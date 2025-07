Saisonstart mit Landkreis-Derby

SV Pullach empfängt am Samstag schon um 11 Uhr den FCD II

Gleich zum Auftakt steigt in der Bezirksliga Süd das Landkreis-Derby zwischen dem SV Pullach und der U23 des FC Deisenhofen. Anstoß am Samstag ist bereits um 11 Uhr.

Der Landesliga-Absteiger aus dem Isartal hat personell noch etwas nachgelegt. Weiterhelfen soll vor allem Michael Wich (32), der einen Verein im Münchner Raum suchte, weil er eine Stelle als Lehrer in Unterhaching antritt. Beim ASV Cham sammelte der Mittelfeldspieler viel Erfahrung in Bayern- und Landesliga. Ein viel versprechendes Talent fürs zentrale Mittelfeld ist Zakarie Abukar Mudei, der zuletzt bei der SpVgg Feldmoching war. „Ihn wollen wir aufbauen, er hat viel Potenzial“, so SVP-Coach Fabian Beigl, der mit dem 18-jährigen Maurus Miller vom SV Waldeck-Obermenzing noch einen weiteren späten Neuzugang im Kader begrüßen kann. „Unsere Baustelle im Mittelfeld haben wir damit ganz gut behoben, aber jetzt bin ich froh, dass die Kaderplanung vorbei ist“, sagt Beigl, der sein Ziel so formuliert: „Weniger individuelle Fehler machen und gut verteidigen, dadurch weniger Gegentore kassieren und Selbstvertrauen aufbauen. In der Offensive haben wir immer genügend Qualität, um unsere Tore zu machen.“ Die Tests gegen die Liga-Konkurrenten Waldeck-Obermenzing (4:3-Sieg) und SV Planegg-Krailling (3:3) nähren Beigls Zuversicht: „Gegen Planegg haben wir die ersten 30 Minuten richtig gut gespielt, dann aber ein bisschen den Faden verloren.“ Auch beim 1:4 gegen den SV Münsing-Ammerland habe man gesehen, „dass es immer wieder zu Schwankungen kommen wird in unserer jungen Truppe.“

Außerdem habe sich gezeigt, wie wichtig die Routiniers Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, Linus Radau und Josef Burghard für den SVP sind. In den jüngsten Tests war nie das komplette Quartett dabei. Zum Start wird der gesperrte Burghard fehlen, fraglich ist aus beruflichen Gründen auch der Einsatz von Radau. Stapf aber wird dabei sein. Der demonstrierte mit zwei Treffern gegen Waldeck und einem gegen Planegg Torgefahr, überzeugte auch sonst. Beigl: „Ich sehe ihn momentan als hängende Spitze.“ Vor den Deisenhofnern hat Pullachs Trainer viel Respekt: „Sie sind aufgrund der guten Jugendausbildung dort technisch sicher alle sehr gut. Wir müssen körperlich dagegenhalten.“

Tatsächlich hat Andreas Budell wieder etliche Spieler aus dem eigenen Nachwuchs übernommen. Das Saisonziel des Deisenhofner Trainers entspricht dem des Vorjahres. Er soll die Youngster an den Herrenbereich heranführen und sie in ihrer Entwicklung fördern, so dass der eine oder andere bereits im Bayernliga-Team eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse will Budell dabei aber nicht außer acht lassen: „Der Klassenerhalt steht über allem. Das wollen wir so schnell wir möglich schaffen, dann ist es entspannter, auch für die Erste Mannschaft“, sagt der 38-Jährige, der nach zuletzt Rang neun auf eine Steigerung hofft: „Wir wollen eine bessere Saison als letztes Jahr, mit mehr Punkten, mehr Toren, weniger Gegentoren.“ Die Vorbereitung stimmt Budell optimistisch: „Wir haben fast durchweg gegen Bezirksligisten gespielt und hatten bis auf ein 1:8 gegen Aubing gute Ergebnisse. Es war insgesamt ein guter Zug drin.“