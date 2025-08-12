Saisonstart in den Sommerferien – muss das sein? Oft machen Fußballer Urlaub, wenn es schon wieder um Punkte geht – zum großen Leidwesen der Trainer +++ Kreisfußballwart Martin Wecht beurteilt die Lage und sieht Lösungsansätze

Bergstraße. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und da stehen die Fußballer oft vor einem Dilemma: Sonne und Sand am Strand oder Konditionstraining auf dem heimischen Kunstrasen? Klar, wie die Entscheidung in den meisten Fällen ausfällt.

Ferien und Rundenstart kollidieren seit Jahren. Traditionell startet die Mehrheit der hessischen Fußball-Ligen am ersten Augustwochenende in die Saison. Und fast ebenso traditionell sind da noch Sommerferien. Das wiederum stellt die Trainer vor Probleme; viele klagen über teils erheblich Lücken im Kader. Manche Mannschaft stellt sich da von selbst, so die des südhessischen Gruppenligisten SV Fürth zum Start (1:6 bei der TSV Auerbach). „Die Vorbereitung war schwierig – viele Urlauber“, sagt SVF-Trainer Jochen Ingelmann.

Die Sommerferien können schlecht verlegt werden. Aber wie sieht das mit dem Saisonstart aus? Der Rahmenterminplan des Hessischen Fußball-Verbandes, der landesweit das Spielgeschehen koordiniert, wird im März für die folgende Saison bekanntgegeben.