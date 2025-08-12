Saisonstart in der Kreisliga 1

ASV Flintsbach vs. TSV Neuötting

Sonntag, 17.08.25, 16:00 Uhr - Falkensteiner Stadion

Das abschließende Spiel des 1. Spieltags verspricht Spannung: Der ASV Flintsbach möchte den Heimvorteil nutzen, doch der TSV Neuötting ist bekannt für seine Auswärtsstärke.

Die Fans dürfen sich auf ein Wochenende voller Leidenschaft und Fußballfreude freuen.