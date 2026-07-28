Saisonstart in den Kreisen: Das waren die Highlights! Der 1. Spieltag in den Kreisklassen und A-Klassen stand am Wochenende auf dem Programm von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der Fußball vor der Haustüre ist zurück - sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer! – Foto: Anja Dietzinger

Auch auf Kreisebene rollt der Ball wieder offiziell, die Saison 2026/27 ist gestartet. Wir haben für euch wieder einige Highlights vom 1. Spieltag aus den Kreisklassen und A-Klassen für euch herausgepickt:

Niederbayern Ost Kreisklasse Regen





Das Gemeindederby vor 425 Zuschauern war am Ende eine klare Sache für den SV Hohenau. Direkt vor und nach der Pause schlugen die Hausherren zu. Davon erholtem sich im Endeffekt die Lusenkicker nicht mehr.





Kreisklasse Deggendorf





So kann man sich beim neuen Verein mal vorstellen: Johannes Altschäffl, 19 Jahre alt, erzielte für den SV Bernried im ersten Spiel gleich einen Viererpack beim fulminanten 8:1-Auftaktsieg des SVB. Traumhafter Einstand auch für Neu-Coach Norbert Kammerl. So kann man sich beim neuen Verein mal vorstellen: Johannes Altschäffl, 19 Jahre alt, erzielte für den SV Bernried im ersten Spiel gleich einen Viererpack beim fulminanten 8:1-Auftaktsieg des SVB. Traumhafter Einstand auch für Neu-Coach Norbert Kammerl. Kreisklasse Straubing





Er kann`s noch! Chris Liefke, zuletzt Fitnesstrainer beim FC Ingolstadt und beim SSV Jahn Regensburg und jetzt in Diensten der Straubing Tigers, hatte eigentlich schon einige Jahre nicht mehr gekickt. Verlernt hat es der mittlerweile 32-Jährige, der unter anderem auch für die SpVgg Hankofen-Hailing in der Bayernliga am Ball war, aber offensichtlich nicht. In seinem ersten Punktspiel für den SV Motzing machte Liefke gegen den WSV St. Englmar gleich einen Dreierpack.

Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse Deggendorf: SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen - SV Bernried 1:8

1. A-Klasse Viechtach: SV Gotteszell - 1. FC Viechtach II 8:1

3. Kreisklasse Straubing: SV Motzing - WSV St. Englmar 7:2 Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing





220 Zuschauer wollten das Derby zwischen dem TSV Kirchberg und der SpVgg Niederaichbach sehen. Die Hausherren erwischten dabei einen Auftakt nach Maß und setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. 220 Zuschauer wollten das Derby zwischen dem TSV Kirchberg und der SpVgg Niederaichbach sehen. Die Hausherren erwischten dabei einen Auftakt nach Maß und setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Kreisklasse Kelheim





Verrücktes Derby in der Kreisklasse Kelheim! Rottenburg erzielte vor 250 Zuschauern in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) den vermeintlichen Siegtreffer, feierte aber vermutlich zu ausgiebig, denn die Gäste aus Pfeffenhausen schlugen tatsächlich noch einmal zurück - 2:2 in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7)! Wahrlich nichts für schwache Nerven... Verrücktes Derby in der Kreisklasse Kelheim! Rottenburg erzielte vor 250 Zuschauern in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) den vermeintlichen Siegtreffer, feierte aber vermutlich zu ausgiebig, denn die Gäste aus Pfeffenhausen schlugen tatsächlich noch einmal zurück - 2:2 in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7)! Wahrlich nichts für schwache Nerven...

Am Ende faires "Shake Hands" zwischen Julbach und Taubenbach. – Foto: Anja Dietzinger

Kreisklasse Pfarrkirchen





Spektakel beim Aufsteiger! Die TSG Postmünster sah schon wie der sichere Verlierer aus, rappelte sich nach einem 1:4-Halbzeitrückstand noch einmal auf und kam im zweiten Durchgang tatsächlich zum 4:4-Ausgleich. Chapeau für die Moral des Aufsteigers! Ein Happy End gab`s aus Sicht der Hausherren aber dennoch nicht. Denn Haberskirchen markierte in der 90. Minuten den 4:5-Endstand in einer verrückten Partie. Spektakel beim Aufsteiger! Die TSG Postmünster sah schon wie der sichere Verlierer aus, rappelte sich nach einem 1:4-Halbzeitrückstand noch einmal auf und kam im zweiten Durchgang tatsächlich zum 4:4-Ausgleich. Chapeau für die Moral des Aufsteigers! Ein Happy End gab`s aus Sicht der Hausherren aber dennoch nicht. Denn Haberskirchen markierte in der 90. Minuten den 4:5-Endstand in einer verrückten Partie.





300 Zuschauer sahen ein Derby, das nicht nach dem Geschmack des Aufsteigers aus Taubenbach lief. Der 1:2-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam letztlich zu spät, die Elf von Ex-Profi Michael Kostner musste sich am Ende "JuKi" geschlagen geben. 300 Zuschauer sahen ein Derby, das nicht nach dem Geschmack des Aufsteigers aus Taubenbach lief. Der 1:2-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam letztlich zu spät, die Elf von Ex-Profi Michael Kostner musste sich am Ende "JuKi" geschlagen geben. A-Klasse Landshut

