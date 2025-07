Saisonstart in Cottbus

Der 1. FC Saarbrücken startet am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Energie Cottbus in die neue Saison der 3. Liga. Rund 1.000 Anhänger werden das Team in die Lausitz begleiten.

Nach einer intensiven und mitunter herausfordernden Vorbereitung blickt Cheftrainer Alois Schwartz dem Auftakt optimistisch entgegen. „Wir hatten eine Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen – sowohl in der Kaderplanung als auch in Bezug auf die Verletzungssituation. Aber wir haben die Kurve bekommen: Der Kader ist nun breiter aufgestellt, und die Ergebnisse zum Ende der Vorbereitung waren zufriedenstellend“, erklärte Schwartz vor dem ersten Spieltag.

In Cottbus muss der FCS allerdings noch auf mehrere Spieler verzichten. Nicht einsatzbereit sind Amine Naifi (Reha), Amine Groune (fehlende Spielberechtigung), Richard Neudecker (Trainingsrückstand), Philip Fahrner und Sebastian Vasiliadis (beide Muskelfaserriss), Maurice Multhaup (Jochbeinbruch) sowie Calogero Rizzuto (Sperre). Multhaup wird dem Team voraussichtlich ab der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen.

Ein Comeback zeichnet sich bei Patrick Sontheimer ab, der nach seiner Verletzungspause wieder zum Team gestoßen ist. „Die Saison ist lang – ein Marathon, kein Sprint. Wir müssen sehen, ob es für einen Einsatz von Beginn an reicht“, so Schwartz zur Frage eines möglichen Startelfeinsatzes. Auch Patrick Schmidt steht nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung. „Er hat hart gearbeitet, und ich bin froh, dass er zurück ist. Er wird mit nach Cottbus reisen“, so der FCS-Coach.

Mit Energie Cottbus trifft der FCS auf ein ambitioniertes Team, das in der Vorsaison lange um den Aufstieg mitgespielt hat. Schwartz warnt vor dem Gegner: „Sie haben einen gewissen Umbruch hinter sich, aber es ist nach wie vor eine spielstarke Mannschaft. Ihr vierter Platz spricht für sich.“

Auch eine wichtige personelle Entscheidung ist vor dem Auftakt gefallen: Innenverteidiger Sven Sonnenberg wurde zum neuen Mannschaftskapitän bestimmt. Sein Stellvertreter ist Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer. Komplettiert wird der Mannschaftsrat durch Robin Bormuth, Kai Brünker und Patrick Schmidt. Der bisherige Kapitän Manuel Zeitz hat auf eigenen Wunsch auf eine erneute Mitgliedschaft im Mannschaftsrat verzichtet. „Er hat sich große Verdienste erworben und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, betonte Schwartz