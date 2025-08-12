 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligavorschau

Saisonstart in der Kreisliga 1

1.Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
Buchbach II
Ostermünchen
FC Grünthal
Reichertshei

Der Anpfiff zur neuen Saison der Kreisliga 1 steht unmittelbar bevor und verspricht erneut packende Duelle, emotionale Momente und spannende Entwicklungen. Mit etablierten Vereinen und ambitionierten Aufsteigern ist für reichlich Unterhaltung gesorgt. Fans dürfen sich auf eine intensive Spielzeit freuen, in der nicht nur der Kampf um den Aufstieg, sondern auch das Ringen um den Klassenerhalt für Nervenkitzel sorgen wird.

Fr., 15.08.2025, 11:00 Uhr
SV Ostermünchen
SV OstermünchenOstermünchen
TSV Emmering
TSV EmmeringEmmering
11:00live

SV Ostermünchen vs. TSV Emmering

Freitag, 15.08.25, 11:00 Uhr - Hauptplatz Ostermünchen

Der SV Ostermünchen startet als heimstarker Favorit in die neue Saison. Der TSV Emmering hingegen will auswärts überraschen und setzt dabei auf eine kompakte Defensive. Beide Teams möchten mit einem Erfolgserlebnis in die Spielzeit starten.

Fr., 15.08.2025, 14:00 Uhr
SV Westerndorf St. Peter
SV Westerndorf St. PeterWesterndorf
ASV Großholzhausen
ASV GroßholzhausenASV Großholz
14:00

SV Westerndorf St. Peter vs. ASV Großholzhausen

Freitag, 15.08.25, 14:00 Uhr - Hauptplatz SV Westerndorf

Das Derby verspricht Brisanz: Der SV Westerndorf St. Peter möchte zu Hause dominieren, während der ASV Großholzhausen hofft, mit seinem schnellen Umschaltspiel zu punkten. Ein enges Match ist zu erwarten.

Fr., 15.08.2025, 17:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach II
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
17:00

TSV Buchbach II vs. SV Reichertsheim

Freitag, 15.08.25, 17:00 Uhr - SMR-Arena

Die zweite Mannschaft des TSV Buchbach trifft auf den robusten SV Reichertsheim. Buchbach II setzt auf Technik und Tempo, während Reichertsheim mit körperlicher Präsenz dagegenhalten will.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
TV Feldkirchen
TV FeldkirchenFeldkirchen
SV Mehring
SV MehringSV Mehring
14:00

TV Feldkirchen vs. SV Mehring

Samstag, 16.08.25, 14:00 Uhr - Karl-Weigl-Kampfbahn

Zwei Teams mit Ambitionen treffen aufeinander. Feldkirchen hofft auf den Heimvorteil, während Mehring mit einem variablen Offensivspiel überzeugen möchte.

Sa., 16.08.2025, 17:30 Uhr
TSV Reischach
TSV ReischachReischach
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
17:30

TSV Reischach vs. TuS Raubling

Samstag, 16.08.25, 17:30 Uhr - Holzland-Arena

Der TSV Reischach empfängt den TuS Raubling zu einem vielversprechenden Duell. Beide Mannschaften wollen ihre Stärken früh in der Saison unter Beweis stellen.

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV 66 Oberbergkirchen
SV 66 OberbergkirchenOberbergkirc
SG Tüßling - Teising
SG Tüßling - TeisingSG Tüßling T
14:00

SV 66 Oberbergkirchen vs. SG Tüßling-Teising

Sonntag, 17.08.25, 14:00 Uhr - Adam-Holzner-Stadion

Oberbergkirchen startet vor heimischem Publikum mit viel Selbstvertrauen. Die SG Tüßling-Teising wird versuchen, mit einer stabilen Defensive dagegenzuhalten.

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
ASV Flintsbach
ASV FlintsbachFlintsbach
TSV Neuötting
TSV NeuöttingTSV Neuött.
16:00

ASV Flintsbach vs. TSV Neuötting

Sonntag, 17.08.25, 16:00 Uhr - Falkensteiner Stadion

Das abschließende Spiel des 1. Spieltags verspricht Spannung: Der ASV Flintsbach möchte den Heimvorteil nutzen, doch der TSV Neuötting ist bekannt für seine Auswärtsstärke.

Die Fans dürfen sich auf ein Wochenende voller Leidenschaft und Fußballfreude freuen.

Aufrufe: 012.8.2025, 15:28 Uhr
Helmut KampaAutor