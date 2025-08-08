🔥 Saisonstart im Pokal – Askania ist bereit! 🔥

💥 Neues Kapitel, gleicher Hunger! Aufgestiegen, Meister geworden – und jetzt geht’s zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison 25/26! In der Qualifikation des Cosy-Wasch-Landespokals wartet Steglitz GB. Der Gegner kommt frisch aus der Kreisliga A – allerdings als Absteiger. Letzte Saison erzielten sie nur 10 Tore und kassierten 371 Gegentreffer. Doch Vorsicht: Sommerpausen können Teams verändern. Wir nehmen das Spiel mit voller Konzentration – Pokal ist immer alles oder nichts!

⚡ Formcheck:

Unsere Vorbereitung:

✅ 2:1 gegen FSV Hansa

❌ 1:2 gegen Viktoria Friedrichshain I (Bezirksliga)

❌ 2:5 gegen Adlershofer BC (Kreisliga A)

🏆 Oberbaum Cup geholt

Testspiele sind Vergangenheit – jetzt geht’s um den ersten Pflichtsieg!

🎖 Neuer Kapitän, neue Saison

Mit Saisonbeginn übernimmt Miguel die Kapitänsbinde von Tim, der aus sehr schönen persönlichen Gründen kürzertritt.

📢 Kurzinterview mit Miguel:

Wie fühlst du dich nach der Wahl zum Kapitän?

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Es ist eine neue Aufgabe, die ich gerne annehme. Zusammen mit Toni als Co-Kapitän und dem Mannschaftsrat wollen wir das Team auf und neben dem Platz führen.“

Wie gehst du mit den neuen Herausforderungen nach dem Aufstieg um?

„Es wird sicher auch schwierige Phasen geben. Dann will ich mit Einsatz und Kommunikation vorangehen und das Team motivieren.“

Was sind deine Ziele als Kapitän?

„Wir wollen als Team geschlossen auftreten, füreinander da sein und mit Spaß Fußball spielen – auf und neben dem Platz.“

Was erwartest du vom Pokalspiel gegen Steglitz GB?

„Wir müssen von Anfang an konzentriert sein, die Zweikämpfe annehmen und unsere Spielweise durchziehen. Gemeinsam können wir die nächste Runde erreichen.“

📣 Seid dabei!

Erstes Pflichtspiel als Kreisliga-A-Team – und gleich K.o.-Charakter. Kommt nach Steglitz, bringt Stimmung mit und lasst uns die erste Runde im Pokal klar machen! 💪⚽

