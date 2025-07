Saisonstart SV Prackenbach Damen 2025/2026

Damenmannschaft des SV Prackenbach startet in die neue Saison 2025/26

Der SV Prackenbach freut sich, den offiziellen Saisonbeginn der Damenmannschaft für den 7. September 2025 bekannt zu geben. Man ist wieder in die Oberpfalz eingegliedert worden und spielt somit wieder in der Kreisliga 2.



Der Trainingsstart ist für die Kalenderwoche 31 geplant, sodass die Spielerinnen ab Ende Juli wieder gemeinsam auf dem Platz stehen und sich optimal auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten können. Das Training wird sowohl taktische Feinheiten als auch die körperliche Fitness in den Mittelpunkt stellen, um bestmöglich auf die Saison vorbereitet zu sein.