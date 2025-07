Saisonstart in den Kreisligen: Reizvolle Derbys zum Auftakt

Die vier niederbayerischen Kreisligen starten am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit 2025/26. Wir geben euch einen Überblick über den ersten Spieltag:

1. Spieltag Fr., 25.07.25 18:30 Uhr SV Röhrnbach - SV Hohenau Fr., 25.07.25 18:30 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - TSV Schönberg 1904 Sa., 26.07.25 16:00 Uhr TSV Karpfham - DJK-SV Dorfbach Sa., 26.07.25 17:00 Uhr SV Schöfweg - SV Perlesreut Sa., 26.07.25 18:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - DJK Passau West So., 27.07.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Salzweg So., 27.07.25 15:00 Uhr FC Egglham - FC Tittling

Die Saison wird am Freitagabend mit den interessanten Nachbarschaftsduellen Röhrnbach vs. Hohenau und Oberkreuzberg vs. Schönberg eröffnet. Auch ansonsten wird der erste Spieltag von zahlreichen Lokalschlagern garniert.

1. Spieltag Fr., 25.07.25 18:00 Uhr TSV Regen - FC Langdorf Sa., 26.07.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - SpVgg Osterhofen Sa., 26.07.25 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SpVgg Stephansposching Sa., 26.07.25 16:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Perkam Sa., 26.07.25 17:00 Uhr SV Haibach - 1. FC Viechtach So., 27.07.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Winzer So., 27.07.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Auerbach

Auf das "Pichelsteiner Fest"-Derby dürfen sich die Fußballfreunde rund um Regen freuen. Parallel zum Volksfest in der Kreisstadt kommt der Aufsteiger aus Langdorf gewiss mit viel Euphorie und Zuschauerunterstützung am Feitagabend ins Bayerwald-Stadion. Wem wird die Maß im Anschluss besser schmecken?

Kreisliga Donau-Laaber



Mit dem FC Eintracht Landshut und dem TSV Abensberg kreuzen gleich zwei Titelaspiranten die Klingen. Sicherlich viele Zuschauer dürfen in die Ettenkofener "Gruam" kommen, wenn der TSV Ergoldsbach zum Derby aufschlägt.

1. Spieltag

Sa., 26.07.25 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - DJK-TSV Ast

Sa., 26.07.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - TSV Abensberg

Sa., 26.07.25 17:00 Uhr SV Ettenkofen - TSV Ergoldsbach

Sa., 26.07.25 17:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - SG Sandharlande / Bad Gögging

So., 27.07.25 15:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - FC Ergolding II

So., 27.07.25 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - FC Leibersdorf

So., 27.07.25 15:00 Uhr FC Hohenthann - SG Mallersdorf/Grafentraubach

Kreisliga Isar-Rott

Bereits am heutigen Donnerstagabend eröffnen der TSV Vilsbiburg und die SG Johannesbrunn-Binabiburg die neue Saison.

1. Spieltag

Do., 24.07.25 18:30 Uhr TSV Vilsbiburg - SG Johannesbr.-Binab.

Fr., 25.07.25 19:00 Uhr FSV Landau/Isar - FC Velden-Eberspoint

Fr., 25.07.25 20:15 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SV-DJK Wittibreut

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr TSV Pilsting - FC Dingolfing II

So., 27.07.25 14:00 Uhr SC Aufhausen - TSV Ulbering

So., 27.07.25 15:00 Uhr SV Hebertsfelden - DJK-SV Geratskirchen

So., 27.07.25 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - DJK-TSV Dietfurt