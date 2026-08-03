Saisonstart im Visier: Transfers der Berliner Oberligisten

Archiv: Am letzten Spieltag rettet sich Tennis Borussia Berlin (lila) – Foto: Artur Kraus/Paul Brandes (LUPU

Noch knapp eine Woche, dann rollt auch in der NOFV-Oberliga Nord wieder der Ball. FuPa Berlin schaut auf die acht Berliner Teams und ihre Transfers

NOFV-Oberliga Nord

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