Saisonstart in der C-Klasse Wer setzt das erste Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen? von Helmut Kampa · Heute, 22:37 Uhr · 0 Leser

Die lange Sommerpause ist vorbei und die C-Klasse 1 Donau/isar startet mit packenden Duellen in die neue Spielzeit 2026/2027. Den offiziellen Startschuss am Freitagabend liefert die Partie zwischen dem TSV Gaimersheim III und dem SV Buxheim II auf dem Gaimersheimer Sportplatz. Am Sonntag rollt der Ball dann auf den restlichen Plätzen, wo unter anderem die Drittvertretung des MTV 1881 Ingolstadt zur frühen Mittagszeit die Reserve des TSV Ingolstadt Nord auf der BSA Ingolstadt-Mitte empfängt. Zeitgleich um 13:00 Uhr stehen sich ST Kraiberg II und FT Ingolstadt Ringsee II gegenüber, während parallel die SG Irfersdorf II den FC Böhmfeld II zum Kampf um die ersten Zähler bittet.

Wer sichert sich am Sonntag die ersten Big Points im Tabellenkeller? Ab 15:15 Uhr greift der TSV Lenting II im eigenen Stadion gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt III in das Geschehen ein. Der späte Sonntagnachmittag hält schließlich um 16:00 Uhr zwei echte Kracher parat, wenn der SV Lippertshofen II in der traditionsreichen Friedhof Arena den SC Irgertsheim II fordert.

Heimsieg oder Fehlstart – Wer hält dem Druck zum Auftakt stand!