzt zufrieden.Ich habe eine sehr gute Trainingsbeteiligung, es sind so gut wie alle Spieler immer anwesend. Jetzt geht es erst mal darum, dass die körperliche Fitness wieder kommt. Dann kann man über die anderen Dinge sprechen, taktisch die Dinge noch mal schärfen und die noch mal reinzubekommen, die uns erfolgreich gemacht haben. Und da werden wir gar nicht so weit und so viel von weggehen.“

In der Sommerpause hat der SSV gezielt nachgelegt. „Mit dem Kader sind wir zufrieden. Da haben wir wirklich gute Jungs dazugeholt. Aber: Es sind auch sehr, sehr junge Spieler. Bis auf Milo McCormick, der natürlich sehr viel Erfahrung mitbringt und jemand ist, der uns sofort weiterhilft. Aber die anderenSpieler haben eine richtig gute Perspektive, sind willig, haben Lust und hatten Lust auf den Verein und auf die Geschichte hier bei uns. Und da erwarten wir uns natürlich auch einiges von. Wir sind froh, dass wir den Kern zusammenhalten konnten, sind sehr glücklich auch mit dem, wie das gelaufen ist, dass wir die Zusagen hatten, die wir wollten.“ Personell musste der SSV Jan Wellem keinen großen Aderlass verkraften. „Abgänge haben wir ja so viele nicht. Da können wir sehr, sehr gut mit leben.“

Ziel: Besser als Platz drei

Die Marschroute für die neue Saison ist klar. „Wir wollen besser sein, besser abschneiden als letzte Saison. Da waren wir Dritter. Da kann sich natürlich jeder ausrechnen, dass es dann nur zwei Möglichkeiten gibt. Alles in allem wollen wir zunächst gucken, dass wir wieder genau wie letztes Jahr eine Mannschaft werden, dass wir zusammenwachsen, die Neuen gut integrieren und dann versuchen, so eine Saison zu spielen wie letztes Jahr.“

