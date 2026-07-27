Saisonstart KL Süd: Aufsteiger sorgen für Furore, Topfavorit patzt

Nichts anbrennen ließ der 1. FC Rieden (in Grün) zum Saisonauftakt beim klaren 4:0 gegen den Bezirksligaabsteiger aus Schirmitz (in Blau). – Foto: Richard Weigert

Wie in der Nordstaffel setzten auch in der Kreisliga Süd zwei Liganeulinge zum Saisonstart ein erstes Ausrufezeichen und das gleich mit vielen Toren. Da bezwang der letztjährige Meister der Kreisklasse Süd, die SG Traßlberg/Poppenricht, den aus dem Norden in den Süden wechselnden VfB Rothenstadt hoch mit 6:0, während sein "Vize" DJK Ensdorf den favorisierten Gast aus Königstein ebenfalls klar mit 5:2 niederhalten konnte. Eine dritte Überraschung gab es in Rosenberg, wo der ambitionierte TuS trotz einer Vielzahl bester Einschußchancen gegen den SV Schmidmühlen mit 0:1 den Kürzeren zog.

So grüßen die Männer von Ilker Caliskan als erster Tabellenführer, gefolgt vom 1. FC Rieden, der den Bezirksligaabsteiger SpVgg Schirmitz beim 4:0 deutlich in die Schranken wies. Am Tabellenende rangieren nach Runde 1 der neuen Saison die beiden sich neu im Starterfeld befindenden Teams aus Rothenstadt und Schirmitz, deren Coaches trotz der saftigen Niederlagen dennoch optimistisch in die Zukunft blicken, wie sie in ihren Statements zum ersten Spiel erklären. Im Überblick die Ansetzungen des ersten Spieltags in der Südstaffel der Kreisliga Amberg/Weiden:

Einen mehr als perfekten Saisonstart in neuer Umgebung legten die Mannen von Ilker Caliskan hin, legten gegen Ligawechsler aus Rothenstadt schon bis zur Pause ein 5:0 vor, womit die Partie schon vorzeitig entschieden war. Mit dem klaren Vorsprung im Rücken schaltete die SG nach dem Seitenwechsel gleich mehrere Gänge zurück, markierte nur noch einen Treffer, sodass dem VfB ein sich andeutendes Waterloo zum Saisonauftakt erspart blieb. Zugute halten muss man den Gästen, dass sie zu keiner Phase Auflösungserscheinungen zeigten und zumindest kämpferisch alles gaben.

SG-Coach Iker Caliskan: "Der Saisonauftakt ist uns mit einem verdienten Sieg gelungen. Gerade in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft in der neuen Konstellation gegen den unbequemen Gegner Rothenstadt ein gutes Spiel gezeigt. Wir haben uns unsere Tore sauber herausgespielt und waren insgesamt sehr zielstrebig, aber es gab auch den einen oder anderen Fehler. Mit der zweiten Halbzeit können wir dagegen nicht zufrieden sein. Da haben Dynamik, Intensität und Tempo gefehlt. Wir wissen, dass wir auswärts in Vilseck in vielen Bereichen eine Schippe drauflegen müssen." Gästespielertrainer Manuel Funk: "Das war natürlich nicht der optimale Saisonstart. Ein 5:0-Rückstand zur Halbzeit ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Umso mehr Respekt an die Jungs: Sie haben einfach weitergemacht, sich nicht gegenseitig zerfleischt und zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Die Niederlage nehme ich auf meine Schultern. Wir werden aus diesem Spiel lernen und gestärkt zurückkommen." Tore: 1:0 Thomas Behrend (5.), 2:0 Johann Henschke (11.), 3:0 Thomas Behrend (32.), 4:0 Sebastian Scharl (34.), 5:0 Moritz Hammer (44.), 6:0 Thomas Behrend (90.+2) - Schiedsrichter: Marie Gamperl - Zuschauer: 87

Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause bedeutete der frühe Ausgleich direkt nach Wiederanpfiff wohl den Knackpunkt dieser Partie für den Gastgeber, der in Folge sichtlich zulegte, während die Gäste ihre Linie verloren. Mit Stefan Schoeners Führungstreffer nach einer Stunde war das Blatt am Hahnenkamm gewendet. Ursensollen lockerte in Folge seine Defensive, konnte die sich bietenden Möglichkeiten aber nicht mehr in Zählbares umwandeln. Mit dem 3:1 nach einem schnellen Gegenzug gegen eine entblößte DJK-Abwehr war der Deckel schließlich drauf auf den ersten Saisonsieg für den FCE. FCE-Übungsleiter Martin Dehling: "Insgesamt ein gelungener Auftakt in die neue Saison, auch wenn die Chancenverwertung unser größtes Manko blieb. Bereits in der ersten Hälfte erspielten wir uns zahlreiche Möglichkeiten, dennoch ging Ursensollen in Führung. Der Treffer direkt nach Wiederbeginn brachte uns spürbaren Auftrieb, sodass der Führungstreffer die logische Folge war. In der Schlussphase wurde es jedoch noch einmal eng, als die nie aufsteckenden Gäste zu einer Großchance kamen, die wir mit Einsatz und etwas Glück vereiteln konnten." Gästespielertrainer Tom Kotzbauer: "In der ersten Halbzeit hatten wir leichte Vorteile und konnten uns nach einer starken Einzelleistung mit dem 1:0 belohnen. Direkt nach der Pause mussten wir jedoch den Ausgleich hinnehmen und haben anschließend nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Nach dem 2:1 haben wir hinten aufgemacht, um den Ausgleich zu erzwingen, konnten unsere Chancen aber nicht nutzen. Durch einen Konter mussten wir schließlich noch das 3:1 hinnehmen. Jetzt heißt es, alle Kräfte zu bündeln und im ersten Heimspiel die Punkte in Ursensollen zu behalten." Tore: 0:1 Markus Wiesgickl (40.), 1:1 Fabian Spies (46.), 2:1 Stefan Schoener (61.), 3:1 Eric Stubenvoll (90.+1) - Schiedsrichter: Florian Paul - Zuschauer: 150

Die zum Kreis der Ligafavoriten zählenden Hüttenstädter setzten den Saisonstart überraschend in den Sand, weil sie bei deutlicher spielerischer Dominanz über die gesamte Spielzeit hinweg geradezu Chancenwucher betrieben. Den Gästen reichten eine starke Torwartleistung, eine kämpferisch überzeugende Vorstellung und eine effektive Verwertung der wenigen Möglichkeiten, um den vollen Ertrag aus dem Aicher Stadion zu entführen. Rosenbergs Spielertrainer Dennis Kramer: "Wir kontrollieren das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute, erspielen uns Chance um Chance um Chance, aber der Ball will nicht ins Tor. Wir können uns spielerisch nicht wirklich einen Vorwurf machen, das war wirklich gut. Einzig aus der Vielzahl der Chancen nur ein Tor zu machen, müssen wir uns leider ankreiden. Unser Gegner macht aus einer halben Chance und einer Ecke 2 Tore. Aber so hart kann Fußball sein. Sehr sehr bittere Niederlage, dieses Spiel haben wir verschenkt. Abschütteln, nächste Woche geht es weiter!" SVS-Spielercoach Alex Greger: "Ein glücklicher Sieg für uns, Rosenberg war die bessere Mannschaft und hat seine Torchancen nicht nutzen können. Heute müssen wir uns bei unserem Keeper bedanken. Trotzdem haben wir kämpferisch alles reingeworfen und nehmen die 3 Punkte gerne mit." Tore: 0:1 Simon Döberl (18.), 1:1 Jonas Dotzler (80.), 1:2 Alexander Graf (83.) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 60

Besser hätte die Elf aus dem Vilstal nicht in die Saison eine Etage höher starten können, der zum Kreis der Ambitionierten zählende Gast wurde am Ende deutlich in die Schranken gewiesen. Dabei gelang der DJK ein Blitzstart, schon nach 120 Sekunden zappelte die Kugel im Netz. Der TSV antwortete wütend, ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten wendete kurzzeitig das Blatt. Dass noch vor dem Wechsel der Ausgleich fiel, sollte sich für die Heimelf als eminent wichtig erweisen. Nach Wiederbeginn drückte Königstein aufs Gaspedal, die Heimelf lauerte auf Nadelstiche, die sie dann auch gegen einen in der Defensive ersatzgeschwächt antretenden Gast setzen konnte. DJK-Coach Oliver Eckl: "Da haben wir im ersten Spiel der Saison Werbung für die Kreisliga gemacht. Trotz hohen Temperaturen und schwierigem Geläuf haben beide Teams alles gegeben. Am Ende konnten wir trotz Rückstand einen verdienten Heimsieg verbuchen. Wir sind gut ins Spiel gekommen und nach toller Vorlage konnten wir zum 1:0 freistehend vorm Tor einnetzen. Die Klasse des Gegners und Fehler unsererseits führten zum zwischenzeitlichen 1:2. Vor der Pause fällt durch einen guten Schuss das wichtige 2:2. In der zweiten Halbzeit müssen wir viel verteidigen, trotzdem gelingen immer wieder Nadelstiche. Die Königsteiner hatten in dieser Phase sicher mehr vom Spiel, aber der Spielverlauf kippte auf unsere Seite, das 3:2 fiel zum perfekten Zeitpunkt. Ein guter Pass auf rechts und eine toller Abschluss ins kurze Eck brachte die Führung. Nach einem Freistoß und einer super Direktabnahme fällt das 4:2. Ein Elfmeter bringt das 5:2. Natürlich ist das Ergebnis am Ende um ein zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber die Mannschaft hat sich belohnt für ihren Aufwand. Die Zuschauer konnten eine geschlossene Mannschaftsleistung sehen, so müssen wir weitermachen." Gästetrainer Alex Heldrich: "Für uns ein Spiel zum Vergessen. Wir konnten im Grunde in keiner Phase des Spiels den Ausfall von fünf Leistungsträgern im Defensivbereich kompensieren und luden die selbstbewusst auftretenden Gastgeber - durch individuelle Fehler und daraus einer immer stärker auftretenden Verunsicherung unserer jungen Mannschaft im Laufe der Partie - regelrecht zum Toreschießen ein. Glückwunsch der DJK Ensdorf zum verdienten Sieg. Für uns heißt es nun, diesen Auftakt so schnell als möglich aus den Köpfen zu bekommen und die Mannschaft aufzurichten. Die kommenden Aufgaben werden nicht einfacher." Tore: 1:0 Florian Amrhein (2.), 1:1 Simon Lederer (20./Strafstoß), 1:2 Benedikt Guttenberger (22.), 2:2 Julian Trager (32.), 3:2 Jonas Roidl (68.), 4:2 Luca Götz (82.), 5:2 Julian Trager (90./Strafstoß) - Schiedsrichter: Markus Neumeyer - Zuschauer: 80

Der 1. FC Rieden feierte einen zu jedem Zeitpunkt ungefährdeten 4:0-Auftaktsieg gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Schirmitz. Der Heimelf genügte eine starke erste Halbzeit, um die Weichen vorzeitig auf Sieg zu stellen. Mann des Tages war Bastian Härtl, der mit einem lupenreinen Hattrick seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Bereits in der 4. Minute verpasste Jonas Hofrichter eine Hereingabe des stark aufspielenden Michael Fleischmann. Drei Minuten später folgte Bastian Härtls erster Streich. Nach gekonnter Ballannahme und einer Drehung um die eigene Achse zimmerte er die Kugel zur 1:0-Führung in die Maschen. In der 14. Minute schloss derselbe Spieler einen schönen Sololauf zum 2:0 ab. Rieden ließ Ball und Gegner laufen und hätte bei konsequenter Chancenauswertung das Ergebnis durchaus höher gestalten können. In der 18. Minute war bei einem Härtl-Abschluss noch der Pfosten im Weg, in der 45. Minute verwandelte er dann einen Handelfmeter sicher zum dritten Treffer im ersten Spielabschnitt. Pech für Björn Putze, dass sein Schuss mit dem Halbzeitpfiff an den Innenpfosten krachte. Nach der Pause schalteten die Gastgeber zwei Gänge zurück, ohne aber die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Riedens Keeper Adam Krumrein konnte sich zum ersten und einzigen Mal in der 49. Minute auszeichnen, als er mit einer starken Parade den Anschlusstreffer der Gäste verhinderte. Das Spiel plätscherte bei hochsommerlichen Temperaturen vor sich hin, ein Dreifachwechsel der Platzherren sorgte dann nochmal für Belebung. Zuerst verpasste der eingewechselte Markus Morten in der 75. Minute die höhere Führung, nur vier Minuten später vollstreckte der ebenfalls von der Bank kommende Johannes Wendl zum 4:0-Endstand. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR) FCR-Coach Timo Studtrucker: "Ein auch in der Höhe verdienter Sieg, wir waren dem Gegner in vielen Bereichen überlegen. Haben ihn früh unter Druck gesetzt, haben ihn nicht zum Spiel kommen lassen. Nach anfänglichem Abtasten sind wir sehr schnell in die Spur gekommen, haben unseren Matchplan umgesetzt, hohe Laufintensität in Halbzeit 1 und ja, da war das Spiel eigentlich schon erledigt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann etwas in den Verwaltungsmodus gegangen, waren nicht mehr ganz so griffig, so ist Schirmitz etwas aufgekommen - vor allem mit langen Bällen - aber in meinen Augen war der Sieg nie gefährdet. Ein guter Start meiner Mannschaft, mussten wir doch den ein oder anderen Spieler noch ersetzen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden." Gästetrainer Fabian Hirmer: „Trotz der 0:4-Niederlage gegen einen der Topfavoriten der Liga konnte unsere Mannschaft einige positive Erkenntnisse mitnehmen. Zu Beginn der Partie waren wir nicht hundertprozentig abgestimmt, was der gegnerische Stürmer mit seiner Qualität eiskalt ausnutzte und die ersten beiden Chancen verwertete. Kurz vor der Halbzeit erhöhte der Gegner nach einem strittigen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft jedoch ein völlig anderes Gesicht. Mit großem Einsatz und Kampfgeist gestalteten wir die Partie auf Augenhöhe. Beide Teams erspielten sich Chancen und wir hielten über weite Strecken ebenbürtig dagegen. Auf der zweiten Halbzeit wollen wir aufbauen und blicken optimistisch auf die kommenden Aufgaben.“ Tore: 1:0/2:0/3:0 Bastian Härtl (7./14./45.) 4:0 Johannes Wendl (79.) - Schiedsrichter: Alexander Nistschuk - Zuschauer: 80

Zum Auftakt fehlte dieser Partie das "Salz in der Suppe", nämlich die Tore. Die defensiv eingestellten Gäste verdienten sich den Punkt durch eine konzentrierte Abwehrleistung, in der Offensive allerdings war von der Landesligareserve nur wenig zu sehen. Dem überlegenen Gastgeber fehlten Durchsetzungsvermögen und Ideen, um für mehr "Aufreger" in der Gästebox zu sorgen. So blieb es beim am Ende leistungsgerechten Remis. SVF-Coach Flo Neiß: "Ein schwaches Kreisligaspiel, in dem wir trotz mehr Spielanteilen einfach zu wenig in der Offensive auf den Platz brachten. Auf der anderen Seite liessen wir außer bei ein paar Standardsituation auch nichts zu, so dass wir zumindest einen Punkt behalten konnten. Natürlich hatten wir uns für den Start zuhause mehr erhofft." Gästetrainer Dieter Scheler: "Aus meiner Sicht ein gerechtes Unentschieden. Wir waren defensiv gut gestanden und haben wenig Chancen zugelassen. Im Spiel nach vorne konnten wir nicht so überzeugen, beziehungsweise konnten uns nicht entscheidend durchsetzen. Zum Auftakt auswärts ein Punkt in Freudenberg ist nicht so schlecht." Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Markus Schreiner - Zuschauer: 102 - Platzverweis: Gelb-Rot für Felix Reichenauer (81./Luhe-Wildenau)