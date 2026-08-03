Saisonstart im Visier: Transfers der Berliner Oberligisten

Noch knapp eine Woche, dann rollt auch in der NOFV-Oberliga Nord wieder der Ball. FuPa Berlin schaut auf die acht Berliner Teams und ihre Transfers
Berliner AK
Trainer: Murat Tik
Zugänge: Enes Gündüz (Eintracht Braunschweig II), Denizhan Turan Erdogan (Tennis Borussia Berlin), Jamal Nabe (Hamburger SV II), Patrick-Emmanuel Abé (FC Hertha 03 Zehlendorf), Cenker Yoldas (FC Hertha 03 Zehlendorf), Nathan Wicht (FC Hertha 03 Zehlendorf), Mohamed-Ali El-Ahmar (BSV Eintracht Mahlsdorf), Justin Reichstein (BSV Eintracht Mahlsdorf), Kenan Söyler (SV Tasmania Berlin), Lukas Dirk-Andre Sommer (RSV Eintracht 1949)
Abgänge: Malik Mawd (USA), Tjalf Geue (SV Babelsberg 03), Dodi Nsungu (Stade Mouscronnois), Abdulkadir Beyazit (SV Tasmania Berlin), Fodelcio Gomes Pereira (Greifswalder FC), Justin Felgentreff (VfB Fortuna Biesdorf), Furkan Yildirim (FC Hertha 03 Zehlendorf), Dzenis Hot (FSV Optik Rathenow), Berkay Uysal (SV Sparta Lichtenberg), Wido Hildebrandt (SV Sparta Lichtenberg)
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II), Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg), Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47), Cederic Nils Becker (SV Lichtenberg 47), Leon Rollnik (1. FC Frankfurt (Oder)), Jonas Burda (FC Hertha 03 Zehlendorf)
Abgänge: Julian Mätzke (FSV 63 Luckenwalde), Christoph Zorn (Karriereende), Mohamed-Ali El-Ahmar (Ziel unbekannt), Justin Reichstein (Ziel unbekannt), Devis Meißner (Ziel unbekannt), Carl-Lennart Stöver (Ziel unbekannt), Tyson Richter (Pausiert), Willi Noack (BFC Dynamo), Eligius Hounsa (Tennis Borussia Berlin), Muhiddin Gelen (Berlin Hilalspor), Mohamed-Ali El-Ahmar (Berliner AK), Justin Reichstein (Berliner AK), Carl-Lennart Stöver (SV Germania 90 Schöneiche), Damien Schade (SV Sparta Lichtenberg)
FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949), Louis Samson (RSV Eintracht 1949), Marvin Krumhaar (Hertha BSC II), Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949), Samet Ögüt (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Al-Asadi (FC Hertha 03 Zehlendorf), Remo Merke (FSV 63 Luckenwalde), Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949), Marvin Krumhaar (Hertha BSC), Till Plumpe (RSV Eintracht 1949), Laurenz Pohlmann (FC Viktoria 1889 Berlin), Elias Eckert (Oranienburger FC Eintracht 1901), Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901), Liam Brenn (RSV Eintracht 1949), Tugra Demirhan (FC Viktoria 1889 Berlin), Aurel Dovenon (FC Viktoria 1889 Berlin), Dominik Kruska (RSV Eintracht 1949), Leon Hellwig (RSV Eintracht 1949), Muratcan Mert Yatkiner (RSV Eintracht 1949), Furkan Yildirim (Berliner AK), Isaac Olaoluwa Akinsete (S.D. Croatia Berlin), Shamil Zirarov (TSG Neustrelitz)
Abgänge: Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ernesto Carratala-Jimenez (Sportfreunde Baumberg), Ernes Smailovic (RSV Eintracht 1949), Cedric Wermund (Ziel unbekannt), Jules Hasenberg (Ziel unbekannt), Dmytro Karika (Ziel unbekannt), Alexios Dedidis (Ziel unbekannt), Ron Wachs (Ziel unbekannt), Louis Schulze (Ziel unbekannt), Sven Reimann (Ziel unbekannt), Nicolas Hebisch (Ziel unbekannt), Nasuhi Noah Jones (Ziel unbekannt), Jake-Robert Wilton (Ziel unbekannt), Iba May (Ziel unbekannt), Diren-Mehmet Günay (Ziel unbekannt), Ben Schulz (Ziel unbekannt), Patrick-Emmanuel Abé (Berliner AK), Cenker Yoldas (Berliner AK), Nathan Wicht (Berliner AK), Rocco Capoano (SV Lichtenberg 47), Jonas Burda (BSV Eintracht Mahlsdorf), Aladji Dieye (BSV Rehden), Jules Hasenberg (RSV Eintracht 1949), Sven Reimann (Berliner SC)
SV Sparta Lichtenberg
Trainer: Dragan Kostic
Zugänge: Emre Özkaya (TuS Makkabi Berlin), Jan Wiedemann (BFC Preussen), Berkay Uysal (Berliner AK), Luis-Raymond Bossard (Berliner SC), Ian Kroh (SG Union 1919 Klosterfelde), Vico Mücke (SG Union 1919 Klosterfelde), Esdras Valenzuela Chmieleski (Berliner AK), Wido Hildebrandt (Berliner AK), Fynn-Jason Karsten (Tennis Borussia Berlin), Uthman Mustapha (Ludwigsfelder FC), Bara Abu Hamid (S.D. Croatia Berlin), Mark-Oliver Wittek (FC Viktoria 1889 Berlin), Ismael Aseko (FC Viktoria 1889 Berlin), Devin Lieberam (VSG Altglienicke II), Damien Schade (BSV Eintracht Mahlsdorf)
Abgänge: Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf), Dominic Schmüser (TuS Makkabi Berlin), Jeremy Gampe (), Lukas Rehbein (), Ömer Toktumur (), Florian Bäker (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Marius Fleddermann (Tennis Borussia Berlin), Yves Benjamin Brinkmann (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Daniel Hänsch (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Lukas Noack (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Jeremy Gampe (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Lukas Rehbein (SV Germania 90 Schöneiche), Julien Korn (Brandenburger SC Süd 05)
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