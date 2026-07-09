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Ligavorschau
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Saisonstart in der C-Klasse
Wer setzt das erste Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen?
Die lange Sommerpause ist vorbei und die C-Klasse 1 Donau/isar startet mit packenden Duellen in die neue Spielzeit 2026/2027. Den offiziellen Startschuss am Freitagabend liefert die Partie zwischen dem TSV Gaimersheim III und dem SV Buxheim II auf dem Gaimersheimer Sportplatz. Am Sonntag rollt der Ball dann auf den restlichen Plätzen, wo unter anderem die Drittvertretung des MTV 1881 Ingolstadt zur frühen Mittagszeit die Reserve des TSV Ingolstadt Nord auf der BSA Ingolstadt-Mitte empfängt. Zeitgleich um 13:00 Uhr stehen sich ST Kraiberg II und FT Ingolstadt Ringsee II gegenüber, während parallel die SG Irfersdorf II den FC Böhmfeld II zum Kampf um die ersten Zähler bittet.
Wer sichert sich am Sonntag die ersten Big Points im Tabellenkeller?
Ab 15:15 Uhr greift der TSV Lenting II im eigenen Stadion gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt III in das Geschehen ein. Der späte Sonntagnachmittag hält schließlich um 16:00 Uhr zwei echte Kracher parat, wenn der SV Lippertshofen II in der traditionsreichen Friedhof Arena den SC Irgertsheim II fordert.
Heimsieg oder Fehlstart – Wer hält dem Druck zum Auftakt stand!
Zeitgleich rollt der Ball beim Duell zwischen dem FC Nassenfels II und dem FC Hepberg II auf dem Sportplatz an der Schutter. Da es sich um den allerersten Spieltag der neuen Saison handelt, gehen alle Teams völlig ohne Vorlast oder Tabellenpunkte in die Partien. Jedes Team hat am Wochenende die Chance, sich direkt eine optimale Ausgangslage für die begehrten Aufstiegsplätze oder gegen die drohenden Abstiegsränge zu erspielen.