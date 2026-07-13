Saisonstart rückt näher – der 1860-Kader bleibt offen

Nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart – doch bei den Löwen ist die Kaderplanung längst nicht abgeschlossen. Viele Fragen sind offen.
Berglern also. Die kleine Gemeinde nördlich von Erding wird zum Schauplatz des ersten 1860-Pflichtspiels nach dem Zwangsabstieg. Totopokal, erste Runde – gespielt wird am Dienstag, 21. Juli, um 18.30 Uhr. Mit der Terminierung schafft der BFV Fakten – und erhöht den Druck auf den TSV 1860, endlich einen spielfähigen Kader zu präsentieren.
Die Uhr tickt gegen die Insolvenzlöwen. Am Freitag soll die U 21 in die Bayernliga starten (gegen TuS Geretsried), vier Tage später geht es für die erste Mannschaft nach Berglern, ehe am 1. August in Schweinfurt das erste Regionalligaspiel ansteht. Drei Wettbewerbe innerhalb weniger Tage – und die Fans fragen sich: Wer soll eigentlich jeweils auflaufen?
Ein Blick auf die Homepage der KGaA ist wenig erhellend. Unter „Teams“ heißt es bei Profis, U 21 und U 19 jeweils: „Keine Spieler gefunden“. Tatsächlich existiert derzeit nur ein gemeinsamer Trainingskader unter Alper Kayabunar. Zum Vorbereitungsstart am 15. Juni umfasste er 28 Spieler, später kamen Torhüter Paul Bachmann und Rückkehrer Julian Bell (Chemie Leipzig) hinzu. Eine Art Best-of der alten KGaA. Doch wer ist für die Bayernliga eingeplant, wer für die Regionalliga? Und klappt der Wechsel zur neuen e.V.-GmbH?
Sportlich immerhin stimmt die Richtung. Mit dem 2:0 beim Bayernligisten FC Deisenhofen feierte Kayabunars Team den fünften Sieg im fünften Testspiel. Die Treffer erzielten Rron Gosalci (81.) und Ortivero Calderon (86.). „Mir gefällt, dass die Jungs unbedingt gewinnen wollten“, sagte Kayabunar.