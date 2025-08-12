Saisonstart in der Kreisliga 1

Der Anpfiff zur neuen Saison der Kreisliga 1 steht unmittelbar bevor und verspricht erneut packende Duelle, emotionale Momente und spannende Entwicklungen. Mit etablierten Vereinen und ambitionierten Aufsteigern ist für reichlich Unterhaltung gesorgt. Fans dürfen sich auf eine intensive Spielzeit freuen, in der nicht nur der Kampf um den Aufstieg, sondern auch das Ringen um den Klassenerhalt für Nervenkitzel sorgen wird.
SV Ostermünchen vs. TSV Emmering
Freitag, 15.08.25, 11:00 Uhr - Hauptplatz Ostermünchen
Der SV Ostermünchen startet als heimstarker Favorit in die neue Saison. Der TSV Emmering hingegen will auswärts überraschen und setzt dabei auf eine kompakte Defensive. Beide Teams möchten mit einem Erfolgserlebnis in die Spielzeit starten.
SV Westerndorf St. Peter vs. ASV Großholzhausen
Freitag, 15.08.25, 14:00 Uhr - Hauptplatz SV Westerndorf
Das Derby verspricht Brisanz: Der SV Westerndorf St. Peter möchte zu Hause dominieren, während der ASV Großholzhausen hofft, mit seinem schnellen Umschaltspiel zu punkten. Ein enges Match ist zu erwarten.
TSV Buchbach II vs. SV Reichertsheim
Freitag, 15.08.25, 17:00 Uhr - SMR-Arena
Die zweite Mannschaft des TSV Buchbach trifft auf den robusten SV Reichertsheim. Buchbach II setzt auf Technik und Tempo, während Reichertsheim mit körperlicher Präsenz dagegenhalten will.
TV Feldkirchen vs. SV Mehring
Samstag, 16.08.25, 14:00 Uhr - Karl-Weigl-Kampfbahn
Zwei Teams mit Ambitionen treffen aufeinander. Feldkirchen hofft auf den Heimvorteil, während Mehring mit einem variablen Offensivspiel überzeugen möchte.
TSV Reischach vs. TuS Raubling
Samstag, 16.08.25, 17:30 Uhr - Holzland-Arena
Der TSV Reischach empfängt den TuS Raubling zu einem vielversprechenden Duell. Beide Mannschaften wollen ihre Stärken früh in der Saison unter Beweis stellen.
SV 66 Oberbergkirchen vs. SG Tüßling-Teising
Sonntag, 17.08.25, 14:00 Uhr - Adam-Holzner-Stadion
Oberbergkirchen startet vor heimischem Publikum mit viel Selbstvertrauen. Die SG Tüßling-Teising wird versuchen, mit einer stabilen Defensive dagegenzuhalten.
ASV Flintsbach vs. TSV Neuötting
Sonntag, 17.08.25, 16:00 Uhr - Falkensteiner Stadion
Das abschließende Spiel des 1. Spieltags verspricht Spannung: Der ASV Flintsbach möchte den Heimvorteil nutzen, doch der TSV Neuötting ist bekannt für seine Auswärtsstärke.
Die Fans dürfen sich auf ein Wochenende voller Leidenschaft und Fußballfreude freuen.