Saisonstart mit dem dreifachen Golz!

Kadertechnisch kann ich nur sagen: Einkaufen gehen ist meist einfacher, als unsere Truppe manchmal von Woche zu Woche zu bestücken. Am Ende gelang eine gute Mischung (mit freiwilligen Helfern).

Nach dem Abstieg unserer Spielgemeinschaft hieß es ein halbes Jahr lang, die schweren Wunden lecken. Kurioserweise empfingen wir am 1.Spieltag der neuen Saison den Gegner des letzten Spieltag's der Vorsaison ... den VfB Cottbus (Mitabsteiger).

In HZ 1 sahen die Zuschauer ein sehr zerfahrenes nervöses Spiel unserer SpG. Technische Schwierigkeiten, viel Vorsicht und Nervosität, relativ wenig Torgefahr zeigten unsere Eigenschaften. Der Gegner mit mehr Ballbesitz, besserem Passspiel aber auch ohne Chancen.

HZ torlos.

In HZ 2 gleich ein Blitzstart: Ball an der Mittellinie schnell von Oli Born in den Lauf von Benni Golz, der mit suboptimaler Ballannahme, anschließender 180°-Drehung, dann erneutem Entschluss Richtung Tor zu marschieren und anschließendem punktgenauem Abschluss per Flachschuss in die lange Ecke ... TOR 1:0. Keine 2 Minuten später kommt Manu Priefer auf seiner rechten Seite zu eine Flanke, die Richtung Benni Golz in den 16-er segelt. Was Benni anschließend mit Direktkontakt, rückwärts zum Tor stehend fabriziert, ist fast mit Weltklasse zu beschreiben. Sein Schuss schlägt als Bogen über sich, die Abwehr inklusive Torhüter im Kasten ein. Was für ein geiles Tor.

Anschließend sieht man, was Fußball für eine Kopf-Sportart ist.

Unser Team mit Selbstbewusstsein und breiter Brust. Der Gast verunsichert, nichts funktionierte mehr. In der Folge hätte unsere Mannschaft locker höher stellen müssen. Ein Treffer gelang immerhin noch. Wiederum Manu Priefer, nach gescheitem Zuspiel von Oli Born auf die Reise geschickt, flankte abermals punktgenau und Benni Golz konnte per Schädel seinen lupenreinen Hattrick zum 3:0 Endstand veredeln.

Ein sehr guter Start in die neue Saison für unsere Altliga. Jetzt kann beruhigt Ostern gefeiert werden. Nach den Ferien reisen wir zum minderleichten Auswärtsspiel zu unserem alten Widersacher nach Merzdorf.

Bis dahin, bleibt sportlich.

Gruß, der Coach