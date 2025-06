Saisonumstellung bei FuPa Lüneburg: Das müsst ihr wissen

Im Fußballverband Lüneburg (NFV) endet die aktuelle Saison offiziell am 30. Juni. Während einige Teams schon seit einiger Zeit in der Sommerpause sind, kämpfen andere derzeit noch in der Relegation um Auf- und Abstiege. FuPa Lüneburg hat dennoch bereits die Saisonumstellung auf die Spielzeit 2025/26 im Portal vorgenommen. Das solltet ihr dazu wissen!