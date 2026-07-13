Saisonstart rückt näher – der 1860-Kader bleibt offen

Torjäger: Calderon traf auch in Deisenhofen. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart – doch bei den Löwen ist die Kaderplanung längst nicht abgeschlossen. Viele Fragen sind offen.

Berglern also. Die kleine Gemeinde nördlich von Erding wird zum Schauplatz des ersten 1860-Pflichtspiels nach dem Zwangsabstieg. Totopokal, erste Runde – gespielt wird am Dienstag, 21. Juli, um 18.30 Uhr. Mit der Terminierung schafft der BFV Fakten – und erhöht den Druck auf den TSV 1860, endlich einen spielfähigen Kader zu präsentieren.

Die Uhr tickt gegen die Insolvenzlöwen. Am Freitag soll die U 21 in die Bayernliga starten (gegen TuS Geretsried), vier Tage später geht es für die erste Mannschaft nach Berglern, ehe am 1. August in Schweinfurt das erste Regionalligaspiel ansteht. Drei Wettbewerbe innerhalb weniger Tage – und die Fans fragen sich: Wer soll eigentlich jeweils auflaufen?