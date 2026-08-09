Saisonstart geglückt - Platten erkämpft 2:1 gegen RS Wittlich

Aufsteiger Rot Schwarz Wittlich präsentierte sich durchaus spielfreudig. Platten wie oben erwähnt zunächst eher behäbig. Hajk Melkonjan hatte nach 22 Minuten eine erste Gelegenheit, er bekam den Ball aber nicht richtig aufs Tor. Auf der anderen Seite zeigte ein ehemaliger Plattener, dass er es auch als Routinier immer noch kann. Hereingabe von rechts, Shpejtim Kryeziu hat acht Meter vor dem Tor zu viel Platz und verwandelt zur 0:1 Führung (29.). Nach 43 Minuten tauchte Kryeziu erneut vor Torwart Treis auf, dieses Mal blieb der Torjubel jedoch aus. Platten versuchte es vor der Halbzeit noch mit einem Freistoß von Güth, der jedoch zu harmlos war.

Angestachelt von der Halbzeitansprache legte Platten nach dem Seitenwechsel deutlich mehr Elan an den Tag. 55. Minute, Platten mal schnell im Angriff über Güth und Neumann Morbach, am Ende wird der Ball zur Ecke geklärt. Auch die Ecke serviert Joel Neumann Morbach, mustergültig auf den Kopf von Bogdan Tokariev, der freistehend aus fünf Metern zum Ausgleich einköpft. Rot Schwarz versuchte zu antworten, natürlich durch Shpejtim Kryeziu. Freistoß aus 17 Metern, gehalten von Treis (57.). Kurz darauf verschätzt sich Plattens Defensive, Kryeziu ist durch, sein Abschluss geht jedoch am langen Eck vorbei. Dann war wieder Platten im Angriff. Torwart Elezi bringt Güth zu Fall, Joel Neumann Morbach verwandelt mit einem Hauch von Glück den Foulelfmeter zur Führung (67.). Rot Schwarz bemühte sich danach um den Ausgleich, Platten war allerdings jetzt hellwach im Defensivverhalten und hätte nach 75 Minuten gar die Führung ausbauen können. Eine scharfe Hereingabe von Neumann Morbach verpasste Störtz aber am langen Pfosten. Letzte nennenswerte Aktion war ein Distanzschuss von Hilckmann, in der Nachspielzeit der aber vorbei ging.

Ob das Spiel einen Sieger verdienst hatte, daran werden sich die Geister wohl scheiden. In jedem Fall war es von beiden Mannschaften ein fair geführtes Spiel und hatte mit Alexander Goldschmidt auch einen guten Schiedsrichter. Für den TuS Platten geht es am Sonntag um 14:30 Uhr bei der SG Oberkail (in Oberkail) weiter.