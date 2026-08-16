Saisonstart in neuer Gruppe: Hohenpeißenberg lässt zu viele Chancen aus

SV Uffing vs. TSV Hohenpeißenberg_Jakob Eberl und Alessandro Farigu_20260814_KK3_ak – Foto: Andreas Kögl

Der TSV Hohenpeißenberg unterliegt beim SV Uffing zum Auftakt in der Kreisklasse 3. Schon in der ersten Minute vergab das Team gute Chancen.

Saisonauftakt in der Kreisklasse 3. Für den TSV Hohenpeißenberg bedeutet das zunächst einmal Neuland, denn die Mannschaft des Trainerduos Alexander Sanktjohanser und Hannes Dünzl war vergangene Spielzeit noch in der Kreisklasse 4 beheimatet. Beim SV Uffing ging der Start daneben. das Duell der beiden Achtplatzierten der vergangenen Saison verlor der TSV mit 1:3. „Für uns natürlich letztendlich ein durchaus etwas enttäuschender Auftakt“, gab Sanktjohanser zu. „Wir hatten uns schon etwas mehr ausgerechnet und wollten was mitnehmen.“

Und die Gäste waren auch auf einem guten Weg. Schon in der ersten Spielminute brannte es zweimal lichterloh im Uffinger Strafraum, doch ohne Torerfolg. Die nächste Aktion gehörte dann den Gastgebern und brachte auch gleich die Führung. „Eine schöne Aktion der Uffinger, aber der Schütze steht halt einen Meter im Abseits“, meinte der TSV-Coach. „Für den Schiedsrichter aber auch schwer zu sehen.“ Auch der Aktion beim zweiten Gegentreffer zollte er durchaus Respekt, „aber den trifft er vermutlich auch nicht immer so“. Danach hatte der TSV Glück: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld kam Johannes Schuldes zum Abschluss – unter gütiger Mithilfe von SV-Keeper Joshua Eibl, der den Ball ins kurze Eck flutschen ließ, fiel der 1:2-Anschluss. Allerdings mussten die Gäste noch vor der Halbzeitpause das dritte Gegentor einstecken: Felix Bierling wusste sich gegen Felix Hoffmann nur regelwidrig zu helfen – den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte der Gefoulte.

Nach der Pause trugen die hohen Temperaturen ihren Teil dazu bei, dass die Partie von der Geschwindigkeit etwas verflachte. TSV-Keeper Leon Langenegger war auf alle Fälle absolut auf der Höhe: Gegen Uffings Leo Rathgeb packte er einen sensationellen Reflex aus und lenkte den Versuch zur Ecke. „Wir sind leider, gerade zu Beginn, zu leichtfertig mit unseren Möglichkeiten umgegangen“, haderte Sanktjohanser. „Daran müssen wir arbeiten.“