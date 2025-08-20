Saisonstart in der NLB - Yverdon, Winterthur und Wil souverän

Der Ball rollt wieder in der NLB. Yverdon unterstreicht seine Favoritenrolle mit einem 6:0 gegen den FC Wädenswil. Tanja Bodenmann zeigt den Aufsteigerinnen von der Zürcher Pfnüselküste, dass eine Liga höher ein rauer Wind weht. Bereits zur Pause trifft Bodenmann vier Mal und entscheidet die Partie.
Auch Schlieren, das zweite Team, welches letzte Saison die Aufstiegsspiele erreicht hat, eröffnet die Saison gegen einen Aufsteiger. Es gibt Parallelen zum Spiel von Yverdon - auch der FC Ostermundigen liegt bis zur Pause mit 3:0 im Rückstand. Der FC Schlieren unterstreicht die Fortschritte der letzten Saison und wird wohl auch dieses Jahr wieder vorne mitspielen.
Nach einer verkorksten letzten Saison kommt der FC Wil unter neuen Führung hervorragend aus den Startblöcken. Markus Wanner ist neu von Rapperswil gekommen und scheint den richtigen Ton gefunden zu haben. Etoile Carouge wird gleich mit einer 6:0 Packung nach Hause geschickt. Victoria Bischof sorgt mit zwei Toren in der Startviertelstunde für die Vorentscheidung.
Einen Blitzstart legt auch der FC Küssnacht am Rigi hin. Bereits nach 25 Minuten liegt das Team, welches neu vom Trainerduo Neugel/Käslin geführt wird, mit 3:0 in Front. Schillinger, Lourenco und Donauer treffen im ersten Saisonspiel. Die notorisch schlecht startenden Tessinerinnen können in den Nachspielzeiten durch Crapanzano und Andreoli verkürzen, ehe Nicole Scherrer mit dem Schlusspfiff mit dem Tor zum 4:2 den Deckel auf das Spiel macht.
Hervorragend auch der Start vom FC Winterthur. Das Gastspiel beim FC Solothurn endet mit einem klaren 5:0 Sieg. Van Niekerk trifft doppelt, wie auch Sonja Beer. Beim FC Solothurn scheint keine Ruhe einzukehren. Auch diese Saison sind diverse Stammspielerinnen weitergezogen und das Kader musste mit vielen jungen Talenten ergänzt werden.
Viel jünger ist auch der FC Oerlikon/Polizei in Sion angetreten. Von den Teamstützen (Kiwic, Egli, Akyol, Moser, Hubler, Ramseier und Zehnder - letztere ist zum SV Höngg zurück) stand niemand im Aufgebot. Dafür viele Zuzüge aus der Region Zürich (2 Arpagaus-Schwestern, Perez, Zumbühl und Marchaidze), welche sich erst an die NLB zuerst gewöhnen müssen. Im Wallis starteten die Frauen aus Zürich Nord mit einer klaren 3:0-Niederlage gegen den FC Sion. Matilde Varzea Figueiras eröffnete das Skore in der 27. Minute per Elfmeter. Der Neuzugang aus Frankreich, Laura Muller, baute die Führung in der 62. Minute aus, bevor sie in der Nachspielzeit erneut traf und das Endergebnis besiegelte.
FC Küssnacht a/R – FC Lugano 4:2
FC Küssnacht a/R: Lina Mil, Luana Hongler (84. Shejla Ganic), Julia Pirker (39. Sue Flury), Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Nicole Scherrer, Sophie Rolinger, Livia Arbia (70. Rania Chehade), Claudia Lourenco Rodrigues, Tabea Donauer (84. Lia Angelina Ulrich), Gina Schilliger - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
FC Lugano: Marie Enning, Giorgia Zanaboni, Michelle Unternährer (46. Luisa Nascimento Sa), Livia Russo, Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini, Sabina Di Muro (20. Anna Crapanzano), Aline Oliva (63. Eleonora Castellani), Mathilda Andreoli, Lucrezia Sasso - Trainer: Giorgio Fransioli
Schiedsrichter: Valon Emini
Tore: 1:0 Gina Schilliger (13.), 2:0 Claudia Lourenco Rodrigues (21.), 3:0 Tabea Donauer (25.), 3:1 Anna Crapanzano (45.+4), 3:2 Mathilda Andreoli (90.+2), 4:2 Nicole Scherrer (90.+7)
FC Sion – FC Oerlikon/Polizei 3:0
FC Sion: Elise Rebord, Léa Gay Crosier, Sara Rocha Botelho, Matilde Varzea Figueiras, Giulia Pallicca (66. Sabrina Vieira Oliveira), Maeva Fontannaz (87. Gwenaëlle Zimmermann), Laetitia Conus, Laura Muller, Morgane Malherbe, Héléna Billerey, Elisabeth Diakite (81. Marine Droz) - Trainer: Eric Cavada - Trainer: Olivier Polo
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Manar Benslama (62. Anano Machaidze), Julia Specht, Emilly Sidaine, Fabienne Marguerite Rochaix (82. Elena Andretta), Lily Zumbühl (85. Sina Arpagaus), Anna Franscini, Robine Pérez, Leoni Staub, Deborah Bäcker (46. Flavia Arpagaus), Maylis Hurni - Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Trainer: Markus Richei
Schiedsrichter: David Brunner - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Matilde Varzea Figueiras (27. Foulelfmeter), 2:0 Laura Muller (62.), 3:0 Laura Muller (90.+4)
FC Solothurn – FC Winterthur 0:5
FC Solothurn: Nora Gioli, Julia Steiner, Sophia Inniger (87. Alexandra Ruggle), Flavia von Känel, Sophie Graf, Laura Meister, Selin Wegmüller (78. Shireyaa Thirukumar), Jennifer Mitrasch, Shayen Graf, Julia Zaugg, Emilia Braun (62. Aliya Arrigoni) - Trainer: Naomi Bünger - Trainer: Bahtie Avdyli
FC Winterthur: Amy Bachmann, Jamie Lee Von Allmen (37. Femke Nederstigt), Simona Caviezel, Désirée Meyer (51. Amanda Sigrist), Melanie Huber, Raika Toper Chakir, Annina Enz, Lisa Lampart (60. Cinderella Fuchs), Elena Van Niekerk (82. Meiffy Sol Bufalini), Sonja Beer, Seraina Kaufmann (45. Ella Bösiger) - Trainer: Damiano Russo
Schiedsrichter: Philippe Alexandre Clerc
Tore: 0:1 Annina Enz (10.), 0:2 Sonja Beer (20.), 0:3 Sonja Beer (39.), 0:4 Elena Van Niekerk (64.), 0:5 Elena Van Niekerk (76.)
Yverdon Sport FC – FC Wädenswil 6:0
Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Frédérique Messomo (64. Lucia Tomas Da Silva), Elisa Zeller, Marie Dumas, Emeline von Dach (46. Maelle Savoie Poitras), Elise Boccali, Tanja Bodenmann, Chloé Marie Anne Le Franc, Carina Da Costa Vilela (46. Maeva Sogan), Ilona Guede (64. Sara Velkova), Michelle Sager - Trainer: Hassan Bala - Trainer: Blaise Brocard
FC Wädenswil: Nubia Rispoli, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Manon Camor (79. Leana Hölzle), Romy Geiger (54. Jessica Morf), Jessica Berger (71. Svenja Nydegger), Romana Trajkovska (54. Chiara Rauso), Anna Lisa Löser, Iva Caluori (46. Clara Henricsson), Samira Mächler - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
Schiedsrichter: Carmen Aeberhardt - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Tanja Bodenmann (5.), 2:0 Tanja Bodenmann (8.), 3:0 Tanja Bodenmann (28.), 4:0 Tanja Bodenmann (39.), 5:0 Maeva Sogan (55.), 6:0 Elise Boccali (90.+1)
FC Wil – Etoile Carouge FC 6:0
FC Wil: Marcia Bischofberger, Leona Zwyssig, Livia Schneider, Carla Martin (72. Jasmin Colombo), Gaja Di Gaetano, Simona Scherrer (67. Fanni Pietikäinen), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof (72. Sahra Böhi), Fabienne Dörig (57. Ardita Iseni), Sabrina Petriella (67. Regina Hacker) - Trainer: Markus Wanner - Trainer: Alana O'Neill - Trainer: Massimo Simeone
Etoile Carouge FC: Cassandra Brenda Moinet, Marina Bonanno (55. Kathleen Ngagoumou), Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos (45. Stella Afiouni), Alexia Burtin, Sanah Ben Mohamed, Stacy Demange (55. Cindy Grao), Lina Boujar (66. Rizlaine Khouly), Ngombo Jeanissy Soares, Marion Lesaffre (20. Jessica Ferrari), Shaina Jean-Louis - Trainer: Diogo Abade
Schiedsrichter: Désirée Kneubühl
Tore: 1:0 Victoria Bischof (3.), 2:0 Simona Scherrer (5.), 3:0 Victoria Bischof (15.), 4:0 Gaja Di Gaetano (44.), 5:0 Jennifer Wyss (71.), 6:0 Ardita Iseni (81.)
FC Schlieren – FC Ostermundigen 3:1
FC Schlieren: Annina Eigenmann (84. Ramona Erismann), Leah Gächter, Selina Hodel, Sereina Küng, Norah Gächter, Sofia Dietrich, Luana Bonfardin, Saranda Hashani (88. Melina Metzger), Anna Geiser (66. Chantal Rochat), Anna Davydenko (66. Melisa Demirayak), Stefanie Raschle (66. Luisa Gisler) - Trainer: Alessandro Vicedomini
FC Ostermundigen: Amélie Hecking, Laila Morf, Lia Mischler, Ria Lara Neuhaus, Saijai Jitlamai, Sabrina Baumgartner (68. Lavinia Horning), Fatjana Golla (67. Donjeta Likaj), Noemi Eli, Mara Meier (67. Roberta Guggenbühl), Lara Friederich, Andrea Gretz - Trainer: Sandro Raso - Trainer: Marco Küng
Schiedsrichter: Davide Sidler
Tore: 1:0 Stefanie Raschle (8.), 2:0 Saranda Hashani (13.), 3:0 Leah Gächter (41.), 3:1 Andrea Gretz (90.+2)