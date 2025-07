Saisonstart mit Landesderby: Weiche empfängt Phönix Lübeck

Die Regionalliga Nord startet an diesem Wochenende in die neue Saison 2025/26. Der SC Weiche Flensburg 08 beginnt das Spieljahr mit einem echten Klassiker: Am Samstag um 13.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Fröhling den 1. FC Phönix Lübeck im Manfred-Werner-Stadion. Die Partie ist nicht nur sportlich brisant, sondern bringt auch eine Vielzahl personeller Verbindungen mit sich.