Saisonstart im Visier: Mauth mit Dämpfer - Hankofen remisiert

Eine umkämpfte Partie zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und der SpVgg Landshut endete mit einem torreichen 3:3-Unentschieden. – Foto: Paul Hofer

Am letzten Testspielwochenende lieferten sich zahlreiche Teams noch einmal spannende Duelle, bevor die neue Saison startet. Der TSV Mauth musste dabei eine überraschende Niederlage gegen den FC Tittling hinnehmen, während sich die SpVgg Landshut und die SpVgg Hankofen-Hailing in einem torreichen Spiel mit einem Remis trennten.

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart musste der TSV Mauth eine bittere Niederlage gegen den Kreisligisten aus Tittling hinnehmen. Über die gesamten 90 Minuten gelang es der Mannschaft von Cheftrainer Christian Pauli nicht, sich für ihren Aufwand zu belohnen und einen Treffer zu erzielen. Die Tore auf Seiten des FC Tittling erzielten Stümpfl (9.) und Pilsl (78.). Am kommenden Samstag startet der TSV Mauth dann mit dem Auswärtsspiel beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Karpfham in die neue Saison. Die "Mauthler" wollen dabei die heutige Niederlage schnell vergessen machen und mit einem erfolgreichen Auftakt die ersten Punkte der neuen Spielzeit einfahren.

Ein umkämpftes Testspiel zwischen dem DJK-SV Dorfbach und der zweiten Mannschaft des SV Schalding-Heining endete mit einem 2:2-Unentschieden. Der klassenniedrigere Gastgeber aus Dorfbach ging in der 21. Minute durch Hannes Höhenberger in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später stellte Lukas Bauer den Ausgleich her. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Niewert die Partie zugunsten des SV Schalding-Heining II und sorgte für die 2:1-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Dorfbach jedoch zurück ins Spiel. Szabo Miklos erzielte in der 71. Minute den 2:2-Endstand. Für die Gäste aus Schalding war es der letzte Test vor dem Pflichtspielauftakt. Bereits am kommenden Freitag startet die Bezirksliga-Truppe in die neue Saison. Zum Auftakt ist um 18:30 Uhr die SpVgg Ruhmannsfelden am Reuthinger Weg zu Gast.

Im Testspiel zwischen dem Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing und dem Bayernliga-Aufsteiger SV Landshut endete eine torreiche Partie mit 3:3-Unentschieden. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Landshut. Tobias Steer brachte seine Mannschaft mit einem Doppelpack (45. und 60. Minute) zunächst mit 2:0 in Führung. Die Hankofener Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Zormeier (62.) und Käufl (64.) stellten innerhalb von nur zwei Minuten den Ausgleich wieder her. In der Schlussphase wurde es erneut spannend. Sebastian Maier erzielte in der 83. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für Landshut, ehe Käufl in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:3-Endstand herstellte. Für die SpVgg Hankofen-Hailing geht es bereits am kommenden Donnerstag mit dem Ligastart beim SV Erlbach weiter. Die SpVgg Landshut startet am Samstag mit der Auswärtspartie beim SV Kirchanschöring in die neue Saison.

Was für ein Auftritt! Der FC Teisbach feierte im letzten Testspiel vor dem Saisonstart einen hochverdienten 6:0-Auswärtssieg. Der Landesligaabsteiger war über die gesamte Spielzeit die klar dominierende Mannschaft und stellte bereits im ersten Durchgang mit drei Treffern die Weichen auf Sieg. Die überzeugende Generalprobe dürfte den Teisbachern viel Selbstvertrauen für den Ligaauftakt in der kommenden Woche geben. Am Samstag wartet zum Saisonstart die Auswärtspartie beim SC Falkenberg.