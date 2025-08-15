 2025-08-14T11:39:53.462Z

Saisonstart im Wimaria-Stadion – Empor empfängt SG Traktor Teichel

Morgen, 15:00 Uhr
Nach der unglücklichen Absage des letzten Testspiels gegen den SSV Mellingen wird es am Samstag endlich wieder ernst: Im heimischen Wimaria-Stadion empfangen wir zum Auftakt der neuen Kreisoberliga-Saison die SG Traktor Teichel.

Neu-Trainer Dominik Zapfe konnte in der Vorbereitung seine Ideen einbringen und die Mannschaft Schritt für Schritt formen. Mit dem Vorjahresvierten aus Teichel, der drei Neuzugänge in seinen Reihen begrüßt, wartet direkt ein anspruchsvoller Gegner. Auch wenn wir als Außenseiter ins Spiel gehen, gibt uns der Heimsieg im Rückspiel der letzten Saison Rückenwind.

Anstoß ist am Samstag um 15:00 Uhr. Für Speisen und Getränke ist wie immer gesorgt. 💙💛

