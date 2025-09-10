Saisonstart in der Frauen-Kreisliga: Die Zeichen stehen auf Veränderung

Schnell im gesicherten Tabellenmittelfeld wiederfinden wollen sich die Fußballerinnen des FCA Unterbruck mit (hinten, v. l.) Coach Norbert Mößmer, Pia Mögn, Amalie Kislinger, Anna Berchtold, Carolin Hohlenburger, Katharina Sonnenberger, Sarah Lauff, Sophia Wildgruber, Jasmin Schimming, Kathrin Hohlenburger, Theresa Wildgruber und Trainer Rudolf Greiner sowie (vorne, v. l.) Tanja Schulz, Stefanie Pallauf, Franziska Schmid, Antonia Schmid, Lena Zaindl, Suzana Stankovic, Emily Heins, Nina Zuber, Sophia Scholz und Lara Lenz. – Foto: Verein

Das wird eine spannende Runde: Der FCA Unterbruck steht vor einer Übergangssaison, der FC Moosburg peilt die Top Drei an – und Freising United will drinbleiben.

Landkreis – Gleich vier Aufsteiger dürfen sich in der neuen Saison in der von acht auf zehn Mannschaften aufgestockten Kreisliga beweisen. Neu dabei ist dann auch die SG Freising United, der in der abgelaufenen Runde noch unter dem Namen SV Vötting die Vizemeisterschaft in der Kreisklasse gelungen war. Komplettiert wird das Trio der Landkreis-Teams durch den FCA Unterbruck und den FC Moosburg. Doch an den etablierten Kreisligisten gingen die vergangenen Monate nicht spurlos vorbei. FCA Unterbruck braucht eine Torhüterin

„Wir haben vorne und hinten große personelle Verluste ausgleichen müssen“, führt FCA-Trainer Norbert Mößmer aus. Denn durch das Karriereende von Nadine Esterl stehen die Ampertalerinnen vorerst ohne Torfrau da. Gleichzeitig gilt es in den kommenden Wochen, die verletzte Toptorjägerin Lena Zaindl zu ersetzen. Zumindest sei der Kader noch einmal gewachsen: Mit Amalie Kislinger und Franziska Schmid wagen zwei Kickerinnen aus der eigenen Jugend den Sprung in den Damenbereich. Außerdem läuft Fußballneuling Sophia Scholz künftig für den letztjährigen Tabellendritten auf.

Knaller-Spiel zu Beginn Dass sein Team in dieser Runde abermals oben mitmischen kann, glaubt Mößmer allerdings nicht: „Das wird für uns eine Übergangssaison. Wir wollen uns schnell im gesicherten Mittelfeld wiederfinden.“ Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die Unterbrucker Auswahl schon seit dem Vorbereitungsstart Anfang August intensiv an ihrem Kombinationsspiel. Aus den fünf Test- und Pokalpartien gegen, laut Coach, teilweise „herausfordernde Gegner“ wie die SpVgg Attenkirchen (0:3) und die SG TSV St. Wolfgang/FC Lengdorf (1:6) – beide kicken in der Bezirksliga – ließen sich ebenfalls wichtige Erkenntnisse gewinnen. Trotzdem sei die sportliche Vorfreude vor dem Hinrundenauftakt am Sonntag (11 Uhr) mit einer ordentlichen Portion Respekt gepaart. Denn immerhin gastiert die Mößmer-Elf dann beim Topfavoriten SV Geroldshausen. „Aber wir werden versuchen, mit allem, was wir haben, dagegenzuhalten.“ So., 14.09.2025, 11:00 Uhr SV Geroldshausen SV Geroldshs FC Ampertal Unterbruck Unterbruck 11:00 PUSH FC Moosburg empfängt Aufsteiger Einen vermeintlich leichteren Auftaktgegner haben indes die Frauen des FC Moosburg erwischt: Mit dem SV Karlskron empfängt die Truppe von Annika Lindhorst am Sonntag (16 Uhr) einen der besagten Aufsteiger und gilt dabei als klarer Favorit. „Wir können also mit breiter Brust ins Spiel reingehen“, resümiert die FCM-Trainerin, die neben einem Sieg vor allem die ersten taktischen Verbesserungen aus der Vorbereitung sehen will. So., 14.09.2025, 16:00 Uhr FC Moosburg FC Moosburg SV Karlskron SV Karlskron 16:00 PUSH

Personell sehr gut aufgestellt ist der FC Moosburg. Das Bild zeigt: (hinten, v. l.) Trainerin Annika Lindhorst, Lisa Blümelhuber, Jule Feineisen, Magdalena Mayerhofer, Naima Romberger, Laura Bleichner, Katharina Roth, Celina Studt, Sophie Frenzel, Co-Trainerin Christina Wimmer, (vorne, v. l.) Julia Morgenstern, Juliane Huber, Nele Mezger, Teresa Klinke, Magdalena Perret, Leah Alderath, Viktoria Schmidt, Alena Wunderlich, Anna Paukner und Adelona Lulaj. – Foto: Verein