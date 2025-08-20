Saisonstart in der NLB - Yverdon, Winterthur und Wil souverän

Der Ball rollt wieder in der NLB. Yverdon unterstreicht seine Favoritenrolle mit einem 6:0 gegen den FC Wädenswil. Tanja Bodenmann zeigt den Aufsteigerinnen von der Zürcher Pfnüselküste, dass eine Liga höher ein rauer Wind weht. Bereits zur Pause trifft Bodenmann vier Mal und entscheidet die Partie.

Auch Schlieren, das zweite Team, welches letzte Saison die Aufstiegsspiele erreicht hat, eröffnet die Saison gegen einen Aufsteiger. Es gibt Parallelen zum Spiel von Yverdon - auch der FC Ostermundigen liegt bis zur Pause mit 3:0 im Rückstand. Der FC Schlieren unterstreicht die Fortschritte der letzten Saison und wird wohl auch dieses Jahr wieder vorne mitspielen.

Nach einer verkorksten letzten Saison kommt der FC Wil unter neuen Führung hervorragend aus den Startblöcken. Markus Wanner ist neu von Rapperswil gekommen und scheint den richtigen Ton gefunden zu haben. Etoile Carouge wird gleich mit einer 6:0 Packung nach Hause geschickt. Victoria Bischof sorgt mit zwei Toren in der Startviertelstunde für die Vorentscheidung.

Einen Blitzstart legt auch der FC Küssnacht am Rigi hin. Bereits nach 25 Minuten liegt das Team, welches neu vom Trainerduo Neugel/Käslin geführt wird, mit 3:0 in Front. Schillinger, Lourenco und Donauer treffen im ersten Saisonspiel. Die notorisch schlecht startenden Tessinerinnen können in den Nachspielzeiten durch Crapanzano und Andreoli verkürzen, ehe Nicole Scherrer mit dem Schlusspfiff mit dem Tor zum 4:2 den Deckel auf das Spiel macht.

Hervorragend auch der Start vom FC Winterthur. Das Gastspiel beim FC Solothurn endet mit einem klaren 5:0 Sieg. Van Niekerk trifft doppelt, wie auch Sonja Beer. Beim FC Solothurn scheint keine Ruhe einzukehren. Auch diese Saison sind diverse Stammspielerinnen weitergezogen und das Kader musste mit vielen jungen Talenten ergänzt werden.

Viel jünger ist auch der FC Oerlikon/Polizei in Sion angetreten. Von den Teamstützen (Kiwic, Egli, Akyol, Moser, Hubler, Ramseier und Zehnder - letztere ist zum SV Höngg zurück) stand niemand im Aufgebot. Dafür viele Zuzüge aus der Region Zürich (2 Arpagaus-Schwestern, Perez, Zumbühl und Marchaidze), welche sich erst an die NLB zuerst gewöhnen müssen. Im Wallis starteten die Frauen aus Zürich Nord mit einer klaren 3:0-Niederlage gegen den FC Sion. Matilde Varzea Figueiras eröffnete das Skore in der 27. Minute per Elfmeter. Der Neuzugang aus Frankreich, Laura Muller, baute die Führung in der 62. Minute aus, bevor sie in der Nachspielzeit erneut traf und das Endergebnis besiegelte.