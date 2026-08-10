Saisonstart wie gewünscht! Freie Turner siegen gegen Lehndorfer TSV

„Es fühlt sich sehr gut an, so in die Saison zu starten. Das war ein wichtiger und verdienter Sieg“, zeigte sich FT-Trainer Gian Luca Renner zufrieden. Dabei benötigte seine Mannschaft zunächst einige Minuten, um richtig in die Partie zu finden. „Wir haben fünf bis zehn Minuten gebraucht, um in das Spiel reinzukommen, haben uns dann aber Situation für Situation gesteigert und die Spielkontrolle mit und auch ohne den Ball übernommen.“

Auch Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg erkannte den Erfolg des Gegners an. „Es war ein Spiel auf einem guten Niveau für die erste Partie der Saison. Turners Sieg geht auch absolut in Ordnung.“ Mit der Höhe des Ergebnisses haderte er allerdings: „Klar schmeckt uns das deutliche Ergebnis nicht, aber wir hatten auch die Möglichkeiten, mehr Tore zu erzielen und haben das, anders als der Gegner, eben nicht gemacht.“

In der Folge erspielten sich die Freien Turner mehrere Möglichkeiten. Noah Berkhan scheiterte im Eins-gegen-eins am Torhüter, Timon Hallmann traf nach einer Flanke die Latte und ein Schuss von Nico Gerloff wurde kurz vor der Linie geklärt. Erst in der 41. Minute fiel die Führung: Nach einem Ballgewinn fand Hallmann Maximilian Meinecke auf der linken Seite, der zum 1:0 traf.

Nach der Pause fallen vier Tore

Nach der Pause legten die Gastgeber nach. In der 58. Minute spielte Denis Safronow den Ball hinter die Lehndorfer Kette, Berkhan legte für Hallmann ab und dieser erhöhte auf 2:0. „Das 2:0 ist ein gut vorbereiteter und herausgespielter Angriff“, erklärte Renner. Nur sechs Minuten später war Hallmann erneut zur Stelle. Nach einer Flanke von Yannis Fischer von der linken Seite traf er am zweiten Pfosten zum 3:0.

Für die Schlussphase hatten sich die Freien Turner vorgenommen, die Partie kontrolliert zu Ende zu bringen. „Wir wollten dieses Spiel seriös zu Ende spielen, wollten einfach nichts mehr zulassen. Dazu zählte dann auch, dieses Spiel zu null zu gewinnen“, so Renner. Das gelang allerdings nicht: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau nutzte Fynn Höhl die Situation und verkürzte in der 84. Minute mit einem platzierten Schuss auf 1:3.

Die Antwort der Gastgeber folgte nur zwei Minuten später. Konstantin Koch wurde über die rechte Seite geschickt und stellte mit dem 4:1 den Endstand her. Gerade diese schnelle Reaktion gefiel Renner: „Die Reaktion, dann zwei Minuten später das 4:1 zu erzielen und dem Gegner gar nicht erst die Hoffnung und die Möglichkeit zu geben, den Anschluss herzustellen“, hob der Trainer hervor.

Während die Freien Turner damit ihren gewünschten Start hinlegten, sieht Schaumburg beim Aufsteiger noch Entwicklungspotenzial. „Man merkt, dass wir noch ein paar Schritte zu gehen haben, bevor wir da sind, wo andere Landesliga-Mannschaften jetzt schon sind.“ Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich: „Wir werden mit jedem Spieltag, unabhängig vom Ergebnis, stärker werden. Und sehr bald werden wir auch unsere ersten Punkte sammeln.“

Renner wertete den Erfolg derweil als Bestätigung der bisherigen Arbeit. „Das ist ein Saisonstart, wie wir uns ihn gewünscht haben, dafür haben wir in der Vorbereitung viel gearbeitet. Deshalb ist das der erste Lohn für die Mannschaft.“ Zugleich ordnete er das Ergebnis ein: „Wir wissen, dass es das allererste Spiel war. Aber ein solches Spiel kann Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben und die Saison geben.“

Damit revanchierten sich die Freien Turner auch für das Pokalfinale, das man im Mai gegen den Lehndorfer TSV noch verlor.

So freute sich Renner über eine Steigerung seines Teams seit dem Spiel.